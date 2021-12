Souboj nejrychlejších moderních Porsche na letišti ovládlo to vlastně nejobyčejnější z nich před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Mohutná křídla, drsné bodykity, maximální odlehčení ani slavná jména nakonec nestačila na docela jednoduchý recept na auto pro každý den. Ovšem, bavíme se o zrychlení, na okruhu bude realita jiná.

Porsche dělá spoustu žádoucích aut, stroje vyobrazené níže ale v jeho nabídce i tak platí za výjimečné. Jde o smetánku vrcholných verzí modelu 911 - typ GT2 RS ještě generace 991.2 (nové zatím nevzniklo a ještě chvíli nevznikne), provedení GT3 aktuální generace 992 (vrcholnější RS zatím není v prodeji) a varianta Turbo S opět současné iterace devětsetjedenáctky.

Jejich parametry tedy karty rozdávají jasně. Na vrcholu trůní GT2 RS s mohutnými 700 koňmi z dvakrát přeplňovaného šestiválce objemu 3,8 litru, který má navíc na starosti relativně střídmých 1 470 kg hmotnosti. Pod ním najdeme Turbo S s obdobným motorem o 650 koních, jde ovšem o vůz vážící 1 650 kg. A proti nim se postavila „čistá” GT3 s motorem 4,0 H6 bez turba, který dává nanejvýš 510 koní, z aut na place je ovšem nejlehčí - váží jen 1 435 kg.

Uvážíme-li, že všechny vozy dále pracují s různými provedeními dvouspojkového automatu PDK, mělo by výsledkem být sólo pro GT2 RS, vedle nějž se ukáže nanejvýš to, zda je rychlejší hrubá síla těžkého Turba S, nebo lehkost a přesnost lehké GT3. To by ale do hry nesměl vstoupit ještě jeden faktor - pohon všech kol. I když 911 s motorem vzadu a pohonem zadních kol 4x4 vyloženě nepotřebují ani s relativně vysokými výkony, v klání na 400 metrů s pevným startem je odpich z místa klíčový. A v tomto ohledu je 911 Turbo S smetánkou aut, jako jediné z těchto Porsche pohon všech kol má.

Přesně to nakonec souboj rozhodlo, neboť Turbo S je v tomto ohledu nesmírně efektivní a ani skoro 200 kg nadváhy v kombinaci s 50 „chybějícími” koňmi nestačí k tomu, aby GT2 RS dostala na čtvrtmíli šanci pomalejší start dohnat. Mat Watson z Carwow to zkouší se zbylými protagonisty znovu a znovu různými způsoby, výsledek je ale vždy tentýž - Turbo S vítězí nejméně o 2 desetiny sekundy (10,2 vs. 10,4 s) proti GT2 RS, slabší GT3 potřebovala rovných 11 s. Všechno jsou to ovšem úctyhodné výkony.

Při letmém startu a při brzdění už mají gétéčka navrch, ale to se dalo čekat, stejně jako lze čekat jejich nadvládu na okruhu. Přesto je vítězství Turba S na 400 metrech pozoruhodné, neboť je to ze všech těchto strojů vlastně nejobyčejnější auto. Je relativně komfortní, tiché, není to žádný řvoucí Zekon, dá se s ním docela normálně jezdit každý den a chvílemi dojít k přesvědčení, že sedíte v něčem jako Golf. To se vám v tvrdých, hlučných a nezřídka vyrámovaných verzích GT opravdu nestane. I proto je třeba Turbo S obdivovat, jde o mimořádné spojení dynamiky a každodennosti.

Porsche 911 GT2 RS... Foto: Porsche



...by v klání proti verzím GT3... Foto: Porsche



...i Turbo S mělo vítězit, má jasně nejlepší parametry. Při startu z místa ale přesvědčivě vítězí právě Turbo S, jak můžete vidět níže. Foto: Porsche

