Řidiči v Belgii naměřili 306 km/h v běžném provozu, žádná pokuta mu ale nehrozí

Pohybovat se v běžném provozu rychlostí přes 300 km/h je jinde než v Německu nelegální a tento případ se odehrál v Belgii. Řidiči ale nehrozí žádný postih a v Česku by to nedopadlo jinak.

Patříme mezi ty, kteří jsou přesvědčeni, že mezi nejvyšší povolenou rychlostí, jejím vymáháním a bezpečností na silnicích nepanuje žádná přímá úměra. Dnes a denně to dokazuje dění na německých dálnicích, na nichž (přesněji na dvou třetinách z nich) není rychlost aut nikterak omezena. A přesto jsou to v poměru ke kilometrovému výkonu jedny z nejbezpečnějších silnic v Evropě i na světě. Například v USA, kde vás za překročení nejvyšší povolené rychlosti klidně i zavřou do vězení, umírá dle dat OECD v přepočtu na ujeté kilometry na dálnicích téměř dvakrát více lidí.

Už z toho je patrné, že represe není tím, co by činilo automobilovou dopravu bezpečnější, chce to mnohem komplexnější, promyšlenější přístup, který ve výsledku nemusí vést k „násilnému” omezování řidičů a přesto vede k bezpečnějším silnicím. Považujeme tedy za absurdní, že to, co v Německu může dělat každý bez toho, aniž by to někoho vzrušovalo, se o pár desítek kilometrů vedle stává pomalu hrdelním zločinem, současně ale nemáme problém akceptovat, že to tak je a přizpůsobit se tomu. Někteří s tím ale problém zjevně mají.

Své by o tom mohl vyprávět blíže neupřesněný řidič, který se kolem měřiče na belgické dálnici E313 nedaleko Liege prohnal kolem radaru rychlostí 306 km/h. Za bílého dne. To je v Belgii pochopitelně dalece nelegální podobně jako u nás, kde vám zakážou řízení už za jízdu 180 km/h (po odečtení možné odchylky radaru). Paradoxem ale je, že za 306 km/h by vám u nás v současné době nehrozilo vůbec nic a stejně tak je tomu i v Belgii.

Všechny radary jsou totiž homologované jen pro určitou škálu podmínek, za nichž lze měření považovat za dostatečně přesné, a tedy průkazné. Jde třeba i o teplotu, počasí, úhel měření a nespočet dalších faktorů, které se musí vejít do tolerancí, v rámci nichž je zařízení ověřováno. A jednou z nich je maximální rychlost. Například u nás je to 250 km/h, nikdo tu nečeká, že po silnicích bude někdo jezdit rychleji, jakkoli to samozřejmě technicky možné je. A nevíme o tom, že by policie někdy naměřila více a nemohla měření použít jako důkaz.

V Belgii jde o 300 km/h, ani to ale pochopitelně nestačí k tomu, aby změřených 306 km/h bylo možné uznat jako důkaz. Je tedy otázkou, zda řidič vůbec jel 306 km/h, je to ale pravděpodobné, neboť radary změří v podstatě cokoli, jen odchylka bude s rostoucí rychlostí růst. Problém je v tom, že v takových sférách ji prostě nikdo nezkoumá a naměřit 306 km/h znamená to samé jako naměřit 3 600 km/h - jako důkaz to zkrátka nelze použít.

Belgičané vymýšlí, jaký jiný přečin by na řidiče hodili, pokud ale bude spočívat v naměřené rychlosti, každý soud shodí důkaz získaný měřičem homologovaným „pouze” do rychlosti 300 km/h ze stolu. De iure nic neznamená stejně jako nelegálně získaný odposlech či cokoli podobného.

Policie nezveřejnila, jakým autem změřený šofér jel, takové Audi R8 se ale bez větších problémů dostane až na rychlost 330 km/h, jak ukazuje i video z dobového testu níže. S něčím takovým mohl šofér 306 km/h jet celkem snadno i ve dne. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

