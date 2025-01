Velký kombík Renaultu skončil jako propadák, jako ojetina ale láká. Pár let starý diesel jako tento můžete mít okolo 250 tisíc Kč včera | Petr Miler

/ Foto: EVISPO GmbH, publikováno se souhlasem

Nejvíc ojeté kusy padly na ceně ještě mnohem víc, tohle je ale ještě hodně perspektivní, vizuálně stále atraktivní a technicky i elektronicky velmi moderní vůz. Přesto stojí tak málo.

Spojení Renault Talisman vám možná moc neřekne, v nabídce značky se tento vůz ostatně moc dlouho neohřál. Francouzská automobilka ho začala prodávat v roce 2015 jako nástupce modelů Laguna a Latitude, v roce 2022 ale jeho výrobu ukončila. A plakal kvůli tomu málokdo, šlo prodejní propadák, který si koncem jeho éry nekupoval téměř nikdo.

Nemůžeme říci, že by nás to překvapovalo. Talisman svého času hýřil sebevědomím a cenově startoval dokonce výš než Škoda Superb. U té navíc bylo možné počítat s výkonnějším benzinovým motorem, zákazníkům však bylo umožněno sáhnout levněji než u škodovky také po dieselu. Superb byl nicméně pro Francouze menším z koncernových problémů, pozornost publika si jako obvykle získal hlavně Volkswagen Passat.

Talisman tak zůstal v pozadí, co ale bylo svého času problémem pro Renault, může být nyní výhodou pro vás. Auto lze pořídit výhodně jako ojeté a získat jím i pocit výjimečnosti - potkat na ulici druhý Talisman je pomalu svátek. Přitom vás to finančně opravdu nezruinuje, neboť malé povědomí trhu o tomto autě způsobuje omezený zájem o něj i v bazarech. Ceny hodně jetých exemplářů tedy startují už okolo 150 tisíc korun, což je na tak velký rodinný kombík starý klidně jen sedm osm let pakatel.

I méně jeté vozy jsou ale levné - auta s nájezdem do 150 tisíc kilometrů pořídíte v hezkém stavu snadno okolo 250 tisíc Kč, jako je vůz na fotkách níže. Není zdaleka jediným takovým, ale jako příklad poslouží dobře - je z roku 2016, najel 141 tisíc km, jde o dieselový kombík s automatem, už vysokou výbavnou Intens, letní i zimní sadou kol, prostě auto sednout a jet. Vypadá velmi dobře, jen sedadlo řidiče něco pamatuje, ale vybírat můžete i z hezčích kousků, stačí přihodit pár desítek tisíc. Tento stojí 10 750 Eur, tedy asi 270 tisíc Kč. Kus auta za „takový prachy”.

Talisman navíc nemá statisticky problém se spolehlivostí, což může být dáno i tím, že Francouzi svého času využili partnerství s Mercedesem a pozvali jeho experty, aby proklepli kontrolu kvality v továrně v Douai. Na trhu jsou tak dnes k mání i kousky, které mají najeto přes 400 tisíc kilometrů a pořád jezdí. Ovšem ani to neznamená, že byste mohli Talisman kupovat bez pečlivé kontroly. Vyvarovat byste se podle TÜV měli hlavně aut vyrobených v letech 2018 a 2019, jenž jsou spojené s řadou problémů. Mezi ně patří únik paliva, možnost porouchaného turbodmychadla u 1,6litrového turbodieselu či rychlá zkáza startovací baterie. Protékat pak může i nádržka na roztok AdBlue.

Kritika míří i k automatickým převodovkám EDC, problémem je ale obvykle nedodržování servisních intervaly spojených s výměnou oleje ze strany majitelů. Něco takového v prvé řadě vede ke zpomalení řazení, které navíc ani není jemné. Pokud navíc majitel ani v takové chvíli nezamířil k technikům, je možné, že automat je zralý na výměnu, přičemž náklady ponesete vy.

My bychom při zájmu o tento vůz zamířili s cenou o něco výš a brali dieselový kombík mimo problémové roky výroby, který můžete mít za 300 až 350 tisíc Kč i s nájezdem pod 100 tisíc km, slušnou výbavou a dvěma sadami kol, takových aut se na trhu najde až překvapivě hodně. V poměru užitné hodnoty a ceny budete zajímavější nabídku hledat obtížně. Navíc, nevypadá tohle auto pořád neokoukaně a sexy?

Jako nový Talisman nezabodoval, dnes je ale zejména coby kombík jako ojetý k mání relativně levně vzhledem k tomu, co všechno nabízí. Tento kousek je jedním z příkladů z mnoha. Foto: EVISPO GmbH, publikováno se souhlasem

Zdroje: EVISPO GmbH@Mobile.de, TÜV

Petr Miler

