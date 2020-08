Opuštěné dealerství Ferrari v Číně už roky skrývá několik zapomenutých superaut před 2 hodinami | Petr Miler

Pár opuštěných dealerství aut po krachu jejich provozovatele už jsme viděli, někdy dokonce i s novými vozy uvnitř. Ještě nikdy se ale nejednalo o vozy za desítky milionů korun. V Číně je zjevně možné i to.

Není to poprvé, co o něčem takovém slyšíme. Už v minulosti se stalo, že nějaké dealerství aut za dramatických okolností zkrachovalo, jeho majitel nečekaně zemřel nebo se přihodilo cokoli jiného, co znamenalo náhlé ukončení aktivit. Obvykle taková situace znamená jeho prodej či rozebrání věřiteli, někdy se ale toto řešení protahuje, jindy do hry zasáhne politika nebo jsou dědici v tak dobré finanční situaci - a současně nemají zájem v podnikání dále pokračovat -, že prostě zavřou krám, zamknou, zahodí klíč a dále se o nic nestarají.

Tak může dojít k tomu, že některá dealerství i dekády po svém skonu přežívají v jakési mumifikované podobě a skrývají i spousty nových aut, která jen nebyla včas prodána. Naposledy o šlo o prodejce vcelku obyčejných aut italských značek, což ještě lze nějakým způsobem chápat. Dnes tu ale máme něco o poznání peprnějšího - opuštěné dealerství Ferrari a Maserati, které více než co jiného připomíná, že tou skutečnou zemí neomezených možností je dnes Čína.

Právě tam, konkrétně v Kantonu, bylo otevřeno v roce 2005 jako vůbec první takové v regionu. Dlouho úspěšné ale nebylo, neboť do hry vstoupila čínská vláda - ať už oprávněně, nebo ne - se svým zátahem proti korupci a „nadměrné spotřebě” (rozumějte lidské, nikoli aut). Už od roku 2007 se tak firma toto dealerství provozující začala potýkat s problémy a v roce 2012 měla definitivně skončit. Od té doby její dealerství chátrá a s ní i několik aut, která zůstala „na place”.

V prvé řadě se jedná o Ferrari 575 Superamerica, speciál vyrobený jen v 559 exemplářích, z nichž každý dnes jako ojetý přijde na 10 a více milionů Kč. Ještě cennější je Porsche Carrera GT, další vzácnost, která se na místo dostala v rámci obchodu firmy s ojetými vozy. Rudý kus, který a podle autora fotek Jamese Wana pořadové číslo 1 255 (z 1 270 vyrobených, takže jde o jeden z posledních) by v dobrém stavu přišel jistě na více než 20 milionů, detaily o jeho stavu ale neznáme.

Patru doplňuje dobová Corvette C6 Z07, též zajímavý stroj, i když oproti dvěma výše zmíněným poněkud tuctový. A pochopitelně spousta soudobých artefaktů, které na místě přes částečně vyklizené vnitřní prostory zůstávají dodnes. Je to taková jízdenka na cestu zpět v čase, nakonec se na to podívejte sami.

Jde jistě o smutný pohled, protože ale auta zůstala uvnitř, nezdá se, že by jim nejméně 8 let stání nějak zvlášť ublížilo. Některé pneumatiky jsou ušlé, auta jsou samozřejmě zaprášená, není to ale žádná nevratná dekadence - pravděpodobně by stačil jen větší servis. Jestli se jej ale tyto vozy někdy dočkají, je otázkou. Na místě zůstávají z nějakých, nejspíše legálních důvodů a může trvat ještě hodně dlouho, než s nimi někdy bude moci zase dělat to, pro co byly stvořeny - jezdit.

