Renault Laguna ještě nedávno nabízel diesel 3,0 V6. Nástupce už jen 1,6 dCi, pak skončil zcela

/ Foto: Autohaus E. Quade, publikováno se souhlasem

Je fascinující, jak rychle se svět některých aut změnil. Ano, motory šly dolů s objemem i počtem válců obecně, málokteré ale prošlo tak extrémní proměnou jako Renaulty. Pamatujete, co nabízely ještě v polovině minulé dekády?

Když dnes chcete auto střední třídy s šestiválcem, musíte na stůl vyskládat spoustu Palackých za některý z modelů značek jako jsou Audi, BMW nebo Mercedes-Benz. Ještě před pár lety - někdy i doslova - však byla k mání se šestiválcem i řada obyčejnějších aut. A nebyla to jen ta notoricky známá jako Superb nebo Passat, ale i taková, u kterých se to z dnešního pohledu zdá být skoro neuvěřitelné - třeba Renault Laguna.

Laguna poslední generace se vyráběla do roku 2015 a až do té doby byla k mání dokonce hned se dvěma šestiválci. Jednak s benzínovou 3,5 V6, která měla atmosférické plnění a dávala 238 koní a 330 Nm. I to je jistě zajímavé, podobný motor ale nabízelo donedávna více aut. Raritou už ale byl vznětový motor 3,0 V6 dCi o 235 koních a 450 Nm, s nímž vůz zrychloval na stovku za 7,5 sekundy a rozjel se až na 242 km/h.

Zmíněný Passat nebo Superb v tu dobu nenabízely dieselovou V6 už léta - ta u Superbu skončila s první generací a u Passatu s generací B5.5. Pak už byl kromě prémiových značek k mání s dieselovým šestiválcem právě jen Laguna a je to pozoruhodné o to více, když se podíváme do nabídky Renaultu z posledních let. Teď už v této třídě nenabízí absolutně nic, donedávna dostupný kombík Talisman pod tíhou minimálního zájmu skončil. Šestiválec ale stejné neměl pod kapotou ani omylem a loučil se alespoň s dvoulitrem, na trh ovšem se vší vážností přišel s nejobjemnějším dieselem v podobě motoru 1,6 dCi. To je skoro poloviční agregáte, pravda se dvěma turby a 160 koňmi, oproti 235koňové V6 to ale byl stejně legrační motůrek.

Pokud byste po Laguné s dieselovou V6 toužili, dá se stále koupit jako ojetá. Výběr šestiválcových verzí není velký, na Mobile.de je jich pár desítek a pokud chcete malý nájezd, musíte sáhnout po kupé (také pozoruhodná věc v roce 2015 této třídě, že?). Sehnat se dá s trochou snahy i kombík, sedan je spíše raritou, na většině trhů se totiž nenabízel.

Výbava je pochopitelně vždy špičková, bavíme se o vrcholu nabídky, takže automatická dvouzónová klimatizace, elektrické a vyhřívané přední sedačky nebo navigace je samozřejmostí. Jak budou aktuální mapy a jak svěže bude vypadat grafika infotainmentu, je samozřejmě trochu jiná otázka, ale vývoj na tomto poli je v posledních letech překotný.

Níže na fotkách můžete vidět kupé se 128 tisíci najetými km v pěkném stavu, které je aktuálně k mání za 13 899 euro (asi 350 tisíc Kč) v německém Kandernu. Jiný německý prodejce ale nabízí kupé ve skoro stejné specifikaci s pouhými 7 853 km, ke kterému jsme ovšem nedostali kloudné fotografie. To vyjde na 29 999 eur, tedy asi 635 tisíc Kč. Není to málo, ale je to rarita mezi raritami, návrat do skoro neuvěřitelné a přesto jen pár let staré historie. Ani všechny peníze světa sice nezmění podivnou příď, na kterou jsme si nikdy nezvykli, ale... třeba se právě vám líbí.

Zachovalý Renault Laguna s motore V6 dCi je na trhu ojetin raritou, nejlépe seženete málo jeté kupé. Tohle vám ukazujeme spíše pro ilustraci, má najeto 128 tisíc km a vypadá dobře. Ve stejné specifikaci lze ale aktuálně koupit vůz s pouhými 7 tisíci km. Foto: Autohaus E. Quade, publikováno se souhlasem

Zdroje: Mobile.de poprvé, podruhé

Petr Miler

