Nová modla zlodějů je fakt. Přes celkový pokles stále více kradou jediný typ aut

/ Foto: Toyota

I zloději aut v době koronaviru zůstali kupodivu více doma, a tak za loňský rok přichází z většiny míst světa informace o poklesu počtu krádeží. Zájem o hybridy ale míří raketově vzhůru.

Před pár dny jsme vás informovali o tom, že si zloději automobilových dílů našli nový cíl. Krást z automobilů dříve cenné komponenty, jako jsou katalyzátory nebo airbagy, je zjevně „out”, do módy přišly jiné díly. Lapkové si vzali na paškál hybridní auta a akumulátory z nich - jsou dost velké na to, aby měly už velkou cenu, nejsou zase tak velké, aby se nedaly odnést a někdy se z aut dají i celkem jednoduše odmontovat.

Konstatovali jsme to na základě statisticky obtížně uchopitelného varování nizozemského královského autoklubu, nyní ale můžeme říci, že nejde jen o dojem či obavu. Tamní Národní informační centrum pro automobilovou kriminalitu (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, dále jen LIV) zveřejnilo komplexní data o krádežích aut za loňský rok a její závěry jsou snad ještě více varovné.

LIV říká, že jakkoli díky pandemii koronaviru došlo k celkovému poklesu kriminality, tu automobilovou nevyjímaje (počet krádeží aut se meziročně snížil o 9,5 %), v rámci dílčích ukazatelů došlo k dramatickým pohybům. Tím jednoznačně největším je v podstatě totéž, co jsme zmiňovali výše - zásadně se zvýšil zájem zlodějů o hybridní auta a dalece přesahuje rychlost, s jakou přibývají na tamních silnicích.

Těchto aut se tedy loni ukradlo o neskutečných 69 procent více než v roce předchozím a je to 599 krádežemi největší uchopitelná skupina odcizených vozů, kterou lze ve statistikách definovat. Jinou tak významnou už jsou jen vozy ve stáří do tří let, kterých se ukradlo 761 (+51 procent), je to ale tím, že jsou to povětšinou právě ony hybridy. Vůbec největší zájem je o Toyoty CH-R a RAV4 (229 aut), což je naprostá anomálie, protože celkově nejkradenějším autem je VW Golf všech stáří. Mezi vozy do tří let ale mezi nejžádanějšími modely vůbec nefiguruje, tu ovládly hybridy.

LIV nepřekvapivě konstatuje, že za vším stojí hlavně zájem o ony akumulátory - když už nejdou odmontovat snadno na ulici samotné, zloději berou celá auta a baterky z nich demontují jinde. Nehybridní vozy jsou pak v mladších ročnících primárně exportovány s jinou identitou mimo země EU, starší pak slouží znovu hlavně na náhradní díly v rámci EU.

Je to pozoruhodný trend a jsme zvědavi, jak se do něj promítne rozmach elektrických aut, který nastal později. Pokud zloději nemohou odolat baterkám hybridů, které mají cenu obvykle do 200 tisíc Kč, co s nimi pak udělají větší akumulátory elektromobilů, které stojí i několikanásobně víc?

Nejvíce kradeným zánovním autem v Nizozemsku je Toyota C-HR. Protože hybrid - zájem o tyto vozy mezi zloději míří raketově vzhůru a navzdory celkovému poklesu krádeží se jich loni ukradlo o 69 procent více než předloni. Foto: Toyota

Zdroj: LIV

