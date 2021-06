V prodeji se objevil obrněný sporťák, který odolá kde čemu, víc jako James Bond už nebudete před 6 hodinami | Mirek Mazal

Pancéřováním z mnoha důvodů obvykle prochází velké limuzíny a SUV, pokud se ale bez starosti z nějaké té kulky chcete jezdit ve sporťáku, i taková možnost je na dosah ruky.

Ať už je to paranoia nebo oprávněná obava, někteří lidé mají o svůj život strach a před možnými nebezpečími se aktivně chrání. V autě je za normálních okolností člověk docela zranitelný, a tak i samy automobilky přichází s nabídkami pancéřovaných vozů pro jakkoli exponované osoby. Jsou to obvykle velmi propracované stroje, mají ale jednu nevýhodu - obvykle jde o pohodlné modely určené k tomu, aby v nich dotyčného někdo vozil. Co když ale chcete řídit takové auto sami a představa krocení třítunového Audi A8 vás úplně neláká?

Pro takové je tu firma Trasco, která se zaměřuje na výrobu odolných aut všeho druhu. V nabídce i této společnosti najdeme povětšinou velká těžká vozidla typu sedan či SUV, před pár léty ale postavila i něco velmi neobvyklého - pancéřovanou verzi elegantního sportovního kupé značky Aston Martin s označením DB11.

Luxusně-sportovní model byl upraven v souladu s koncepcí A-Kip (Anti Kidnapping). V praxi to znamená ochranu hlavně před útoky ručními zbraněmi, proti únosu osob, ukradení samotného vozu nebo cenností z něj. Britský stroj tak dostal pancéřovou ochranu úrovně 4 maximálně efektivní cestou. Použitím balistické oceli kombinované s kompozitními materiály uvnitř dveří a certifikovanými balistickými skly čtvrté třídy narostla hmotnost standardního DB11 jen o necelých 150 kilogramů. Ve světě sporťáků ani to není málo, na pancéřované stroje to ale skutečně není moc. A ochrana není slabá, vůz odolá i výstřelům ráže 0.44 Magnum, to není žádné ořezávátko.

Trasco navíc díky relativně malému nárůstu hmotnosti slibuje zachování jízdních vlastností. Pod kapotou zůstal vidlicový dvanáctiválec s výkonem 447 kW (608 koní) a 700 Nm točivého momentu, který si se 150 kilogramy navíc snadno poradí. Třebaže hmotnost navíc na dynamice jistě bude znát.

Vedle výhody v podobě přibližného zachování hmotnosti si upravené auto zanechává prakticky originální vzhled, v podstatě jen dvojité sklo prozradí, že je něco jinak. Majitel se tak může nerušeně prohánět v odolném autě bez povšimnutí okolí. A pokud si jej naopak začne všímat moc, může mít jistotu, že ho hned tak něco nepřekvapí.

Nevíme, jaký úspěch Trasco s tímto nápadem má, někdejší prezentační DB11 je ale dnes na prodej nepoužitý za 416 500 euro, tedy asi 10,6 milionu Kč. A pokud byste chtěli, firma vám klidně o něco dráž postaví i nový. Obrněný sporťák tedy není levný špás, ale zvlášť v případě Astonu Martin si budete moci připadat skoro jako James Bond, ani on o moc lepší výbavu nedostává.

Neprůstřelný Aston Martin DB11 na první pohled nevypadá jako odolný proti ručním zbraním, právě tím je ale nakonec zajímavý. Prezentační kus je nyní na prodej za necelých 10,6 milionu Kč. Foto: Trasco

