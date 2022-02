Šéf Red Bullu si dokonale vystřelil z konkurenčního Mercedesu, vyjde ho to jen na 115 tisíc Kč před hodinou | Petr Miler

Můžete si o něm myslet kde co, smysl pro humor mu ale nelze upřít. Christian Horner využil charitativní nabídky Mercedesu, aby do jeho továrny dostal trojského koně - sebe.

Minulá sezóna Formule 1 vstoupí do dějin, to je nade vší pochybnost. Nešlo přitom jen o samotný souboj Lewise Hamiltona a Max Verstappena, který vygradoval v posledním kole posledního závodu sezóny senzačním pokořením úřadujícího šampiona, ale i veškeré jeho pozadí. Rivalita obou pilotů nebyla totiž znát jen mezi nimi osobně, doslova prostoupila také oběma týmy za nimi stojícími.

Za normálních okolností nudné tiskové konference šéfů týmů se v případě Christiana Hornera (principál Red Bullu) a Tota Wolffa (hlava stáje Mercedesu) změnily v brilantní výměny invektiv plných zjevných animozit. Navrch měl obvykle poněkud přirozenější Horner, který ještě před vyvrcholením sezóny v Abú Zabí v reakci na vzájemné vztahy obou týmů mimo jiné řekl, že mezi oběma týmy žádný vztah neexistuje, že nepůjde s Totem na večeři a nebude líbat jeho zadek, jak by jiní principálové rádi udělali. I přes obligátní roušky byly na tvářit přece jen umírněnějšího rakouského ex-závodníka a dnes slavného manažera patrné velké rozpaky.

Veselo ale zjevně bude i v letošní sezóně, jak ukázala víkendová charitativní dražba magazínu Autosport. Tzv. Awards Charity Auction je už tradiční akcí, do které samotná Formule 1 i jednotlivé týmy dávají různé neobvyklé ceny a výtěžek z nich míří na charitativní účely. Pokud si za tím nepředstavíte nic konkrétního, vydražit si můžete třeba večeři s Rossem Brawnem, sportovním ředitelem F1 a legendárním manažerem spojeným s vítěznými érami Benettonu, Ferrari a i jeho vlastní stáje Brawn GP, která se později stala továrním týmem Mercedesu.

Jednou z cen ale byla také prohlídka továrny Mercedesu F1, v níž se přihazování poněkud splašilo a postupně vystoupalo až na 4 000 liber. To je asi 115 tisíc Kč, hromada peněz za prohlídku, kterou firmy leckdy nabízí obchodním partnerům zdarma, nejzajímavější zde ale bylo jméno vítězného dražitele: Christian Horner. Chvíli se mělo za to, že jde o žert nebo jiného Christiana Hornera (kolik jich ovšem může být...), jak ale později sám potvrdil šéf Red Bullu, prohlídku si vydražil skutečně on. A ještě před startem sezóny tak Mercedes začal vtipně dráždit.

Jde hlavně o legraci, pochopitelně, nedá se čekat, že by při prohlídce závodu mohl kdokoli vidět cokoli technicky hodnotného, přesto se jedná o úsměvné nasazení jakéhosi trojského koně přímo do zázemí Mercedesu. Hornera navíc neopouštěl dobrý rozmar ani v pozdějším rozhovoru na toto téma pro RacingNews365.

„Doufám, že si s sebou budu moci vzít aspoň 20 lidí,” řekl se smíchem v reakci na otázku, zda Mercedes svolí k čtyřčlenné návštěvě. Přinejmenším se čtyřkou ale Horner počítá: „Adrian Newey a já, Pierre Waché (technický ředitel - pozn. red.) a asi i Paul Field, který je u nás šéfem výroby,” vyjmenoval s úsměvem Horner posádku trojského koně, který vyrazí do britského Brackley, kde Mercedes F1 sídlí.

Nicméně ho neopouští ani smysl pro realitu: „Je to samozřejmě pro dobrou věc, ale bude jistě zajímavé vidět, jak Mercedes utrácí peníze v rámci současných rozpočtových omezení,” řekl dále Horner a připomněl, že už roce 2010 navštívil sídlo McLarenu. Ani tam ale prý nebyl vítán na všech místech, které mu dokonce vedení stáje ukázat chtělo - u Mercedesu to stěží bude jinak.

Uvidíme, jak na zareaguje třícípá hvězda - Němci sice humorem neoplývají, přesto bychom se nedivili, kdyby Hornerovi dovolili vyfotit se třeba s jejich osmi tituly šampionů mezi konstruktéry, o těch si zatím britský manažer přes veškeré své úspěchy (sám byl u čtyř titulů šampionů mezi konstruktéry a pěti mezi jezdci) může nechat jen zdát. Horner ale začal dobře, lépe utracených 115 tisíc v charitativní aukci si nedovedeme představit.

Ani v letošní sezóně Formule 1 zjevně nebude nouze o napětí ve vztazích mezi týmy, bitvu v tomto ohledu odstartovat už nyní Christian Horner s Red Bullu přes charitativní akci Autosportu. Foto: Mark Thompson, Getty Images

Christian Horner bidding 4,000 for a Merc factory tour is the level of pettiness I aspire for pic.twitter.com/84fWlotijr — James(@ScenarioSeven) February 6, 2022

