Za cenu Škody Octavia můžete mít jeden z nejlepších luxusních rychlíků historie jako zánovní vůz, jen je ošklivý jako noc včera | Petr Miler

/ Foto: Seitz Automobile, publikováno se souhlasem

Na dnešní dobu extrémní pohon, na svou dobu extrémní vychytávky na palubě a na jakoukoli dobu minimální nájezd a stav zánovního vozu ctí tohle BMW jako nic jiného. Jeho cena přitom jen časovým stářím klesla na úroveň nejobyčejnějšího českého auta.

Od časů Chrise Bangla se spousta lidí kouká na BMW řady 7 skrz prsty, neboť od dob „bondovské” generace E38 se nikdy znovu nepřiblížilo stejné míře nadčasové elegance. Platí to i o dnešní generaci G70, jejíž vzhled měl mimo jiné na starosti Jozef Kabaň, který se tou dobou asi moc koukal na Akta X, neboť tohle auto vypadá jako UFO. Dnes se ale vrátíme zpět do časů Chrise B., který si designem svých aut nepřišel mezi příznivce BMW dělat přátele.

Sedmička E65, obzvlášť v provedení před faceliftem, je vážně vrcholný vizuální bizár, nicméně na kousku, který vám ukážeme dnes, není nejzajímavější jeho vzhled. Jde tu o stav, cenu, techniku a výbavu. Je to totiž naprosto špičková verze sedmičky E65, vlastně E66 (prodloužené provedení L), která toho od svého zrodu najezdila míň než leckterý Aixam. Přesto stojí zlomek původní ceny.

Neobvyklé je už to, že tohle je auto po soukromém majiteli - kolik takových lidí si kupuje sedmičkové bavoráky v podobné specifikaci? Tady se to ale stalo a jeden z japonských fanoušků značky, kteří si „z hecu” kupují evropské verze různých BMW s levostranným řízením a pak s nimi skoro nejezdí, s vozem dodnes urazil jen 19 300 kilometrů. To je také slušný bizár. Však si představte, že si koupíte auto schopné nahradit soukromé letadlo při přesunech na vysoké stovky kilometrů během pár hodin. A pak s ním jezdíte asi 800 km ročně. To je skoro svatokrádež, přesně tak to ale bylo, výsledkem je mimořádné auto s kompletní servisní historií ve stavu, jaký se opravdu nevídá. U běžně používané řady 7 bude nájezd už po pár letech desetkrát vyšší jako nic, tohle auto je navíc na světě 21 roků.

Auto působí opravdu zánovně a údajně tak i voní. Má nejen plnou servisní historii, ale i téměř plnou výbavu, a to také tu technickou. Jde o verzi 760Li, takže pod kapotou je 6,0litrový dvanáctiválec o 445 koních výkonu. S řadou 7 dokáže tento stroječek pořádně hýbat - maximální rychlost omezená na 250 km/h nepřekvapí, jako Alpina B7 s výkonem 500 koní ale to samé auto jelo 300 km/h, takže bez omezovače by se tohle jistě blížilo stejné metě. A i s těžkým luxusním sedanem zrychlí na stovku za 5,5 sekundy, to by ještě nedávno dokázal jen slušný sporťák.

Vůz má klasickou stříbrnou barvu exteriéru s neméně klasickou černou kůží a dřevěným obložením uvnitř, tato kombinace neurazí. Se špičkovou výbavou počítejte, vydala by na několik á-čtyřek. Nejvíce o ní ale naznačí luxus pro cestující vzadu, který počítá se čtyřmístným uspořádáním s velitelským stolkem uprostřed a informačně-zábavním systémem s obrazovkou uprostřed. Nechybí vyhřívaná sedadla, oddělený audiosystém pro každého cestujícího vzadu... A právě tam je stavem vše velmi blízké novému autu.

Co se stavu nového auta naopak neblíží ani trochu, je cena. Kolik stál tento vůz jako nový, nevíme, odhadem mohlo jít snadno o 4 až 5 milionů Kč, už tehdy, byl to absolutní vrchol nabídky, který dodnes platí za jeden z nejlepších luxusních rychlíků všech dob. Dnes můžete tenhle konkrétní vůz pořídit 29 900 Eur, tedy cca 757 tisíc Kč. Anebo si můžete za stejné peníze koupit novou Škodu Octavia 1,5 v průměrné výbavové specifikaci, která - pravda - bude mít méně nákladnou údržbu, ale místo soukromého tryskáče na kolech budete mít spíš takový luxusnější trakař. A mimochodem, ani verze RS stovku za 5,5 sekundy zdaleka nedá, natož aby při tom vzadu vezla polovinu vaší rodiny v přepychu.

Tohle BMW vážně vypadá jako nové a je k mání za velmi zajímavou cenu - je to nevyužitý nový vůz za cenu nového auta o několik tříd níže. Seitz Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Seitz Automobile@Mobile.de

Petr Miler

