Vrcholný luxus za cenu Octavie: Levně k mání je skoro nejeté BMW 7 našlapané vším

Je to nabídka, jaká se vídá jednou za několik let. Tohle auto není ani pořádně staré, ani pořádně ojeté, ani nezajímavě specifikované a přesto je po prvním majiteli k mání za velmi zajímavou cenu.

Od časů Chrise Bangla se spousta lidí kouká na BMW řady 7 skrz prsty, neboť od dob „bondovské” generace E38 nikdy nedosáhlo stejné míry nadčasové elegance. Platí to i o generaci F01, kterou má sice na svědomí už Karim Habib, auto ale od pohledu působí dojmem, jako by jeho autor koukal Banglovi přes rameno a vůz zbavil jen pár nejkontroverznějších prvků. Špičkový stroj to bylo vždy, nicméně na kousku, který vám ukážeme dnes, není nejzajímavější ani jeho vzhled, ani jeho technika. Jde o jeho stavu a cenu. Je totiž prakticky nové, i když postaveno bylo v roce 2012, a přesto stojí zlomek původní ceny.

Podle prodávajícího je tohle auto údajně po starším muži z Kanady, který si jej koupil jako nové před 9 léty. Co s ním dělal poté, nevíme, ježdění ale jistě nebylo hlavní náplní jeho života. Do loňského roku s ním najel pouhých 8 700 kilometrů, většinu snad jen mezi garáží a servisem. Když se pak vrátilo do Německa, ujelo asi 700 km a to je vše. Dnes má tedy na tachometru 9 400 km s kompletní servisní historií ve stavu, jaký se opravdu nevídá. U běžně používané řady 7 může být nájezd po 9 letech klidně 30krát vyšší a divit se tomu nebude nikdo.

Auto působí jako nové a údajně také voní jako nové. A nakonec i vypadá jako nové, když si projdete přiložené fotky. Má nejen plnou servisní historii, ale i téměř plnou výbavu, a to i tu technickou. Jde o verzi 750i xDrive, takže pod kapotou je 4,4litrový osmiválec N64 biturbo o 450 koních výkonu, který má přes nízký nájezd vyměněné rozvody. I s řadou 7 dokáže tento stroječek pěkně hýbat - maximální rychlost omezená na 250 km/h nepřekvapí, jako Alpina B7 s výkonem zvýšeným na 500 koní ale to samé auto jelo 302 km/h, takže bez omezovače by se metě 300 km/h jistě přiblížilo. A i s těžkým luxusním sedanem také díky pohonu 4x4 zrychlí na stovku za 4,8 sekundy, to by ještě nedávno dokázal jen sporťák.

Vůz má elegantní černou barvu exteriéru a černou kůži uvnitř, kterou neurazíte, ale ani moc nezaujmete. Se špičkovou výbavou počítejte, vydala by na několik á-čtyřek. Nejvíce o ní ale naznačí luxus pro cestující vzadu, který počítá se čtyřmístným uspořádáním s velitelským stolkem uprostřed a informačně-zábavním systémem se dvěma obrazovkami. Vše navíc odpovídá stavu nového auta.

Co stavu nového auta neodpovídá, je cena. Kolik stál tento vůz jako nový, nevíme, odhadem šlo o 3 až 4 miliony Kč, byl to jeden z vrcholů nabídky. Dnes můžete tenhle konkrétní vůz pořídit 34 900 Eur, tedy cca 900 tisíc Kč. Anebo si můžete koupit novou Octavii RS v úplném základu za stejné peníze, která, pravda, bude mít méně nákladnou údržbu, ale potkávat je budete na každém rohu a komfort cestování bude úplně jinde. A mimochodem, ani ona stovku za 4,8 sekundy zdaleka nedá, natož aby při tom vzadu vezla polovinu vaší rodiny v totálním přepychu.

Foto: C.C Automobile, publikováno se souhlasem

