Poslední BMW 3 s šestiválcem bez turba a manuálem je k mání jako dodnes nové auto, je to Top Gun bizarních specifikací včera | Petr Miler

/ Foto: Autoleitner, publikováno se souhlasem

Žádné „zánovní”, „moc nejezdilo” nebo „stroj z dědovy garáže”, tohle je skutečně dodnes úplně nové auto, které můžete mít jako poklad svého druhu. K dokonalosti mu leccos chybí, ale vymýšlet si dnes už opravdu nemůžete.

Když se v roce 2004 začalo vyrábět BMW řady 3 generace E90, bylo to velké zklamání. Designově šlo na tehdejší mnichovské poměry ještě o střízlivý vůz, třebaže zadní světla leckdo častoval adjektivy typu „korejská”. Problémem byla tehdy hlavně kvalita - kvalita všeho. Trojka E90 tehdy působila jako její předchůdce vypraný na čtyřicet a místo zřetelně kvalitní konstrukce, kvalitního interiéru a mimořádně kvalitní jízdy dorazilo zejména v prvních letech výroby auto od pohledu ošizené, jehož interiér se začal rozpadat po pár tisících kilometrech a jehož jízda byla nesnesitelně tvrdá a hlučná kvůli povinným pneumatikám run flat.

Bylo to tak, ne že ne. Můžeme se s odstupem času ptát, jak moc velkým problémem bylo reálné pojetí řady 3 E90 a jak moc se o její špatné vnímání zasadila mimořádná povedenost předchozí trojky E46, ale to nakonec není podstatné. Velké boty é-čtyřicetšestky její nástupce nedokázal vyplnit ani zdaleka, postupem času na něj ale nadšenci začali hledět o poznání pozitivněji. Už tehdy se totiž ukazovalo, že automobilový průmysl míří v okovech Bruselu jiným směrem než preference zákazníků a alfou a omegou se stává minimalizace papírových emisí CO2.

Od určité chvíle jsme tak i my začali říkat, že na tohle auto ještě budeme jednou rádi vzpomínat, neboť má vše, co má klasický bavorák mít. Je to relativně subtilní, relativně lehké a mrštné auto, do kterého nebyl problém si poručit atmosféricky plněný šestiválec, manuální řazení a pohon zadních kol. V roce 2004 se to zdálo být normou, samozřejmostí, něčím, co prostě v BMW 3 vždy bude a automobilka tentokrát jen pokazila to ostatní. Omyl, bylo to naposledy, kdy šlo tuhle kombinaci pořídit, a už v průběhu výroby E90 to začalo její akcie posílat nahoru.

Dnes jsme v roce 2024 a od BMW už si koupíte jedinou trojku s šestiválcem a manuálem - M3. Jinak smolík pacholík, hasta la vista, vlastně spíš hasta nunca. Na šestiválcové motory bez turba jste mohli zapomenout ještě mnohem dřív, jejich časy si ale můžete doslova a do písmene naživo připomenout díky autu, které vidíte na fotkách níže. Je to totiž BMW 330i E90 z roku 2010, se kterým její jediný nizozemský majitel dodnes nenajel vůbec nic. No vážně, nelžeme, tedy vlastně lžeme, na tachometru má 75 km, ale to je všechno.

Bohužel to není ideální verze, tou bylo naposledy provedení před faceliftem s 258koňovým motorem, hydraulickým posilovačem řízení a paketem M. Tohle je verze po faceliftu, která vypadá víc korejsky, její motor už má přímý vstřik a s nominálně vyššími 272 koňmi působí líněji, motor je známý svou omezenou životností a kousek bez paketu M je pak i na silnici víc plácavý, než by se slušelo. Ale buďme realisté - po skoro dekádě a půl od konce éry trojky E90 si nemůžete vymýšlet, jakou chcete specifikaci.

Tohle je vůz „ber, nebo nech být” a vlastně mám chuť si ho koupit. Specifikací je to německý „megabizár aller Zeiten”, protože jde v řadě ohledů prakticky o základní provedení (s nemetalickou červenou barvou, halogenovými světly, nejmenšími možnými disky kol apod.), v jiných jde zase o docela vybavený stroj (velká navigace a plno drobných příplatků včetně výsuvných držáků na nápoje v palubce) a srdce by nás táhlo k jiným provedením. Ale na stole je tohle a je to možná poslední šance si něco takového pořídit. Však by si stačilo poslechnout zvuk motoru, abyste byli do této červené „carcoolky” po uši zamilovaní...

Levné tohle auto pochopitelně není, protože u Leitnera, známého to překupníka podobných specialit, který jej nabízí, vám zadarmo neuvaří ani kafe a nedivili bychom se, kdyby placené byly i toalety. Ale je cena 37 500 Eur, tedy asi 940 tisíc Kč, za takový unikát vlastně vysoká? Jen hezkou 130i E87 s nájezdem tisíckrát vyšším dnes koupíte klidně za 500 až 600 tisíc, vedle toho se nová 330i E90 za 940 tisíc korun zase tak drahá nezdá. Jsme si skoro jisti, že kouzlu tohoto svérázného vozu někdo rychle podlehne...

BMW 330i E90 bylo svého času přijato bez nadšení, dnes platí za pozoruhodný stroj, bohužel poslední svého druhu. Tento může být váš dodnes nový, doslova. Foto: Autoleitner, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoleitner

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.