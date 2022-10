Pouhých 14 let staré, obyčejné auto za 665 tisíc Kč se v aukci prodalo za 3,1 milionu, i když jezdilo před 8 hodinami | Petr Miler

Jaký další důkaz toho, že žijeme v nemocné automobilové době, která na jiné cesty posílá automobilky a jejich zákazníky, byste ještě chtěli? Kdybyste někomu před 14 léty řekli, ať si koupí relativně obyčejné auto za pár set tisíc, protože na něm vydělá 2,5 milionu, vysmál by se vám. Přesně to je ale teď realitou.

Když Honda v roce 1999 představila roadster S2000, automobilový svět byl na nohou. Nejen z designu, který dokáže zaujmout dodnes, ale zejména z jeho pohonné jednotky. Pod dlouhou kapotu se nastěhoval dvoulitrový atmosférický plněný čtyřválec vybavený variabilním časováním ventilů VTEC. Do šesti tisíc otáček se motor choval vcelku poklidně, s přepnutím na ostřejší vačku ale přišlo opravdové peklo, které trvalo dalších 3 200 ot./min.

Agregát F20C ovšem nezaujal pouze vysoko položeným červeným pásmem a s ním korespondujícím vytím dvou mohutných koncovek výfuku, ale také výkonem. Na většině trhů (mimo jiné i na tom našem) ze dvou litrů dával 240 koní výkonu a 208 Nm točivého momentu, což je na „atmosféru” mimořádné dodnes. Pro srovnání, Ferrari 360 Modena, které dorazilo ve stejném roce 1999, mělo „pouze“ 111 koní na litr - Honda jich měla 120.

Jistě lze namítnout, že i před dvaceti lety bylo možné dosáhnout vyšších litrových výkonů, vždy u toho ale bylo přeplňování a nebo vysoká cena. Honda se obešla bez turba i kompresoru a vše zabalila do hávu dostupného roadsteru. Ten s 240 koňmi přenášenými šestistupňovým manuálem na zadní nápravu zvládal zrychlit z klidu na stovku za 6,2 sekundy, maximálně se pak rozjel na 241 km/h bez ohledu na polohu střechy.

V této formě Honda S2000 vydržela do roku 2004, na domácím trhu japonská automobilka díky vyššímu kompresnímu poměru 11,7:1 dokonce vyšroubovala výkon na 250 koní. Poté ovšem přišel facelift a jistý sestup ze slávy. Dvoulitrová pohonná jednotka byla totiž nahrazena 2,2litrovou, o světové prvenství v rámci litrového výkonu tak značka přišla. Neznamená to ovšem, že by s modernizací šlápla zcela vedle.

Objemnější agregát si sice zachoval stejný nominální výkon, 240 koní ale nově bylo dostupných již od 7 800 otáček místo předchozích 8 300, pásmo použitelných otáček pak bylo širší. Kromě toho na 220 Nm narostl točivý moment, zároveň však byly sníženy maximální otáčky motoru na 8 200. A aby toho nebylo málo, pak ona japonská verze nově produkovala nižší výkon. Na jízdní dynamiku to ale naštěstí vliv nemělo, navíc vzrostla efektivita pohonné jednotky i její spolehlivost.

S rokem 2009 Honda výrobu roadsteru ukončila bez nástupce, čímž se dostáváme k podstatě tohoto článku. Jeden z vyrobených exemplářů totiž koncem týdne změnil majitele za sumu, která z původní koupě S2000 udělala velmi dobrou investici. Pochybujeme, že první kupec auta o voze při jeho pořizování takto smýšlel, výsledek je ale zkrátka takový.

Oním autem je S2000 v odlehčené verzi CR (Club Racer) z roku 2008, která jako nová přišla na 36 935 dolarů. Dnešním kursem je to asi 926 tisíc Kč, jenže dolar v roce 2009 zdaleka nestál tolik, a tak to tehdy na české koruny vycházelo přibližně na 665 tisíc, z finančního pohledu šlo o docela obyčejné auto. Nyní ale v aukci na Bring A Trailer vystoupala cena téhož vozu na 125 tisíc dolarů Kč. I v dolarech je to více jak třikrát tolik, na koruny více jak čtyřikrát. To je pozoruhodné, zvláště když vůz nebyl ryzí garážovou královnou - nájezd něco alo přes 9 600 km je malý, zdaleka ale není nulový.

Že je Honda S2000 výjimečným vozem a na ceně bude jen stoupat, jsme zmiňovali mnohokrát, ale netušili jsme, že se už 14 let stará auta budou prodávat o stovky procent dráž než nové vozy, i když nestála jen v garáži. Ceny S2000 zkrátka nejlépe připomínají, o jak výjimečný vůz šlo. A dnes je jím ještě víc - nikoli proto, že by jej už nešlo vyrobit, různými regulacemi je nepřímo prakticky zakázáno jej vyrobit. Tak krásně točivý atmosférický dvoulitr už zřejmě pro silniční auto nikdo nikdy nenabídne a možností koupit zachovalé exempláře zejména verze CR jen ubývá.

Tušíme, že Honda by podobné stroje s chutí vyráběla dál, nekonečně se utahující šrouby regulací ale i takové vozy vytlačily z nabídek, bohužel. Ze srdcí potenciálních kupců zjevně nikoli, proto se ceny dostupných exemplářů takto splašily. A nedá se čekat, že by se mohly v dohledné době jakkoli uklidnit.

Honda S2000 CR nebyla v roce 2008 nic až tak zvláštního, v korunách vyšla v USA na 665 tisíc Kč. Dnes se prodala v přepočtu za více jak 3 miliony korun, i když má najeto skoro 10 tisíc km. Na ceně roste zejména díky svému atmosférickému motoru, který se zadními koly propojuje manuální převodovka. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

