Za cenu obyčejné Octavie je k mání vzácný, sotva jetý 360koňový sporťák, majiteli došlo místo v garáži

Ceny ojetých aut vylétly za poslední roky hodně vysoko a je prakticky vyloučené, že by se kdy mohly vrátit níž. To ale ještě neznamená, že nemůžete udělat dobrý obchod, tento neobvyklý vůz slibuje výjimečné svezení i zajímavou investici.

Teplejší dny jsou pro letošek minulostí, pokud ale patříte mezi fanoušky jízdy s větrem ve vlasech, otevírá se vám nyní možnost pořídit si na příští léto otevřené auto výhodněji než v jiných částech roku. Je to trochu jako se sezónním oblečením. Pochopitelně tedy nelze počítat se slevami v řádu desítek procent, sumy požadované za kabriolety a roadstery jsou ale přece jen níž, neboť poptávka je nízká a majitelů takových aut, kteří netouží po dalších 6 měsíců koukat na svou milovanou víkendovou hračku v garáži, je nenulový počet.

I tak to vypadá to na dnešním trhu jako drahý špás, pokud tedy nechcete něco jako BMW Z3 se základním čtyřválcem z roku 1995. Ale nemusí tomu tak být, vážně ne. Ceny jsou sice obecně vysoko, ale jen tam, kde lidé něco hledají. Pokud se podíváte jinam, můžete mít za dobré peníze mnohem zajímavější auto s dlouhou kapotou, zadním náhonem, pořádným motorem a dokonce i ručním řazením. To zní jako sen a byť se může za určitých okolností rychle změnit v noční můru, právě takové auto tu máme. Říká si TVR Tuscan.

Dnes už neexistující značka dělala i v tomto miléniu auta pro skutečné srdcaře. Nejenže má onu manuální převodovku, chybí tu i ESP, kontrola trakce nebo ABS. Co neodřídíte, to neukecáte, tak to prostě je. A pod dlouhou kapotou Tucsanu pracuje řadový čtyřlitrový šestiválec (skutečně) o 365 koních výkonu a 420 Nm točivého momentu.

Tohle auto je dvěma slovy totální bizár, normální na něm není vůbec nic. Kapota se otvírá jako u starých BMW a odhalí jen ventilátory chladiče a hrdla pro dolévání různých kapalin. Abyste se dostali k motoru, chce to trochu více úsilí. Zadní světla jsou úplně dole u výfuků a designovou dominantou zádě je spíš jejich absence na obvyklých místech. Dveře nemají kliku, ale tlačítko zespodu zrcátka. A uvnitř budete chvíli hledat nejen kam strčit klíček, ale také jak se dostat ven.

Ani na řízení to není jednoduché auto. Reaguje ostře ve všech myslitelných ohledech, pokud nejedete na suchém a hladkém asfaltu, tak velmi rádo nechá ustřelit záď, nejste-li s plynem velmi opatrní. A také to je britské auto, takže to s jeho spolehlivostí... není slavné, řekněme diplomaticky. A oficiální servisní síť neexistuje, byť náhradní díly se na pořád sehnat dají a díly schopné o tento vůz pečovat také, jak nakonec dokazuje i vůz na přiložených fotkách.

Už podle výše zmíněného existuje dost důvodů, proč jej nechtít, existuje ale také dost takových, proč jej chtít. A tím posledním je cena. Navzdory jeho faktické vzácnosti (umocněné tím, že jde o variantu s volantem vpravo, těch moc není), technické výjimečnosti, řidičské podmanivosti a výbornému stavu (nová technická, čerstvě po servisu vč. výměny světel a nájezdu pouhých 17 300 km) stojí jen 32 000 Eur, tedy asi 785 tisíc Kč. To je částka, za kterou nekoupíte víc než průměrnou Octavii, dnes zdaleka nestačí ani na základní provedení verze RS.

Majitel říká, že auto je skutečně ve skvělém stavu, prodává ho prý hlavně pro to, že pro něj na zimu nemá místo v garáži. Přidá tedy i jím skladované náhradní díly, ze slabin hovoří jen o horším laku. A se spolehlivostí vozu může být náročnější, i kdybychom se na vůz dívali s jakkoli velkými optimismem. Odměnou budiž auto samo, potkat na silnici model značky TVR je více než vzácnost. Ve střední Evropě půjde o naprostou raritu, s volantem vlevo obzvlášť, šance na uchování hodnoty a její další růst jsou tedy nemalé. Máte-li odvahu, vůz nabízí velmi příjemně vystupující prodávající z německého Sehnde.

Tento TVR Tuscan je na prodej v Německu a vypadá velmi dobře, nakonec toho moc nenajel a měl do poslední chvíle pravidelnou péči. Nejen designově to není auto pro každého, na dnešním trhu ale podobný sporťák za podobné peníze obvykle nekoupíte ani zdaleka. Foto: LW, publikováno se souhlasem

