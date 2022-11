Red Bull se v Brazílii dopustil největšího selhání v dějinách PR. A nebo to byl geniální marketingový tah před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

Letošní Velká cena Brazílie Formule 1 byla znovu něco, prakticky veškeré zajímavé dění na trati ale nakonec zastínilo pár vět, které v závěru zazněly v týmových rádiích. Byl to neuvěřitelný přešlap jinak precizního týmu, nebo jsme se stali diváky jednoho velkého divadla?

Závody Formule 1 v Brazílii málokdy zklamou a letošek rozhodně nebyl výjimkou. Viděli jsme řadu zajímavých soubojů s časem i přímo na trati a také několik dějinných události. Pole position Kevina Magnussena ve slabém Haasu, které se štěstím získal pro sobotní sprint v kvalifikaci diktované proměnlivým počasím, je událostí, jež se stane jednou za pár let. Pak přišlo první vítězství ve sprintu George Russella v sobotu, double Mercedesu znovu s prvním vítězstvím závodě pro mladšího z Britů v neděli, nad to šlo o završení snahy třícípé hvězdy dotáhnout ztrátu z počátku sezóny... Dělo se toho opravdu hodně.

O čem se ale dnes mluví? O ničem z toho. V Brazílii technicky překvapivě nepřesvědčivý Red Bull zřejmě neměl na víc než místa kdesi pod pódiem, a tak ani žádná lepší nezískal - Max Verstappen dojel šestý, Checo Perez sedmý. Pro rudé býky to byl víkend k zapomenutí, ve kterém jim podle představ nevyšlo prakticky nic, přesto se dnes mluví jen o nich. Za vše může dění v posledních kolech závodu.

V tu chvíli se zezadu propracovával vpřed nizozemský šampión, který měl příhodnější obutí než jeho mexický týmový kolega. Toho tedy nakonec předjel a dojížděl i před ním jedoucího Alonsa s Leclercem, nakonec mu ale „došla kola” - míněno kola závodu - a zůstal šestý. Za normálních okolností by nebylo o čem mluvit, to by ale Red Bull nesměl Maxe V. požádat, aby před sebe pustil Sergia P., pakliže se mu nepodaří dohnat Alonsa před koncem posledního kola, protože Perez pořád bojuje o druhé místo v šampionátu. K ničemu takovému ale nedošlo.

Jako by to samo nestačilo, Verstappenův závodní technik se jej po projetí cíle zeptal, co se stalo v tom smyslu, že Pereze nepustil. Na to on odpověděl poměrně naštvaně tak, že už týmu dříve řekl, aby jej o něco takového nežádali, že vysvětlil své důvody a trvá na své pozici. Perez pak po rádiu pro změnu řekl, že „děkuje za nic” a že to vše jen „ukazuje, jaký (Max Verstappen, kdo jiný - pozn. red.) ve skutečnosti je”. A aby toho nebylo málo, šéf týmu Christian Horner se mu ještě omluvil.

Reakce většiny světa je nepřekvapivá - Verstappen je sebestředný člověk, který svému týmovému kolegovi, jenž mu v minulosti nejednou pomohl, nedá ani pár svých bodů v momentě, kdy vyhrál skoro všechno, co mohl, a může mu být jedno, jestli v Brazílii bude šestý nebo sedmý. Zní to tak, celá skutečnost ale tak jednoduchá nebude. A náš komentář bychom rozdělili do tří bodů.

Zaprvé je třeba se ptát, proč to vůbec Verstappen udělal. Že by v této fázi sezóny prostě chtěl za každou cenu jakýkoli bod, je krajně nepravděpodobné. Veřejně se k tomu vyjadřovat nechce, po rádiu hovořil o „svých důvodech”, které neznáme a asi nikdy znát nebudeme. Dobře informovaní nizozemští kolegové ale hovoří o tom, že Verstappen tento postoj zaujal poté, co zjistil, že při letošní Velké ceně Monaka, kdy Perez měl ještě šanci na zisk titulu, jeho mexický kolega záměrně naboural při kvalifikaci, a zmařil tak Maxovo dobře rozjeté kvalifikační kolo, které by mu nejspíše přineslo pole-position a vysoké šance na vítězství (které nakonec získal Perez). V Monaku je kvalifikace klíčem k úspěchu. Checo se k tomu později měl přiznat Christianu Hornerovi a Helmutu Markovi a od nich to měl zjistit Verstappen.

Na jednu stranu to může znít banálně, na tu druhou je to ale něco, co čestný závodník prostě nedělá a Maxovi to mohlo ležet v žaludku. Byl by to podivný revanš, kterým by tak trochu potrestal i sám sebe, ale buďme otevření i k takovým možnostem. Samozřejmě to vůbec nemusí být pravda, na každý pád ale platí, že Verstappen nějaký důvod podle svých slov měl. A může být vážnější, než se zdá.

Zadruhé je třeba říci, že není od věci pohled některých, že celá událost není ani tak chybou dvojnásobného mistra světa jako totálním selhání v oblasti PR. Že se dva piloti stejné stáje bůhvíjak nemusí, není nic nového, jsou to nakonec v prvé řadě soupeři. Že dochází na podobné třenice, též nepřekvapí, to se prostě stává. Ale proč o tom musí vědět celý svět? Pokud Max V. tým předem seznámil s tím, že na podobnou výzvu nepřistoupí - a řekl své důvody -, proč ho o to vůbec žádal? Když už ho požádal, proč se ho jindy emočně naprosto plochý Gianpiero Lambiase ptal, co se stalo? A když už se zeptal, proč Max odpovídal daným způsobem? Všichni věděli, že tohle bude v televizi. Tohle se nikdy „online” neřešilo.

To samé z druhé strany. Sergio Perez byl už vícekrát nespokojený s tím, co se v podobných chvílích dělo na trati, řekl ale maximálně cosi o tom, že věc budou řešit později. Takto začne vyprávět o tom, jaký je jeho týmový kolega grázl? A do toho se přidá Christian Horner s omluvou? Zní to až absurdně. Buď se tým ve frustraci z nepovedeného víkendu totálně rozpadl ve své profesionalitě a dopustil se jednoho z největších selhání v dějinách PR, nebo to maluje cestu ke třetí možnosti.

Však Red Bull skoro nedělá chyby, není to žádné Ferrari, s trochou nadsázky. Je až pedanticky přesný ve většině aspektů od boxových zastávek přes volbu strategie až po nastavení vozu. Připomíná časy McLarenu v rukou Rona Dennise, který byl posedlý precizně chladným vykonáním všech úkolů a dokonce zakazoval pilotům radovat se z vítězství - považoval to za „školáckou reakci” a znak neprofesionality. „Když pozorujete lékaře, který přivádí na svět dítě, také nevidíte, jak poskakuje radostí. K emotivní chvíli přistupuje jako profesionál, tak to má být,” nechal se kdysi slyšet. Skoro až tak dnes funguje Red Bull. A najednou takový výbuch? Z tolika stran? Mohlo se stát, ale co když ne?

Někteří totiž říkají, že to je celé jen PR bluf, Drive To Survive ve vlastní režii, ne víc. Však považte - Mercedes v Brazílii završil velký obrat, získal double a první, možná i jediné vítězství v celém roce. A média jsou plná Red Bullu. Nejsme příznivci konspirací, toto by bylo těžké vymyslet, navíc Verstappen by mohl mít problém s tím souhlasit, ale co když měli rudí býci v záloze pro podobný případ takové divadlo? Nezapomínejme na to, čím je skutečný Red Bull, z čeho se zrodil. Je to dítě Dietricha Mateschitze, dnes už zesnulého marketingového génia, který vydělal stovky miliard korun na tom, že začal pod novým názvem prodávat dávno existující nápoj. Jeho firmu už dávno řídí jiní lidé, kteří se ale permanentně pokoušejí o totéž.

Ať už se ale stalo cokoli - a stálo zatím cokoli - přidalo to koření k už tak výživné grand prix. Bez ohledu na pozadí je zřejmé, že celá věc se poněkud zveličuje a pár týdnů už si na tuto událost nikdo nevzpomene. Nakonec i Checo Perez se bude muset smířit se svou rolí v týmu - je to asi jen on, kdo si myslí, že do Red Bullu přišel vyhrávat tituly. Verstappen je zjevně na jiné úrovni a tým potřebuje, aby Checo fungoval v jeho prospěch. A buď to bude dělat, nebo si najde jiného Pereze. Jiného Verstappena by hledal těžko. Tak to je, ať už je vám kterýkoli z těchto mužů sympatický jakkoli.

Mistry světa F1 se nikdy nestávali milí a fajnoví lidé, i Verstappen tak vždy tvrdě šel za svou kořistí. Přesto máme pocit, že k dění Brazílii nám chybí část informací do skládanky, ať už je tím chybějícím segmentem cokoli. Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

Inspirace: Autoblog.nl

Petr Miler

