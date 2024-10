Vrcholné elektrické Mercedesy ztrácí na ceně tak moc a tak rychle, že se po chvíli prodávají levněji než tuctové nové Tesly Y včera | Petr Miler

Tohle auto se prodává jen dva roky, takže ani nemůže být moc staré. Je to absolutně vrcholný elektrický model značky, který dostal i verzi od Maybachu, prodejní hit to ale není. A po cenové stránce jde o totální propadák.

O tom, jak moc se Mercedesu nedaří s jeho elektromobily, jsme psali mnohokrát. A nakonec jsme ani nemuseli, firma už sama zjistila, že tudy cesta nevede, místo vnucování nechtěného zboží znovu hlásí k přáním zákazníků a brojí dokonce za zrušení nesmyslných emisních cílů EU. Zmiňovali jsme různé modely, které padly jako tupá kosa na kámen ignorace naprosté většiny klientely, jeden z nich naší pozornosti dosud unikal - EQS SUV.

Nejde znovu o nic světoborného, neboť působí další auto, které Mercedes stvořil jen s cílem vyjít vstříc politickým požadavkům. Pokud model EQS platí za „compliance car” první kategorie, pak verze SUV je přizvednuté totéž - stejně nemasné a neslané, designově, technicky i jakkoli jinak nepřesvědčivé stvoření. Prodejně je to fiasko svého druhu, za všechny hodnoty uvedeme jednu - podle statistik Dataforce si EQS SUV letos koupilo v Evropě 1 897 lidí, tedy skutečně hrstka a ke všemu o 12 procent míň než loni. V českých datech SDA nevidíme za letošní rok ani jeden prodej, zřejmě automobilka počítá odbyt vozu v rámci modelu EQS jako takového, tedy včetně sedanu. Pak tu máme letos 30 prodaných vozů všech druhů a podíl 5,6 promile na celkovém odbytu značky v ČR, gratulujeme.

Nezájem na trhu nových aut je ale ještě čajíčkem vedle toho, co EQS SUV potkává na trhu ojetin, jak si všimli kolegové z Auto Evouliton. V USA tohle auto stojí jako nové od 104 400 USD, tedy asi 2,36 milionu Kč (v Česku mimochodem od 3 063 720 Kč), zájem o něj jako o ojetinu je ale tak malý, že v nabídce amerického Autotraderu vidíme prakticky nová auta s nájezdy okolo 8 000 km z roku 2022 od 51 972 USD. Za méně než polovinu ceny za dva roky existence a téměř nulový nájezd. A od nějakých 55 až 60 tisíc USD už si můžete vybírat.

Kolegové našli v prodeji dokonce ojeté kusy s cenou od 44 000 USD, tedy za méně než 1 milion Kč - sami takový v tuto chvíli v nabídce nevidíme, ale pokud sotva jeté vozy stojí výše zmíněné peníze, nemáme problém věřit tomu, že vyšší nájezd přinese i takové nabídky. Ostatně i v evropské inzerci vidíme auta s nájezdy okolo 18 tisíc km od 62 143 Eur, tedy od asi 1,56 milionu Kč, to znovu nemá daleko k poloviční ceně nového vozu navzdory minimálnímu opotřebení.

Auta jsou tedy i po takovém „nezápřahu” natolik levná, že v USA padají pod úroveň základní ceny tuctové nové Tesly Model Y (od 44 990 USD), k čemuž nakonec nemají až tak daleko ani u nás (od 1 094 900 Kč). To jsou zas jednou naprosto neuvěřitelné sešupy, které primárně trestají naivní kupce, kteří uvěřili tomu, že tohle je budoucnost aut. Pokud je, pak jí předchází skutečně tristní přítomnost. Prodělat milion a víc na krátkém vlastnictví tohoto „mimořádně nijakého” vozu, se kterým jste si pořádně ani nesjeli, je na pováženou.

Kolegové to berou jako impuls k tomu dát přednost EQS před Teslou, my bychom to spíš brali jako varování před koupí jakéhokoli elektrického auta. Nic proti nim, každému podle jeho gusta, ale kupujte si je připraveni na to, že vás jejich vlastnictví bude stát klidně víc než sporťáky Ferrari nebo Porsche. Protože ty milion a víc na ceně za dva roky obvykle neztratí.

Možná jste si ani nevšimli, že nějaké EQS SUV existuje. Nevadí, většina ostatních také ne, moc dobře o existenci tohoto modelu ví snad jen ti, kteří si jej koupili a na jeho vlastnictví prodělali kalhoty. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Auto Evouliton, Dataforce, SDA, Mercedes-Benz, Autotrader, Autoscout24

Petr Miler

