Zločincům zabavené italské sporťáky se prodávají v aukci. Budou levné, ne však bez rizika | Petr Miler

/ Foto: Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

V aukcích konfiskovaného majetku se objevuje kde co, v případě aut jde ale jen výjimečně o opravdu zajímavá auta. Tentokrát se v aukci RDZ objevila hned dvě, historicky druhé Lamborghini SuperVeloce a Ferrari Scaglietti, obě ovšem s nejasnou historií.

Jako nadšenci pravidelně sledujeme nabídky ojetých aut všeho druhu. Ne snad, že bychom s nimi obchodovali, tím méně si je pak ve větší míře pořizovali pro vlastní potřebu, je to prostě hobby, které nám snad nikdo nebude vyčítat. Někdo se dívá v televizi na vraždami snad už vylidněná města jako Midsomer, my raději sjíždíme zajímavé stroje minulých let s často pozoruhodnými osudy. A dvě auta na fotkách níže patří mezi ně.

Jde o dva italské sporťáky s motory V12, které samy o sobě nejsou zase tak mimořádné, pozoruhodné jsou tím, kdo je prodává. Objevily se totiž v nabídce nizozemské Domeinen Roerende Zaken, volně přeloženo Úřadu pro správu movitého majetku, který pro stát rozprodává aktiva zabavená v rámci trestního řízení. Tomu může uvíznout za prsty prakticky cokoli, protože ale jeho nabídky sledujeme roky, můžeme bez váhání říci, že hned dvojitý prodej takových strojů je velmi neobvyklý.

Čeho se dopustili jejich majitelé, nevíme, protože jsou ale akce Domeinen tradičně šancí dostat se k čemukoli relativně levně, neboť málokdo vyloženě touží po věcech takového původu, může to být příležitost koupit si výjimečné vozy, které se jinak prodávají o dost dráž. První je opravdu výjimečný, jde o Lamborghini Diablo SV, historicky druhé Lambo nesoucí dnes už legendární zkratku verze SuperVeloce, které je jednoznačně autem pro celé chlapy.

Pod kapotou má motory 5,7 V12 s 517 koňmi, který na rozdíl od skoro všech pozdější Lamb (včetně Diabla VT) posílá veškerý svůj výkon jen na zadní osu přes šestistupňový manuál. Zapomeňte na jakékoli asistenční systémy, tohle auto nemá ani ABS, natož pak protiprokluz či ESP, řídit ho je jen na vás a vašich končetinách. Jestli se k nějakému autu hodí slovo Ďábel, pak je to tohle. Na tachometru má navíc jen 40 tisíc km a vypadá velmi dobře.

Druhým je Ferrari 612 Scaglietti, obecně nepříliš žádaný moderní model, ovšem i ten má motor 5,7 V12, tentokrát s 340 koňmi. Modrý exteriér s hnědým koženým čalouněním jsou decentní volbou pro jinak nápadné italské superturismo a vůz též vypadá velmi zachovale. Navzdory tomu, že na tachometru má už přes 150 tisíc km. Kolik bude stát kterýkoli z nich, nevíme, aukce Domeinen probíhají bez minimálních cen a bez viditelných příhozů, prostě dáte nabídku a čekáte. Zejména v druhém případě jsme si ale skoro jisti, že bude stačit méně než 1 milion Kč.

Háček? Krom pochybné historie obou aut je to vlastně i jejich neznámá historie. Ani v jednom případě nebyl zmapován jejich nájezd a nizozemská RDW, která sleduje tachometrové proběhy podobně jako český registr návštěv STK, hodnotí validitu udávaného nájezdu Lamborghini přes jeho první registraci v roce 1998 jako „neposouditelnou” a u Ferrari dokonce jako „nelogickou”. To obvykle značí, že stav najetých km skákal nahoru dolů a i když se víc jak 150 tisíc km zdá jako hodně, realita může být horší. A nebo také lepší, třeba podle stavu sedadel bychom ani tolik Ferrari nehádali.

Kdo ví, koupě těchto aut je vždy trochu loterie, úřady vám kolikrát nedají ani klíče, natož pak jakoukoli jistotu, co vlastně kupujete. Na druhou stranu se obvykle dostanete desítky procent pod obvyklé ceny na trhu - kdo nehraje, nevyhraje...

Výjimečné Lamborghini Diablo SV... Foto: Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain



...a rozhodně neobyčejné Ferrari 612 Scaglietti se v aukci úřadu prodávajícího movitý majetek zabavený zločincům nevídají. Teď v jsou v nabídce a budou pravděpodobně relativně levná, jejich historie je ovšem nejasná. Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

Zdroje: Domeinen Roerende Zaken poprvé a podruhé, RDW

