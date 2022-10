Sen Čechoslováků z prodejen Tuzexu jde koupit jako dodnes nový vůz, na svou vzácnost není drahý včera | Petr Miler

O některých nabídkách ojetých aut hovoříme s nadsázkou jako o strojích času, tady ale snad ani o nadsázku nejde. Je to skutečně téměř úplně nový vůz z roku 1987, který většinu svého života strávil v majetku autorizovaného dealera Peugeotu. Teď je na prodej.

Když se v prodeji objeví dekády starý vůz, se kterým nikdo pořádně nejezdil, a tak dodnes vypadá jako nový, obvykle jde o výjimečný automobil. Míváme tu případy ceněných silničních raket nebo luxusních kočárů, někdy ale jde i o naprosto obyčejné modely. Přesto působí, jako by právě vyjely ze stroje času, vypadají přesně jako před dekádami po opuštění fabriky.

Z historie můžeme vzpomenout jeden pěkný příklad spojený s Českou republikou resp. Československem - Škodu 105 S, která ujela ani ne 800 km. Dnes tu máme světově poněkud proslulejší vůz, který ale bylo možné v Československu jako nový koupit též, akorát to nešlo „jen tak”. Jde o Peugeot 205, kterého se za 15 let produkce vyrobilo hodně přes 5 milionů kusů. I tak jej dnes na sinicích vídáme už velmi zřídka, je to zkrátka další příklad automobilu, který byl určen masám a málokdo měl důvod jej „sušit” v garáži, pakliže nešlo o verze GTi nebo speciály rallyové skupiny B. Přesto se ale takoví našli.

Vůz, který vidíte na fotkách, patří mezi takové. A částečně to byl záměr. Podle informací od prodávajícího, bývalého autorizovaného dealera Peugeotu z Belgie, jej právě jeho firma koupila na přelomu tisíciletí od prvního majitele, který s ním nikdy pořádně nejezdil. A nechala si jej jako výstavní kousek v showroomu. Dnes už firma Peugeoty neprodává, stala se nezávislým servisem, a tak po chvíli loučení dospěl její majitel k závěru, že je čas poslat dvěstěpětku s nájezdem pouhých 3 201 km do světa.

Vůz byl vyroben v roce 1987 a toho času o něm někteří mohli snít i u nás. Bylo to jedno z aut, která se v tehdejší ČSSR dala koupit v Tuzexu za necelých 37 tisíc bonů, jež šlo na černém trhu pořídit za nějakých 150 tisíc Kčs. Touto optikou je dnes vlastně levný, musel by stát mnohonásobně víc, ale k tomu se ještě dostaneme. Jde o velmi obyčejné provedení Look s motorem 1,0 o 60 koních a z výbavy v něm nenajdeme skoro nic. Autorádio, to je v podstatě všechno, auto nemá ani otáčkoměr a převodovka disponuje čtyřmi kvalty. V 80. letech zkrátka panovaly jiné poměry nejen u nás a žádný extra komfort na palubě nelze čekat.

Vůz byl na každý pád po celou dobu udržován v provozuschopném stavu, a tak je prý kompletně funkční a připravený ohromit svého prvního pořádného majitele, který mu konečně může dát pořádně za uši. Prodávající říká, že vás s autem pošle na silnice, jako byste jej právě koupili nové v roce 1987 - s plnou nádrží, čerstvou baterkou a novou technickou. Prý nebude problém jej ani používat jako auto na denní ježdění...

Zda jej tak někdo bude používat, je otázkou, ale tušíme, že tohle auto si někdo pořídí spíše do sbírky starých skvostů. Nemusí to být žádný milionář, požadovaná cena 12 950 Eur znamená asi 317 tisíc Kč. To je méně, než kolik byste museli dát za srovnatelné nové auto dnes, které bude pochopitelně lepším vozem, ale ne nutně lepší koupí. Když už nic jiného, tato 205 má historickou hodnotu a je dnes něčím naprosto výjimečným - takové auto nebude nikdo další široko daleko. A i kdybyste nechtěli vyniknout, je to zkrátka legenda svého druhu a jeden z slavných modelů značky. Co by za to většina novějších Peugeotů dala...

Tenhle Peugeot 205 je dodnes nový a připravený odjet. Vzhledem ke své jedinečnosti nestojí zase tak moc, dát 317 tisíc Kč za auto si může dovolit spousta lidí, nejen zámožní sběratelé. Foto: ERCS Garage Wertz Freres, publikováno se souhlasem

