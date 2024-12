U Jaguaru to pochopili: „Auto si nikdo nekoupí kvůli tomu, že je elektrické,” říká šéf. Tak proč se zrovna do toho nutí? včera | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

Zdá se, že lidé z vedení Jaguaru smysl pro realitu úplně neztratili, kloudné závěry ze správných východisek ale zjevně vyvodit nesvedou. A tak přichází právě jen s elektrickými auty, která chtějí ozvláštnit způsoby, jaké lidé předem neberou vážně.

Nechceme se zbytečně opakovat, ale čas od času se sluší připomenout, že nemáme problém s elektrickými auty jako takovými, vadí nám jen jistý dogmatismus je obcházející. Pokud jde o politické nařizování takových vozů všem, není snad nutné o ničem dál mluvit, o mnoho lepší ale není ani odhodlání některých výrobců nic jiného nenabízet.

Můžeme si sice stokrát říci, že soukromé firmy si mohou dělat, co uznají za vhodné, nakonec se samy musí smířit s následky, které to pro ně bude mít. Ale jaký smysl jejich přístup v principu dává? Podstatou podnikání v jakékoli oblasti by mělo být uspokojování přání zákazníků, v automobilovém světě ale v posledních letech nastala jakási éra arogance, kdy se automobilky tváří, že si skutečně budou dělat, co chtějí, zákazníci to koupí, protože nebudou mít na výběr, a adekvátním způsobem s nimi bude zacházeno, ať už budou chtít od výrobců cokoli. Něco takového nechceme mlčky přehlížet, to je přece též dogmatické až na půdu.

Jsme přesvědčeni, že to nemůže a nebude fungovat. A téměř veškeré dosavadní dění naznačuje, že to také nefunguje. Ale někteří výrobci si dál jedou svou a bez ohledu na cokoli chtějí stavět svou nabídku na základech techniky, kterou za komplexně optimální řešení nemůžete označit ani po base piv.

Jednou z takových automobilek je Jaguar, který se dokonce před pár léty rozhodl udělat za spalovacími auty tlustou čáru dřív než kdokoli jiný. A protože s tím začal moc brzy na to, aby si to na základě signálů z trhu včas rozmyslel, pokračuje v tom dodnes. Tento týden tak ukázal koncept Type 00, který je první vlaštovkou chystané elektrické éry, musíme ale říct, že nás nebere v žádném smyslu těchto slov. A nejsme sami, když automobilka počítá s tím, že se jí 90 procent současných zákazníků po této revoluci vyhne.

Je to (tedy spíš bude, Type 00 je stále hlavně designový předobraz toho, co přijde) technicky nezajímavé auto s designem sice jedinečným, ale víc než co jiného také lacině křiklavým. Pozornost tedy přitáhnout dokáže, ale vesměs z těch nejhorších možných důvodů. Nedivíme se tedy, že automobilka očekává vlažný zájem, to se spíš musí člověk ptát, na čem vedení firmy „jede”, aby něco takového schválilo pro výrobu. Management Jaguaru ale nakonec zase tak odtržený od reality není.

Přímo šéf Jaguaru Rawdon Glover totiž po premiéře auta v Miami komentoval situaci značky doma v Británii, jak informují lidé z Eletroauto-News. Ten znovu potvrdil, že automobilka nabídne nové nové modely už jen s elektrickém pohonem, kupodivu ale nespatřuje jejich samotný pohon jak něco, pro co by si je lidé měli kupovat. To je poměrně pozitivní změna přístupu, neboť spousta značek měla dlouho pocit, že na auta s elektrickým pohonem venku někdo čeká ve frontě. A teď jsou překvapené, že jim nezajišťuje téměř žádný specifický odbyt a horko těžko tyto vozy nabízí těm, kterým s lehkostí prodají cokoli jiného.

Glover tedy uznává: „Nikdo si nekoupí auto kvůli tomu, že je elektrické,” to podle něj prostě ani dnes není „selling point”. Auta tak „musí být žádoucí” i z jiných důvodů. Co vám ale zbývá hrát za karty, když techniku předem odepíšete jako něco, co zájem nepřitáhne? No hlavně vzhled, proto předobraz prvního nového Jaguaru vypadá tak, jak vypadá. K tomu chce přidat víc noblesy, zejména uvnitř, aby ohromil zákazníky aut za 150 tisíc euro (cca 3,8 milionu Kč), což jsou peníze, na jaké mají novinky minimálně přijít.

Sám šéf automobilky je přesvědčen, že ví, co bohatí zákazníci chtějí: „Nemluvíme o chromu a laku - zaměřujeme se na moderní design a řemeslné zpracování,” vysvětluje. Podle něj má typický zákazník, který si koupí Jaguar za 150 000 euro, doma už pár aut, nejlépe Range Rover, Defender a Discovery. Skákající kočku si pak koupí z ryzí touhy jednoduše proto, že bude neodolatelná. „Je to věc touhy, ne potřeby,” říká dále Glover.

Tím už si úplně jisti nejsme, ale budiž, jeho další vyjádření je ovšem ryzí pohádkou. Zaměstnanci Jaguaru jsou dnes prý z nového směřování značky nadšen. „Reakce byla úžasná,” říká Glover a dodává: „Naši zaměstnanci vidí pro Jaguar skvělou budoucnost a jsou nadšeni, že mohou být součástí tohoto odvážného projektu.” Inu, tušíme, že jich naprostá většina dostane kvůli zmenšení firmy padáka, což úplně „úžasnou” reakci nevěští. Ale nechceme panu řediteli brát předem iluze na všech frontách...

Jaguar tak současně chápe i nechápe - ví moc dobře, že elektrický pohon sám o sobě mu auta neprodá, jenže i tak na něm bazíruje a doufá, že zákazníky ohromí zejména designem. Možná by nebylo od věci zkusit to i s pomocí žádoucí techniky, co říkáte? Mercedes je v míře pochopení této věci ještě o něco dál.

Živá prezentace nového Jaguar Type 00 bila bizarní podobně jako vůz sám. Podle nás s ním Jaguar nemá šanci jakkoli výrazněji bodovat, ale to je pro tuto chvíli pochopitelně jen náš názor. Foto Jaguar

Zdroje: Eletroauto-News, Jaguar

Petr Miler

