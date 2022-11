Samozvaný miliardář a developer, který se na Instagramu chlubil rozsáhlou kolekcí aut, jde sedět na 11 let před 7 hodinami | Petr Miler

Jeho existenci jste dost možná zaznamenali, neboť měl po celém světě skoro 3 miliony sledujících, před nimiž se pravidelně chlubil svým neskromným životním stylem. Teď se bude 11 let bát ohnout pro mýdlo ve sprše.

Moje partnerka mi čas od času ukazuje, jak dobře si žijí některé z instagramových celebrit. Nic proti nim, někdy jsou to obecně známí a úspěšní lidé, u nichž sice netuším, proč mají potřebu své soukromí takto ventilovat, ale to je jejich věc. Nezřídka jde ovšem o naprosto neznámé lidi podivných profesí, u nichž bývám velmi skeptický k tomu, jak mohli ke svému majetku přijít.

Není to žádné čecháčkovství, znovu řeknu, že respektuji každého, kdo si svým přičiněním vydělal spoustu peněz, jen zkrátka v případě některých lidí nevěřím, že by toho byli schopni. A když by byli, proč by to dávali tak okatě najevo? Nejednou už se ukázalo, že jsou to v lepším případě podvodníci, kteří se zdaleka nemají tak dobře, jak se tváří. V horším jde pak o lidi, kteří se dobře mají, peníze ale získali podvody.

Jedním z takových je člověk, který si na sociálních sítích říkal Ray Hushpuppi, dříve také Billionaire Gucci Master nebo Yahoo Boy. Už ty přezdívky... Tvářil se jako úspěšný realitní developer, který si různými stavebními projekty vydělal miliardy dolarů a nyní sídlí v Dubaji, kde si užívá vskutku miliardářského života - kolekce luxusních a sportovních aut s obvykle padnoucím oblečením drahých značek, nejdražší hotely nebo soukromé tryskáče. To všechno skutečně měl, férově si ale nevydělal ani vindru. A hada dráždil bosou nohou tak dlouho, až kousl.

Před pár dny byl totiž tento muž, vlastním jménem Ramon Abbas, americkou justicí shledán vinným z rozsáhlých podvodů, kterou si měl přijít na 300 milionů dolarů. Jeho trestná činnost byla velmi široká od získávání peněz od naivních bohatých žen zlákaných vidinou kontaktu s ním přes vydírání majitelů e-mailových schránek, do kterých se naboural, až po praní takto špinavě získaných peněz. Ke cti mu budiž, že po svém zatčení se přiznal ke všemu, co mu bylo kladeno za vinu, a odsedí si tak ještě přijatelných 11 let v americkém vězení. Ovšem i tak to bude zásadní změna oproti životu, který si vedl na úkor jiných v Dubaji, a který nejlépe dokumentuje pár jeho vlastních fotek zveřejněných v rámci vyšetřování americkým ministerstvem spravedlnosti. Poté bude vyhoštěn z USA do Nigérie, odkud pochází.

Špatně se skutečně neměl. Když byl v roce 2021 zadržen ve spolupráci amerických a dubajských vyšetřovatelů, bylo u něj nalezeno mimo jiné 41 milionů dolarů v hotovosti a 13 luxusních aut, která tak rád ukazoval světu. A spousta dalších věcí v celkové hodnotě přesahující 150 milionů Kč. Na to všechno musí zapomenout a ještě zaplatit ze svého 1,7 milionu dolarů dvěma ze svých obětí. Tak možná bude nakonec lepší pracovat, ne? Na každý pád nevěřte každému, kdo na sociálních sítích tvrdí cosi o sobě a svém životě - může to být pravda, ale může to být také další Billionaire Gucci Master...

Když už si Ramon Abbas alias Ray Hushpuppi alias Billionaire Gucci Master na všechno, co měl, nakradl, proč se tím proboha ještě chlubil? Některé věci nepochopíme, sám Abbas teď bude mít na přemýšletní o nich 11 let času. Foto: Department of Justice, CC0 Public Domain

