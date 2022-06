Pětice zlodějů ukradla majiteli pod nosem Rolls-Royce za 8 milionů, dvěma fígly je zneškodnil během pár minut před 10 hodinami | Petr Miler

Ne každá drzá akce zlodějů končí slzami majitele, tady zůstala převaha na straně těch správných. Ještě než se policie stačila nadát, měl majitel dvanáctiválcového kabrioletu své auto zpátky.

Byly 4 hodiny ráno 12. června, když do domu majitele Rolls-Roycu Dawn vtrhla dost hrubým způsobem pětice maskovaných mladíků. Patrně „jen” koukali, co by ukradli, když si za francouzskými dveřmi všimli odložených klíčů právě od zmíněného Rollsu. Neodolali, rozbili okno, vtrhli do domu, vzali si klíčky, naskákali do vozu a odjeli.

To zní jako scénář zločinu, kdy majiteli zůstanou jen oči pro pláč, pakliže nejde jen o „projížděče”, kteří vůz později někde odloží a jdou si za svým podivným štěstím zase o dům dál. Tentokrát jim ale nebylo přáno, neboť majitele vzbudil hluk. A když zjistil, co se stalo, rozhodl se vzít si zpět, co je jeho.

Muž z Lighthouse Hill ve Staten Islandu v americkém státě New York, kterého média titulují jen jako John, seběhl rychle dolů a ještě viděl zloděje odjíždět v jeho autě, které si koupil za 346 tisíc dolarů, tedy asi 8,1 milionu Kč. Nejednal hned, zase tak moc o své auto nestál. Nejprve se tedy vrátil k rodině, aby se ubezpečil, že jsou všichni v pořádku a nehrozí jim žádné další riziko. A pak se začal činit.

Věc ohlásil na policii, ta ale nestačila ani nic pořádného udělat do chvíle, kdy byl případ v podstatě vyřešen. John totiž do vozu nainstaloval dálkový „tvrdý” vypínač elektrického okruhu, který aktivoval, jakmile se situace uklidnila. Současně do auta instaloval sledování polohy GPS, takže zlodějům auto prostě na dálku „vypnul”. Prý se jej pokoušeli znovu nahodit, ale bez úspěchu, a tak auto ponechali opuštěné v relativní blízkosti.

Když si John byl jistý, že jsou pryč, pro auto se na základě jeho polohy vydal a odvezl si jej zpět domů. Tomu se říká chytré a efektivní přelstění zlodějů, co myslíte? Jen máme pocit, že je to mohlo naštvat a do jejich dopadení bychom se ani doma necítili úplně komfortně. Snad i majitel tak drahého auta může dovolit soukromou ochranku, alespoň na chvíli...

Podobný Rolls-Royce byl doslova pod nosem ukraden americkému majiteli. Kombinací dvou chytrých technických fíglů ale zloděje přivedl do úzkých v řádu minut. Ilustrační foto: Rolls-Royce

Zdroj: Staten Island Advance

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.