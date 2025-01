Škoda loni někomu prodala jako nová dávno nevyráběná auta, to nejstarší se nedělá už 10 let před 2 hodinami | Petr Miler

Nevíme, jestli byly krásné, kouzelné nebo jinak ohromující, hned několik lidí ale loni se Škodou zažilo skutečné návraty v čase. A to dokonce až do roku 2015, z toho už se člověku může zatočit hlava.

Když jsme v pondělí probírali auta, která se v USA loni prodala jako nová, třebaže ve výrobě skončila už dávno, napadlo nás podívat se také na české a evropské statistiky, zda v nich neulovíme něco zajímavého. V Evropě je sice mnohem méně obvyklé prodávat auta ze skladu jako párky, takže se z podstaty nestane, že by za příhodných či nepříhodných okolností dealerům ulpěla za prsty hromada aut určitého typu, kterých by se pak roky obtížně zbavovali. Nicméně i tak se skladovými vozy pracují a nevyhnutelně jim někdy mezi zásobámi zbude něco, co se dávno nedělá.

Data českého SDA jsou tentokrát nudná, žádná „stařešina” v loňských číslech vidět není, jen pozůstatky předloňského prodeje jednoho SUV Yeti a jednoho Rapidu. Tyto staré-nové prodeje ale naštěstí neunikají ani pozornosti jednoho z našich dvorních dodavatelů prodejních dat, německému Dataforce. A v tom už se zajímavé kousky najdou.

Z čísel je patrné, že Škoda loni někde v Evropě prodala úplně nový Roomster. Tedy vůz se vskutku prehistorickým designem a technikou, vlastně nic až tak mimořádného. Ale stalo se to. Bližší podrobnosti k tomu ze statistik nevyčteme, je ale jasné, že někdo z dealerů mladoboleslavské automobilky držel tento vůz na skladě jako stále nový. A teprve před pár měsíci se jej rozhodl poslat do světa.

Docela by nás zajímalo, za kolik peněz někdo tuhle raritu uzmul. Na jednu stranu Roomster není nic jako Viper, přesto je to dnes výjimečná věc a možná víte, jak jsou lidé občas posedlí touhou vlastnit znovu to samé auto jako nové. Produkce jediného moderního MPV škodovky skončila v roce 2015, letos se tedy bavíme už o 10 let nevyráběném voze. Takový už snad ani není možné jednoduše prodat ze skladu a přidělat na něj značky, podobné auto bude chtít slušnou předprodejní péči.

Ale stalo se a nebyla to jediná anomálie tohoto druhu. Do statistik znovu pronikla Škoda Rapid, auto nevyráběné pro změnu od roku 2019. Námi svého času oblíbený jednoduchý a účelný model je jedním z těch aut, která si též drží přízeň konzervativní klientely, i když v tomto případě šlo o liftback zvaný Spaceback. Ani dodnes nový Rapid asi nějak zvlášť drahý být nemohl, ale kdo ví, docela by nás zajímal příběh dealera, který jej prodal.

Ve statistikách vidíme také dvě prodaná Citigo, to se též nedělá už pátým rokem. Za zmínku pak stojí, že v případě Roomsteru a Rapidu se prodeje držely na úrovni roku 2023, pokaždé tedy automobilka prodala jeden vůz, v případě Citigo se ale musela smířit s 50% poklesem - v roce 2023 pořád prodala čtyři kusy. To jistě zabolí.

Berte to celé s humorem, celkem by nás ale zajímaly pocity člověka, který v roce 2024 vyjel na světlo světa z útrob dealerství Škody v novém Roomsteru. To musely být neuvěřitelné surreální vjemy. Jednoho by z toho mohl trefit šlak. O pocitech okolí si ani nedovolíme spekulovat, tušíme ale, že tísňová linka zažila ten den pár neobvyklých hovorů...

Škoda loni prodávala i auta, která dávno nedělá. Dokonce se do jejích prodejních statistik vrátil i model Roomster, s jehož výrobou škodovka skončila v roce 2015. Foto: Škoda Auto



A nebyl sám, prodal se i jeden nový Rapid, který ve výrobě skončil pro změnu v roce 2019. Šlo ale o verzi Spaceback, nikoli známější liftback. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

