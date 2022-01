Tesla Model 3 vyzvala na souboj prvního pořádného konkurenta od BMW, Elon nebude rád před 4 hodinami | Petr Miler

Tesla si ve světě elektrických aut získala renomé nikoli proto, že by jí nikdo konkurovat nezvládal, ale proto, že se jí nikdo konkurovat nesnažil. To se s bujícím tlakem na rozmach elektromobilů mění a ani dynamická nadvláda Modelu 3 Performance rázem není nedotknutelná.

Ať už si o Tesle jako o automobilce myslíte cokoli, je třeba uznat, že jde o pozoruhodný úkaz. Elon Musk se s touto značkou rozhodl vytáhnout do boje s ryze elektrickými auty v době, kdy nebyla s to oslovovat téměř nikoho a jejich státní či obdobná podpora se omezovala na pár míst světa. I tak si dokázala najít své zákazníky, neboť Musk na rozdíl od jiných nevsadil ani tak na ekologickou image, jako na osobitý design, dynamiku a zajímavé funkce.

Problém byl jen v tom, že takto firma prodělala miliardy dolarů a nepřijít doba masivní dotacích a všemožných dalších podpor elektrických aut napříč celým světem, nejspíše by dneška ani nedožila. Pozitivní konstelace okolností se ale postarala o to, že si vydobyla renomé výrobce elektrických aut, na která se nikdo jiný nechytá, i když reálně nepřišla s ničím skutečně převratným. Její výjimečnost tkvěla především v tom, že si za rostoucích cen svých akcií mohla dovolit prodělávat při budování své pozice, k čemuž ostatní neměli motivaci. Proč by třeba BMW investovalo do špičkových elektrických aut v momentě, kdy zájem o ně je minimální a nešlo na nich vydělat ani haléř? Aby ukázalo, že takové auto dokáže vyrobit? Nikdo soudný o tom nepochyboval.

Kdo s čím ale zachází, s tím také schází. To, co Tesle pomohlo na výsluní (protože v Evropě by se nikdy neprodalo přes 100 tisíc Modelů 3 za rok, aniž by se na ně dávaly statisícové dotace a vázaly se k nim další ohromné podpory), ji nyní bude přidělávat těžké spaní. Neexistující konkurence se probrala nikoli pod tíhou poptávky (ta zůstává minimální, viz české prodeje), ale pod tíhou prodejů generovaných oněmi dotacemi. Díky politickým tlakům vznikl i pro tato auta dostatečně velký trh, který láká další výrobce, mimo jiné ono BMW.

Tesla tak teprve nyní bude muset ukázat, zda je reálně konkurenceschopná. VW ID.3 pro značku nebyl a není soupeřem, Tesla je vnímána jako cosi mezi mainstreamovou a prémiovou automobilkou s jistým sportovním espritem (třebaže její auta při sportovní jízdě mimo sprinty v přímce příliš nefungují), skutečný soupeř tedy musí přijít z podobných vod. Už déle se tak tvrdilo, že až s něčím kloudným přijde BMW... A přesně to se nyní stalo.

Mnichovská automobilka letos poslala do prodeje elektrický model i4, který spojuje bizarní příď kupé řady 4 s karoserií stylovějšího sedanu a čistě elektrickými pohony. Vrcholem je pak provedení M50 posvěcené divizí M, které nabízí až 544 koní výkonu a 795 Nm točivého momentu mířícího na všechna kola. Váží až 2 215 kg, což je hodně smutné číslo na tak velký bavorák, ale taková je realita většiny elektrických aut.

Právě tento vůz se postavil v klání v dynamice pod taktovkou Mata Watsona z Carwow vrcholné Tesle Model 3 Performance, která nabízí jen 490 koní a 660 Nm spolu s pohonem všech kol, ovšem váží „jen” 1 847 kg. Podobné souboje jsou obvykle jen formalita, protože Tesly jsou opravdu rychlé a dokáží porážet i mnohé sportovní modely, ovšem... ne BMW i4 M50.

Bavorák navzdory své nadváze Model 3 Performance smázl při startu z místa na 400 metrů (11,9 vs. 12,0 sekundy při nejlepším pokusu Tesly) i ve dvou letmých startech, a to také kvůli už dobře známé neschopnosti Tesly akcelerovat ve vyšších rychlostech. Na brzdách pak byl Model 3 lepší, je ale třeba dodat, že nebyl úplně sériový, značně pomoci mu mohla hlavně karbonová kola (která jsou prospěšná rovněž při akceleraci).

Tesla se tak zjevně dočkala konkurenta, na kterého dlouho čekala. Je rychlejší, má prestižnější značku a snad ani není možné, aby nebyl dramaticky kvalitnější - v tomto směru by Teslu porazil snad kdokoli. Je také o něco dražší, a tak jsme zvědavi, jak si tahle auta povedou proti sobě. Argumentů, proč chtít jen Teslu Model 3, pakliže chcete jakkoli zajímavější elektromobil střední třídy, rozhodně ubylo. Za to Elon Musk jistě nebude rád, nakonec se na celé klání podívejte sami na videu níže.

