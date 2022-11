Nové logo automobilky Kia se vážně nepovedlo, desítky tisíc lidí měsíčně vůbec nechápou, že patří jí před 6 hodinami | Petr Miler

Málokterá firma přijde hned na počátku své existence s identitou tak nadčasovou, že s ní beze změn vydrží celé dekády či století. Změny log jsou tedy běžné a zrovna to, které používala Kia, po náhradě volalo. Korejci se ale správným směrem zjevně nevydali.

Kia po změně svého loga, v podstatě nijak zvlášť stylizovanému jménu firmy na oválném štítu, sáhla už v roce 2019. O novinku tedy nejde, trvalo ale až do loňska, než se nový znak firmy začal ve větší míře objevovat na nových vozech. Přes tento časový odstup se ale nezdá, že by Korejci vyladili novinku k dokonalosti, to spíše naopak. A tak zůstává terčem kritiky.

Ač jde nové logo firmy s dobou a sází tedy na jednoduchost, jakousi čistotu a nepoužívá žádné orámování, šťastné řešení jednoznačně nepředstavuje. Tvůrci podobných identifikátorů mohou jít buď cestou použití (z pohledu zákazníka) zcela náhodných grafických symbolů a veřejnost „naučit” vnímat je v souvislosti se značkou. Tak to má třeba Škoda, třebaže okřídlený šíp má spojitost s dávnou historií. Druhou možností je související grafické označení, třeba nakousnuté jablko Applu. Třetí pak stylizované vyjádření jména, tak to má snad většina firem, třeba Coca-Cola.

Kia cestou více či méně náhodného grafického symbolu jít nechtěla, její jméno nemá faktický význam, a tak zvolila třetí cestu. To je v pořádku, v takovém případě je ale v případě stylizace u již dobře zavedených značek třeba dbát na to, aby byla buď výmluvná, nebo alespoň nedávala prostor pro spojení jinými značkami. A přesně to se Kie nepovedlo.

V rané podobě loga jednotlivá písmena dál od sebe, postupem času ale splynula. To možná vypadá dobře, ale dobře to nefunguje. Když se na nové logo nezaujatě podíváte, přijde vám spíše jako označení výrobce (nejen) vzduchových filtrů KN, Rusové uvidí spíše KA psané azbukou, někteří pak KM. A s Kiou si nové logo nespojují ani ti, kteří jinak o auta jeví alespoň určitý zájem, a to je prostě špatně.

Že to není jen dojem, ukazuje průzkum člověka, který si na Twitteru říká Shwinnabego. Ten analyzoval data o vyhledávání na Googlu a zjisti, že jen v USA okolo 30 tisíc lidí měsíčně hledá spojení „KN car” zjevně netušíc, s čím se právě setkali. A to jsou jen USA, jen jedna fráze, jejíž vyhledávání se objevuje ve větší míře ve statistikách až od léta 2021. Kdybychom přičetli další obdobné fráze a data z dalších kontinentů, kde lidé též od loňského léta hledají ve velké míře mimo jiné „KN SUV” či „co je KN”, půjde nejméně o vysoké desítky tisíc lidí měsíčně, spíše ale až stovky.

Z diskuzí na webu je navíc patrné, že jde o lidi, kteří znají automobilku Kia, s logem „KN” si ji ale přesto nespojí. Přijde nám to velmi nešťastné. Na jednu stranu je sice jasné, že většina lidí si časem zvykne, pokud ale novinka mate až do takové míry, že ani lidé znalí této značky netuší, že vidí její nové logo, je jasné, že se prostě nepovedlo. Přitom mezi jednotlivými písmeny stačilo nechal alespoň minimální mezery...

Jedním z aut, která u nás používají nové logo Kie, je pátá generace Sportage. Spojit si nový znak s písmeny K, I a A skutečně není snadné, jak dokazují i níže citované statistiky Googlu. Foto: Kia

the new kia logo is so unreadable that at least 30k people a month search for the "KN car" ever since its debut pic.twitter.com/jRj25JoAPp — Ashwinn (@Shwinnabego) November 17, 2022

Zdroj: Shwinnabego@Twitter přes Carscoops

