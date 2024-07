Proslulý designér BMW a Rolls-Roycu byl ubodán k smrti při pokusu o krádež auta, jeho manželka unikla o vlásek před 3 hodinami | Petr Miler

Šokující událost se neodehrála při jeho dovolené kdesi v zemi třetího světa, ale přímo jeho v domě nedaleko Mnichova. Útočník Iana Camerona nemilosrdně zavraždil, ačkoli jeho cílem měla být „pouhá” krádež auta. Německá policie je zatím bezradná.

Zmínka o něm nerozezvoní tolik zvonečků jako jména Franka Stephensona, Chrise Bangla nebo Iana Calluma, ať zůstaneme u jeho současníků, v automobilové branži je ale znám jako eso svého druhu. Ian Cameron ale platil od svých profesních počátků za talentovaného automobilového designéra, který se postupně vypracoval mezi úplnou špičku.

Začínal u Pininfariny, kde v 80. letech pracoval na designech zejména nových italských aut, než se přesunul do BMW, kterému zůstal věrný prakticky po zbytek svého profesionálního života. V 90. letech a na začátku nového milénia zanechal svůj otisk na autech jako BMW Z8 a Z3 nebo řadě 3 E46, třebaže hlavní přispění na vzhledu těchto legend je připisováno jiným autorům. Pomáhal stvořit také několik nových Land Roverů v době, kdy britskou značku ovládalo právě BMW, jeho vrchol ale přišel po roce 2003, kdy bavorská automobilka převzala Rolls-Royce.

Ian Cameron hrál klíčovou roli v designové renesanci celé značky, ze které těží v podstatě dodnes. První novodobý Phantom i pozdější Ghost byla téměř jen a pouze jeho díla, sami si pak domyslete, jak moc z jeho nápadů těžily veškeré pozdější novinky automobilky včetně třeba dnes klíčového Cullinanu. Svou kariéru v automobilovém průmyslu ukončil v roce 2013, od kdy působil jako expert přes historická auta, dnes už ale není mezi námi. A přirozeně tento svět neopustil.

Jak se dozvídáme díky německému Bildu, Cameron byl na konci minulého týdne ubodán k smrti zatím nedopadeným pachatelem přímo ve svém domě u jezera Ammer asi 50 kilometrů od Mnichova. Policie čin vyšetřuje jako nepodařený pokus o krádež blíže neupřesněného cenného auta z Cameronovy sbírky zatím nedopadeným útočníkem, který z místa činu uprchl po svých. Přesto mohlo být ještě hůř.

Pachatel měl vyřadit z činnosti kamerový systém v domě a na krádež se důkladně připravit, něco ale nešlo podle plánu. Cameron se zřejmě na místě zjevil ve chvíli, kdy tam neměl být, a bylo to to poslední, co v životě udělal. Na místě byla přítomna i jeho manželka, též designérka Verena Kloos, které se ale podařilo uprchnout, přelézt přes zeď do sousedova domu a zalarmovat policii. Zjevně i ona jen o vlásek unikla smrti.

Policie pochopitelně rozjela rozsáhlé vyšetřování, zatím ale podezřelého nedopadla, třebaže znovu podle Bildu si je identitou útočníka jista z jiných kamerových záznamů pořízených poblíž místa činu. Sama policie je ale činem zmatena, podle vyjádření vyšetřujícího policisty je extrémně vzácné, aby zloděj při zjevně dobře připravené krádeži někoho fyzicky napadl, natož pak zavraždil. Je tak otázkou, zda skutečným motivem činu nebylo ještě něco jiného.

„Jsme hluboce šokováni a zarmouceni zprávou o našem bývalém designérovi. V těchto těžkých chvílích myslíme na jeho rodinu a přátele,“ uvedlo BMW v prohlášení k celé události. A přidal se i přímo Rolls-Royce: „Během Ianova působení vedl designérský tým pro všechny modely řady Phantom a Ghost a vytvářel nové moderní automobily, které zůstaly nakloněny designové linii značky.”

Také naše myšlenky jsou pochopitelně s Cameronovými blízkými a zejména s jeho přeživší manželkou, které podle všeho jeho smrt zachránila život. Ianu Cameronovi bylo 74 let.

BMW Z8 proslavené i účinkováním v jedné z bondovek patřilo mezi vozy, na kterých Ian Cameron zanechal svůj otisk. Koncem minulého týdne byl bohužel zavražděn. Foto: BMW

Zdroje: Bild poprvé a podruhé, BMW, Rolls-Royce

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.