Tuctově vypadající, 29 let starý Nissan se 183 000 km za 820 tisíc? Není to žert ani překlep

O tento Nissan běžně v bazarech ani nezavadíte a pokud přece jen, stojí drobné jako obyčejné, dávno odjeté auto. Tato verze je ale - ač na to nevypadá - velmi výjimečná a také velmi, velmi drahá.

Nissan Sunny není vůz, který by platil za auto snů. Legrační jméno, dávno zastaralý design a prostý přední náhon. Běžně si Sunny koupí leda někdo, kdo chce levnou, ale aspoň trochu spolehlivou náhradu autobusu. Bylo to tak i v dobách, kdy tohle auto bylo nové - a právě proto je verze Sunny GTi, dost možná jeden z nejlepších hot hatchů první půlky 90. let, tak málo známý a tak nedoceněný.

O tom se ale dočtete na více místech, občas člověk nějaký Sunny GTi na prodej potká a není důvod, aby byl nějak extrémně drahý, i když je ve velmi dobrém a kompletně sériovém stavu. Takových je ale v Evropě hrstka. Vůz na fotkách ale menšími úpravami prošel, přesto stojí 32 500 Eur, tedy asi 820 tisíc korun. Zbláznil se prodávající?

Kupodivu ne, jen ví, co nabízí. Je to totiž Sunny GTi-R, homologační speciál Nissanu pro rallye skupiny A. Kde má „standardní” Sunny GTi přední náhon a atmosférickou osmnáctistovku o 140 koních, nabídne GTi-R dvoulitr SR20DET v unikátní verzi 54C o 220 koních a 280 Nm a čtyřkolku ATTESA. Byl vyráběn v letech 1990 až 1994 a s hmotností 1 220 kg zrychlil na stovku za 5,6 vteřiny a maximálka byla 232 km/h.

Na kompaktní hatchback z první půlky 90. let je to rachot. Nejsou to oficiální čísla, ta Nissan nikdy nezveřejnil, nýbrž data naměřená japonským magazínem Best Motoring. V době, kdy Sunny GTi-R nabídl takové parametry, měl Golf GTI 152 koní a na stovku mu to trvalo 8,1 s. I vrcholná verze VR6 potřebovala na tuhle disciplínu 7,4 vteřiny.

Sunny GTi-R se prodával ve dvou specifikacích, GTi-RA a GTi-RB. Ta první měla ve standardu elektrická okna, ABS a klimatizaci, byla to luxusnější, cestovní verze. GTi-RB tyhle komfortní prvky nedostala, stejně jako pár dalších zbytečností. Měla kratší převodové poměry a mechanický samosvorný diferenciál a vážila o 30 kg méně oproti RA. Byla to varianta připravená pro skupinu N v rallye - a také tam mnoho kusů jezdilo v rukou soukromých týmů s podporou Nissanu. Komě toho jezdily další, tovární GTi-R ve skupině A.

Celkem se během pětiletého produkčního cyklu údajně vyrobilo 12 až 15 tisíc modelů Sunny/Pulsar GTi-R (mimo Evropu se Nissan Sunny jmenoval Pulsar). Není známo, jakou část tvoří verze RA a RB. Vizuálně tyhle varianty odlišné nejsou, dají se poznat pouze podle VIN, a před sebou máme Sunny GTi-RA, který je na prodej v Nizozemsku.

Je z roku 1992 a má za sebou téměř 183 tisíc kilometrů. Nijak málo, ale údajně bylo vyrobeno jen asi 1 000 kusů GTi-R s volantem vlevo. Tenhle vůz byl jako nový prodán v Nizozemsku, není to tedy šedý dovoz, současný majitel je tím celkově druhým od roku 2008. A i po 29 letech jistě nijak pomalého ježdění vypadá ve velmi slušném stavu. Jak na tom je mechanicky, budete muset zjistit sami, majitel a úpravce v jedné osobě si ale s technikou lehce pohrál a motor má po přestavbě na 280 koní najeto 18 tisíc km, převodovka a turbo jen o 4 tisíce víc. Vše je prý v perfektním stavu-

Takže nakonec perspektivní auto? Kdo ví, na každý pád rarita, která se nevidí, proto jsme vám ji chtěli přiblížit.

Nissan Sunny GTi-R je opravdová vzácnost a dodnes rychlé auto, podle toho ale také stojí. Skoro 820 tisíc Kč za tento 29 let starý kus se 183 tisíci km je bláznivá suma, ale nevymyká se standardu. Foto: Johan Fokkens, publikováno se souhlasem

