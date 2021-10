Studie odhalila auta nejčastěji pokutovaných řidičů, většina pochází z pouhých dvou zemí dnes | Petr Miler

Pokud stejně jako mnozí jiní žijete v přesvědčení, že nejrychlejší řidiči jezdí v autech německé prémiové trojky, jste úplně vedle. Obvyklí podezřelí tentokrát „nevítězí”, na koni jsou často překvapivě asijské modely.

Jisté předsudky v přístupu k majitelům určitých aut existují snad všude na světě a Česká republika není výjimkou. Když na křižovatku přijede někdo v Toyotě, bude to podle mnohých nějaký důchodce. Dacie jsou pro šetřílky, BMW pro „střelce”, Mercedesy pro „kolotočáře”... Jsou to fámy, které nevznikly z ničeho, stejně jako jakékoli jiné paušalizace je ale nelze brát příliš vážně. Toyoty si kupuje i spousta mladých lidí, bavoráky i zcela neambiciózní řidiči, známe i dobře situované kupce Dacií, kteří prostě jen neutrácí za auta a Mercedesy si dnes kupuje snad úplně kdokoli, kdo na ně zrovna vydělá.

To samé platí o konkrétních modelech. Jakkoli představa, že MPV pro sedm lidí si nekoupí rychlý řidič a po vrcholném Porsche nesáhne ten defenzivní, není nemístná, nemusí to tak být a zkušenosti to rovněž potvrzují. Přesto existují statistiky, které dovolují přiřadit určité modely aut k určitému stylu řízení či chování a dnes máme jednu takovou před sebou.

Jde o americkou studii pokut za překročení dovolené rychlosti spojenou s konkrétními auty. Jejím autorem je firma Insurify, která vzešla ze 4 milionů návrhů na uzavření pojistných smluv na auta za poslední rok, v jejichž rámci byla ověřována historie jejich řidičů z hlediska počtu udělených pokut za to či ono. A mezi nimi i postihů za překročení nejvyšší povolené rychlosti.

Pokud by měly být pravdivé předsudky zmíněné zkraje, měly by se na vrcholu nacházet vozy Audi, BMW a Mercedesu, v celém žebříčku ale nevidíme auto ani jedné z těchto značek. Průměrnou hodnotou je něco přes 9,5 % řidičů, kteří dostali alespoň jednu pokutu za překročení povolené rychlosti a byť nepochybujeme, že německé prémiovky by skončily v nadprůměru, vládnou úplně jiné a popravdě často překvapivé vozy.

Na vrcholu je Subaru WRX, to překvapení opravdu není, jde o tradičně „úspěšný” model v podobných přehledech. Další ale překvapit mohou - Hyundai a Kia na druhém a třetím místě (byť jde o sportovní modely) nebo Mazda 3 na čtvrtém nejsou úplně typičtí premianti. Subaru BRZ na pátém znovu nezaskočí, ze zbytku první desítky lze ale podobně hovořit snad jen o Golfu GTI.

Pokud máte z dosud zmíněného pocit, že statistika je doménou asijských aut, máte pravdu. A co více, jasná většina pochází z Japonska a Koreje, přičemž zejména množství zápisů korejského Hyundai zaujme. Vývoji jeho rychlých modelů nyní šéfuje Albert Biermann, bývalý šéf divize M u BMW, tak že by spolu s ním přešli ke Korejcům i oni „střelci”? Minimálně statisticky to vyloučit nelze.

Nejčastěji pokutovaná auta v letech 2020 až 2021 dle Insurify

Trochu jiné než úplně obvyklé podezřelé najdeme na špici této statistiky. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Insurify



Na vrcholu je tradičně Subaru WRX (zde jeho nová generace), to nepřekvapí. Většina zbytku nejlepší desítky ale může. Foto: Subaru

