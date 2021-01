Nový, chytrý ruský přechod pro chodce se rozbil, lidé chtějí zpátky klasiku před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: TASS

A docela jim rozumíme, jakkoli jsme ti poslední, kteří by odporovali novým věcem. V tomto případě se zdá, že přínos nového řešení je minimální a následky selhání potenciálně fatální.

Co se dá vymýšlet na přechodu pro chodce? „Nic,” řekne asi typický Čech, neboť přechody tu vypadají už dekády úplně stejně a veškerá jejich inovace spočívá v tom, že jsou někdy osvětlené a někdy na nich dokonce něco bliká. O dost dále zacházejí v Rusku, kde si svého času oblíbili dokonce 3D-přechody, dobře to ale nedopadlo. Přesto experimentují dál.

„Polojasno, -18°C,” to vám zahlásí webové portály sledující počasí po celém světě, když si do nich zadáte ruské město Salechard. Obec ležící až na samém severu evropské části Ruska skutečně není příliš pohostinnou oblastí a alternativní přechody tam mohou dávat smysl. Už proto, že ty konvenční mohou být velkou část toku zapadané sněhem, a tak nebudou pro řidiče nebudou viditelné.

Rusové tedy vymysleli přechod, který je na silnici nikoli namalovaný, ale je na ni projektovaný. U cesty se tedy nachází dva sloupy podobné těm sloužícím značkám či veřejnému osvětlení, které ale v tomto případě nevrhajíc na cestu jen světlo, ale... přechod. K tomu jsou zde značky upozorňující na samotnou zebru, které se v případě rozpoznání chodce v blízkosti přechodu mají rozblikat.

Nezní to úplně hloupě a mohlo by to pomoci, kdyby to ale fungovalo. Jenže jak informuje agentura TASS, tento přechod se koncem minulého týdne rozbil. Zatímco klasický přechod se rozbít nemůže, tento ano - není zcela jasné, co přesně se stalo, zřejmě zima a sníh se ale postaraly o to, že projekce tradičně ruské, bílo-žluté zebry na silnici se pokazila a spíše než přechod namalovala jakousi cestu do nikam. A není to vše.

Místní si podle TASSu stěžují, že i když bylo vše v pořádku, přechod stejné nefungoval, jak měl. Problémem byla hlavně detekce chodců, takže kdo se spoléhal na to, že přechod dá o jeho přítomnosti vědět včas, mýlil se, někdy musel být chodec až za polovinou cesty, aby se signalizace spustila dle očekávání. Též samotná projektovaná zebra pak nebyla viditelná tak dobře, jak měla být a zejména přespolní mátla.

Místní tak volají po návratu klasiky a docela jim rozumíme. Ne kvůli zatvrzelému odmítání všeho nového - nejsme z těch, kteří by tvrdili, že psaný dopis je lepší než e-mail, protože internet nebo elektřina nemusí jít. To nemusí, když se to ale stane, je ztráta z toho plynoucí zlomkem toho, co bychom ztratili permanentním bazírováním na tradici. Jenže to automaticky neznamená, že vše nové je lepší - na přechod musí být spoleh, protože jeho selhání může mít fatální následky. A jistě by se našly spolehlivější a ve výsledku možná i lepší způsoby, jak jej udržet viditelný bez ohledu na počasí a denní dobu.

Chytrý ruský přechod se rozbil a na silnici začal projektovat nesmyslné věci. A prý ni předtím nefungoval, jak měl, místní v Salechardu už ho tedy nechtějí. Foto: TASS

Zdroj: TASS

Petr Miler