Sotva jetá Škoda Octavia RS upravená na 446 koní je jednou z nejlevnějších cest k opravdu silnému autu

Koupit upravené auto je vždy rizikovější než sáhnout po sériovce, pokud ale jde o sotva jetý vůz po rozsáhlém a prý pečlivém tuningu? To nemusí být až tak nebezpečná cesta, přičemž na jejím konci může být opravdu rychlý stroj.

Škoda Octavia RS třetí generace znamenala zásadní zlom ve vnímání ostrých škodovek. Z poněkud nemasných a neslaných rychlých cesťáků se stal mrštný, dobře ovladatelný, efektivní a vzhledem k výkonu zkraje jen 220 koní pozoruhodně rychlý stroj, který přitom dokáže naprosto bez uzardění sloužit jako vůz pro úplně obyčejné přesuny. Bereme jej tak, jak ho stvořili v továrně, však verzi RS230 měl svého času i jeden z kolegů z redakce jako vůz pro denní ježdění a vždy si jej chválil.

Použití nejvyspělejší „kompaktní techniky” koncernu VW ovšem dalo prostor nejen k tomu užívat si ji tak, jak je, ale také s ní dále pracovat. Zejména motor 2,0 TSI proslul jako velmi odolný agregát, který nemá problém po stále ještě rozumně realizovatelných úpravách dávat klidně 400 koní výkonu a nerozpadnout se po pár tisících kilometrech. Viděli jsme tak řadu vyladěních Octavií RS s výkony i za hranicí 300 koní, výrazně přes 400 kobyl se ale pouští málokdo.

Dosavadní majitel stroje na fotkách níže to ale udělal a auto podrobil poměrně rozsáhlým modifikacím. Sáhnul nejen na elektroniku - to by při jeho ambicích nestačilo -, ale vyměnil i turbo, mezichladič stlačeného vzduchu, změnil řídicí software, upravil i řízení automatu DSG a také podvozek, aby si s vyšší náloží výkonu rozuměl. Vše proběhlo v Německu a prošlo schválením TÜV, takže nejde o žádnou žabařinu, což ostatně naznačují i faktury na v přepočtu stovky tisíc korun.

Výsledkem je 446 koní výkonu, tedy více jak dvojnásobek původní porce, což už je opravdu pořádná „darda”. Jasně, na předních kolech, takže na suchu do stovky to tomuhle autu nepůjde a na mokru ani potom, bavíme se ale o výkonu nejsilnějších verzí dobových BMW M3, oproti nimž bude tohle auto i lehčí. Dá se čekat, že využívání o tolik větší porce koní na autě leccos dlouhodobě neodolá, tento vůz má ale jednu podstatnou výhodu - najel jen 32 100 km a působí opravdu netknutě.

S ohledem na to jde o celkem zajímavou možnost, jak se dostat k tak silnému vozu se slušnou perspektivou dalšího provozu. Navíc je to pochopitelně sleeper svého druhu, však kdo by čekal od jakékoli Octavie dynamiku 450koňového auta? I to může být leckomu sympatické. Cena 24 970 Eur, tedy v přepočtu asi 609 tisíc Kč, se s ohledem na vše zmíněné nejeví nesmyslně vysokou a na tak silnou škodovku s tak malým nájezdem jde o aktuálně nejnižší sumu na trhu. Kdybyste měli zájem, vůz stojí v německém Rosslau.

