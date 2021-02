Nové auto 7 let marně čekalo u dealera na svého kupce, nakonec se jej dočkalo před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lotus

Nevíme, jestli jde o nejdéle trvající případ podobného čekání, ale pokud ne, bude k němu mít hodně blízko. U jednoho z prodejců skutečně čekalo nové auto 7 let na to, než jej někdo koupí.

Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, říkávalo se kdysi. Dnešní ženy by nad takovým úslovím jistě ohnuly nos a obchodníci s čímkoli, nová auta nevyjímaje, by na tom nebyli jinak. Zboží, které by se prodávalo samo, na vysoce konkurenčním trhu téměř neexistuje a je třeba dělat maximum proto, aby nový vůz nezůstal na skladě dlouho, protože pak peníze jen stojí, nikoli vydělává. Potenciální ztrátou hodnoty počínaje, náklady na uskladnění pokračuje a možnými nezbytnými servisními úkony v případě delšího pobytu u dealera konče.

Ačkoli jde o elementární obchodní poučku, autorizovaný prodejce Lotusů z amerického Connecticutu si z ní mnoho nevzal. V roce 2014 tak přijal na sklad model Evora S v provedení 2+2 s ceníkovou cenou 90 tisíc dolarů (dnes přes 1,9 milionu Kč). Nebyla to předvádečka, nešlo o auto určené pro konkrétního zákazníka, který by svůj zájem přehodnotil, nic podobného. Šlo o auto přijaté na sklad s úmyslem jej prodat a bylo od té doby nabízeno fyzicky u prodejce i na jeho webu. Přesto si zákazníka našlo až letos.

Připusťme, že Lotusy nejsou tuctová auta a jejich prodejci musí být zvyklí na to, že některé exempláře čekají na svého kupce déle. Ale 7 let? To je naprostý extrém. Už jsme tedy viděli dealery prodávat i starší vozy, ale to se nestalo náhodou, obvykle si takové pořídili s cílem je na skladě držet spekulujíc na růst ceny nebo je využívajíc jako magnet na zákazníky, šlo-li o něco mimořádného. Ale to nebyl tento případ a něco podobného u Evory ani nešlo čekat - je to relativně obyčejný model, který stěží někoho přitáhne do prodejny léta po svém zrodu. A na ceně bude nejspíše ještě dlouho jen klesat.

Tohle zkrátka nevyšlo a kolegové z Car and Driver, kteří o případu informují, hovoří o tom, že dealer postupem času musel vozu dopřávat odpovídající péči. Za 7 let už začnou ztrácet některé technické části svou svěžest a je třeba se o ně starat či je vyměnit. Dealer tak několikrát do roka auto i nastartoval a krátce projel, prodáno ale bylo s méně jak 160 km, takže nic jako předváděcí kus se z něj nestalo. Prostě skladovka, akorát... 7 let stará.

Jiné úsloví o tom, že každé zboží má svého kupce, se ale nakonec osvědčilo i v tomto případě, dealer ale asi v jásot propuknout nemohl. Auto měl nakonec koupit zákazník z Long Islandu za cenu okolo 70 000 dolarů, tedy 20 tisíc USD a asi 425 tisíc Kč pod tou původně požadovanou. Připočtěte si k tomu náklady na 7 let skladování, občasné projetí, výměnu některých částí a spotřebního materiálu a máte před sebou slušný provar. Více obchodní aktivity na samém počátku by se zde opravdu vyplatilo.

Podobný Lotus Evora S čekal u dealera značky v americkém Connecticutu na kupce celých 7 let. Nakonec se jej dočkal, ale za jakou cenu... Ilustrační foto: Lotus

Zdroj: Car and Driver

Petr Miler