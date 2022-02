U čerpacích stanic na Ukrajině se tvoří obrovské fronty, obrázky připomínají časy ropné krize před 3 hodinami | Petr Miler

Situace na Ukrajině má i své bezprostřední automobilové dopady a tento je jedním z nich. Lidé opouští velká města nebo čekají ještě horší časy, a tak se zásobí pohonnými hmotami. Na čerpacích stanicích to vypadá podle toho.

Pamatujete, kdy se u nás naposledy stály fronty u čerpacích stanic? Pomineme-li obecně nevýznamné lokální situace dané třeba marketingovými akcemi některých sítí benzinek, pak jste museli zažít přinejmenším krátce porevoluční časy, kdy se benzin a nafta stále ještě prodávaly za regulované ceny a jejich skokovým zdražením daným povolením otěží předcházelo masové zásobení palivem za ještě původní sumy. A nebo rovnou časy ropných krizí, jinak obvykle nebyl problém zajet si k benzince a natankovat paliva, co hrdlo nádrže ráčilo.

Na Ukrajině se ale dlouhé fronty na palivo stojí právě teď, jak ukazují přiložená videa. Důvody jistě není třeba dlouze popisovat, Rusko v noci zaútočilo na vybrané strategické cíle v rámci údajné denacifikace a odzbrojení země (to jsou slova Vladimira Putina, ne naše), což pochopitelně způsobilo chaos a donutilo lidi změnit své obvyklé návyky.

První video níže ukazuje totálně zacpanou dálnici vedoucí z Kyjeva na západ země, kterou způsobil hromadný exodus Kyjevanů z hlavního města, jehož okolí se stalo jedním z hlavních terčů ruských vojenských akcí. To na tomto a dalších místech pochopitelně zvýšilo poptávku po palivu, není to ale jediný faktor.

S ohledem ne nejasné vyhlídky Ukrajiny na budoucnost není jasné, zda vůbec bude možné v zemi zachovat dodávky benzinu a nafty, takže se lidé rozhodli předzásobit. V Kyjevě je navíc zima, teploty se pohybují okolo nuly a v autě se dá zahřát, takže někteří pro případ ochromení dodávek energií plní svá auta i pro takový případ. A v neposlední řadě má jakýkoli válečný konflikt za následek prudký nárůst cen ropy (aktuálně se obchoduje okolo 100 dolarů za barel, to jsou 8 let nevídané hodnoty), který se dříve nebo později projeví na cenách čehokoli, co se z ní vyrábí. Takže i kdyby šlo všechno na Ukrajině nejlépe, jak může paliva budou dražší a lidé je chtějí nakoupit co nejlevněji.

Podívejte se sami na záběry níže, jsou poněkud depresivní. Ve stínu všeho, co se nyní na Ukrajině děje, to jistě není ta nejpodstatnější věc, i taková ale dotváří smutnou mozaiku tamního života. Snad bude lépe.

U nás banální tankování auta (zde plynem) je nyní na Ukrajině trochu boj. Benzinky jsou v obležení a za takové situace je jen otázkou času, než bude paliv nedostatek, zvlášť za válečného stavu. Ilustrační foto: Škoda Auto

