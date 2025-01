Pokud vám nové Audi A6 připadá otřesné, nejste sami. Slavný designér na něm vidí jedinou pozitivní věc: Autora už vyhodili včera | Petr Miler

Příď jako z asijských aut, profil kvádru na kolech, obrovské disky kol, která stejně vypadají jako malá, těžká záď, laciný interiér... Je skutečně těžké na tomto autě najít něco vizuálně pozitivního, o technice ani nemluvě. Niels van Roij vám v hledání nepomůže, až na jednu věc.

Když se loni na přelomu července a srpna poprvé představilo nové Audi A6, jásat nebylo nad čím. Snad ani nešlo zklamání, „s půltunou nadváhy a 210 km/h maximálky jde přesně o tak nezajímavé auto, jak jsme čekali,” psali jsme tehdy. Kolega se v představení soustřeďoval na neuvěřitelnou technickou marnost auta, které mezigeneračně nabralo 500 kg nadváhy, aniž by přišlo s čímkoli, co by tento mohutný ústupek kompenzovalo.

Není ani rychlé, na 2,175 tuny základní hmotnosti (nyní, kdy už jsou k dispozici i slabší verze) není 286 koní bůhvíco. V základu je to navíc zadokolka, na což je naopak stejných 286 koní docela dost. Ani dosavadní á-šestky (s výjimkou RS6 a možná i některých S6) nebyly auty vyložené vyvolávajícími touhu, šlo ale o velmi uspokojivé stroje schopné zastat širokou škálu rolí od pohodlného služebního vozu až po univerzální rodinné přibližovadlo. Co z toho v nové A6 zbylo? S čistě elektrickým pohonem nic - 75,8 kWh baterek znamená ekvivalent 19 litrů nafty, dosavadní A6 s podobnými výkony měly 73litrovou nádrž. A doplníte ji hned, na téměř čtvrtinu téhož u novinky budete čekat a čekat.

Tohle je všechno bída s nouzí, „compliance car” jak vyšitý, navíc za cenu od 1,7 milionu Kč? Audi zas jednou nemyslelo a stvořilo auto, které si koupíte, jen když z nějakého důvodu opravdu musíte. To jde ale pořád jen o techniku, vůz nehromuje ani tím, jak vypadá.

Kolega se tomu v představení vyhnul, asi nechtěl dál kopat do už tak zbitého díla, slavný nizozemský designér Niels van Rooij se ale na nic jiného nesoustřeďuje. Proto vzhled nové A6 zhodnotil ve svém tradičním sloupku v Auto Weeku a můžeme celkem s jistotou říci, že ani jeho si u Audi neoblíbí.

Niels není žádný věčný kritik, na autech se snaží najít vzhledově to dobré a kolikrát jako profík nachází i to, čeho si normálním smrtelník nevšimne. Na A6 ale nenachází prakticky nic. Z jakékoli strany, z pohledu celkových proporcí i některých detailů jde o v nejlepším případě nezajímavé, v tom nejhorším až směšně trapné dílo ani nevyrovnávající zdaleka to, na co jsme od Audi zvyklí.

Osobně nedávám už příď s dvojitými oddělenými světlomety, vypadá poněkud asijsky a hlavní světla se zdají být velikostně nepřiměřená zbytku auta. Niels volí jiná slova: Styl světel pro denní svícení a extrémně širokou mřížku chladiče označuje za „agresivní”, to ano, spolu s prostorem z černého plastu zakrývajícím přítomnost všemožných senzorů ale označuje celé pojetí předních partií za obecně „nikoli nové” a „velmi hrubě provedené”. To snad ještě jakž takž prochází, zbytek vozu už moc ne.

V případě profilu nové A6 se autoři snažili, aby vůz působil svalnatě, ale selhali. „Místo toho působí jako bezmocná bublina”. Některé detaily měly být podle van Rooije pojítkem s krásnou minulostí Audi, místo toho ale „nesmyslné a k nepoznání provedené odkazy” výsledku jen škodí. Černé prvky ve spodní části dveří mu pak přijdou vyloženě směšné. Audi je popisuje jako způsob zdůraznění umístění baterie, čemuž se lze opravdu jen hlasitě smát. „Mají především zamaskovat velmi extrémní vizuální těžkost této A6,” říká jasně van Rooij s tím, že jde o laciný a neinspirativní pokus o rozbití velkých bočních ploch.

„Přední převis je stále typický pro Audi - je moc velký. A je to nejen škoda, je to také nesmysl,” komentuje dále proporce vozu nizozemský designový guru fakt, že Audi u vozu s elektrickým pohonem nemá důvod se takového řešení držet. Ale dělá to. Proč, ví bůh, rozvor náprav je ale ve srovnání s konkurencí malý a nedává k ničemu jinému prostor.

„Záď charakterizuje světelný pruh, který dnes nenápaditě používá snad každá automobilka. I tím tohle Audi ztrácí na charakteru,” uvádí dále Niels a znovu se podivuje nad vizuální těžkostí boku. Velikosti kol auta se pohybují od 19 do 21 palců, „i s těmi největšími koly ale vypadá A6 neohrabaně”. „A není to samotnými koly, ale špatnými proporcemi karoserie,” říká dále Nels van R. Interiéru se raději vyhnul, asi i na něj bylo toho kopání do poloviční mrtvoly už moc.

Nizozemský designér tak vidí na nové A6 jedinou pozitivní věc - jeho autor, Marc Lichte, už dostal padáka. A novým šéfem designu Audi byl jmenován Massimo Frascella, kterého si van Rooij považuje pro jeho práci na autech jako Ranger Rover Evoque. „Úkolem Frascelly je vést designový tým Audi k novým výšinám inovací a odlišností. Jeho filozofie designu se točí kolem jednoduchosti se zaměřením na vytváření designů, které jsou nadčasové a rafinované - něco, co Audi posledních 15 let postrádalo,” říká k jeho příchodu Nizozemec.

Problém je podle něj leda v to, že „Audi bude muset počkat aspoň rok nebo dva, než bude moci sklízet výhody jeho odborných znalostí v oblasti produkčních modelů”. Do té doby si musí vystačit s tímhle. Upřímně nevíme, jak to chce dokázat, méně atraktivní A6 jsme dosud nepoznali.

Kolik lidí, tolik chutí, podle nás se ale nová A6 prostě nepovedla, technicky rozhodně ne. A Niels van Rooij ji nedává ani vizuálně. Foto: Audi

Zdroje: Auto Week, Audi

