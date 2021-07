Vysoce postavený policista bral úplatky ve velkém, úřady po zatčení zveřejnily, jak si žil před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Vrchní ředitelství vnitřní bezpečnosti Ministerstva vnitra Ruské federace, CC0 Public Domain

Smysl pro realitu musel naprosto ztratit vysoce postavený policista, který se navzdory svým oficiálním příjmům obklopoval až kýčovitým luxusem. Klec jednoduše musela spadnout.

Nevíme, jak moc velkým problémem je dnes korupce v řadách policie. I obyčejní čeští policisté mají docela vysoké příjmy doplněné řadou příplatků a pozdějších bonusů, které by si při své kvalifikaci stěží vydělali jinde. Měli by tak mít na jednu stranu slušnou motivaci si svou práci udržet a neriskovat vyhazov, na druhou stranu může být těžké odolat, když vám někdo nabídne třeba 100 tisíc korun, pokud zavřete oči nad tím či oním. Jak se ve výsledku rozhodnou, ví nakonec jen jejich svědomí.

Něco takového zjevně zcela postrádal Alexej Safonov, šéf dopravní policie Stavropolského kraje v Rusku. Ten si na úplatcích podle všeho doslova postavil živobytí a rozhodně netroškařil. Neměla jej zajímat podobná „všimná” v konkrétních případech, s desítkami svých podřízených údajně rozjeli organizovanou skupinu, která úplatky vybírala ve velkém formou jakéhosi předplatného. Ve zločinných kruzích by se možná více hodilo použití slova „výpalné”.

Z informací, které zatím pustilo ven Vrchní ředitelství vnitřní bezpečnosti ruského ministerstva vnitra, vyplývá, že agenti úřadu dnes ráno pozatýkali Safonova a 35 jeho podřízených a sdělili jim obvinění z organizování zločinné skupiny, přijímání úplatků a zneužití pravomoci. Detaily případu zatím nebyly zveřejněny, z odhaleného ale vyplývá, že Safonov s podřízenými měli profitovat prakticky ze všeho, čeho se dotýkaly jejich pravomoci.

Bohatí Rusové si tak dokonce mohli předem zaplatit za to, aby policie automaticky sprovozovala ze světa jejich dopravní přestupky. Též firmy si mohly platit za provoz přetížených nákladních vozů nebo se kupčilo s registračními značkami na přání. Současně se zatčeními agenti provedli razii v Safonově domě a tušíme, že se nestačili divit.

Podívejte se sami na zveřejněné materiály, tady někdo totálně ztratil smysl pro realitu. Šéf dopravní policie si nechal postavit doslova soukromý palác plný kýčovité, ale nepochybně velmi drahé výzdoby. Spousta drahých materiálů, zlaté koupelny, nábytek na míru, to všechno se v jeho domě našlo. A před ním BMW X7 a X6, typické vozy policistů. Řekli bychom, že toto muselo prasknout, a tak to také prasklo.

Pochopitelně ctíme presumpci neviny, je ale těžké tady nevěřit vzneseným obviněním. Pokud soud uzná Safonova vinným, odsedí si za mřížemi 8 až 15 let. A ani potom nemůže počítat s návratem do své luxusní rezidence - soud mu může vzhledem k obviněním vyměřit pokutu až do výše 1,33 miliardy rublů, tedy skoro 390 milionů Kč. Nevíme, jestli přijal úplatky v až takové výši, vzhledem k životu, který žil, to ale minimálně vysoké desítky milionů korun mohly být docela snadno.

Šéf dopravní policie ruského Stavropolského kraje podle všeho opravdu netroškařil. Toto objevili agenti po jeho zatčení při razii v jeho rezidenci. Že si na něco takového nemohl jako policista vydělat, je nabíledni. Foto: Vrchní ředitelství vnitřní bezpečnosti Ministerstva vnitra Ruské federace, CC0 Public Domain

Zdroj: Vrchní ředitelství vnitřní bezpečnosti Ministerstva vnitra Ruské federace

Petr Miler