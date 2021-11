Za cenu základní Octavie je k mání skoro nejetá nejkrásnější verze vrcholného BMW 3 E46 včera | Petr Miler

/ Foto: Oldiehalle, publikováno se souhlasem

Pokud jste zažili éru největší slávy tohoto auta, stěží se vám při pohledu na tento kousek nebudou sbíhat sliny. Je to prakticky nový kus, jehož design, technika i kvalita odolávají zubu času jako snad u žádného jiného bavoráku historie.

Asi neexistuje generace BMW řady 3 E46, která by byla ošklivá, technicky nezajímavá či nepopulární, mezi všemi sedmi dosud existujícími iteracemi ale jedna zkrátka musí být na vrcholu. Podle nás jí jednoznačně zůstává ta čtvrtá zvaná E46, v podstatě pečlivá evoluce předchozí E36. BMW jako by si tehdy vzalo poučení ze všech chyb é-třicetšestky a stvořilo téměř dokonalý vůz, který na technicky vyspělých základech vystavěl designově povedený, řidičsky podmanivý a kvalitativně téměř neprůstřelný stroj.

Pokud z předchozích slov čiší nadšení, pak ano, v redakci jsme si všichni s trojkami E46 užili své a nikdy jsme nepoznali nic, co by tak moc splňovalo naše představy o univerzálním autě pro nadšeného řidiče. Pozdější generace tuto trojku pochopitelně v mnohých jednotlivostech překonaly, nikdy se ale nevyrovnaly její komplexnosti. Následná E90 šla dolů zejména s kvalitou, především pak interiéru, stěží též mohla zapomenout na harmonické jízdní vlastnosti při použití pneumatik runflat. F30 přinesla některá zlepšení, opustila ale atmosféricky plněné šestiválce a kvalitativně po čase též neohromí. Poslední G20 je na tom s volbou motorů a zejména převodovek ještě hůře a byť některé aspekty bude muset ještě prověřit čas, zejména vysoká hmotnost znepříjemňuje pocity z kde čeho. A runflaty má pořád.

Ještě jinou kapitolou by byly verze M, ale držme se středobodu dnešního článku, kterým je auto na přiložených fotkách. Jde o trojku generace E46 ze samého konce výroby v podle nás nejkrásnější verzi. Jde o kupé po faceliftu s paketem M, které těží z velmi elegantních základních linií a přidává k nim poslední evoluci předních i zadních světel a k nim některé další specifické partie. Možná jsme nemocní, ale tohle auto nám přijde pořád krásné a zubu času designově odolávající lépe než všechny ostatní varianty E46. Vizáži by pomohl některý z jiných dostupných designů kol v o palec větší velikosti, ale jinak? Tohle je pro nás skoro dokonalost, zvlášť v nenucené šedé barvě.

Obdivovat musíme i interiér. Jeho některé části roky nezapřou, rádio s kazeťákem a jednozónová klimatizace jsou zcela mimo dnešní standardy, celková architektura, ale především jakási „měkká kvalita”, kterou vás obklopí v momentě, kdy do vozu usednete, jsou k nezaplacení. Viděli jsme spoustu trojek E46 i se stovkami tisíc km a jejich interiér jim odolal často lépe než vnitřky dalších dvou generací během pár desítek tisíc kilometrů. Slyšet v tomto autě něco rachtat bývá i po 100 tisících km neobvyklé.

Technika je „správná”, jde o benzinový řadový šestiválec bez turba, třebaže verze 325i se 192 koňmi není žádný trhač asfaltu. Tohle je spíše dnes auto na koukání, pohodové ježdění za zvuku dnes už v nových autech neexistujících motorů, s manuálním šestikvaltem po ruce a širokým úsměvem na tváři. Ale nenechte se mýlit, když na to přijde, i 325i jezdí 240 km/h na požádání.

Tím nejlepším je ale nájezd pouhých 21 550 km v rukou prvního majitele, o kterém nemá smysl pochybovat. Od pohledu je auto velmi zachovalé, některá přece jen slabší místa nepřiznávají jakýkoli měřitelný nájezd. Je to fantastický návrat do zlatých časů BMW, k vrcholu jedné evoluce, která stavěla ještě na managementu totální kvality přelomu 80. a 90. let a přidala všechny moderní nezbytnosti, aniž by je zatěžovala řadou - z pohledu mnohých zákazníků - nesmyslů, které se v autech začaly objevovat okolo roku 2005. Za 19 990 euro, tedy asi 510 tisíc Kč? Za cenu, za kterou dostanete novou Octavii ve výbavě „kam se všechno podělo” možná s příplatkovým lakem? Podle nás dobrá nabídka, v tomto případě z německého Loxstedtu.

Pokud jste si oblíbili nepěkný anglicismus, že někdo na něčem „peakoval”, tedy dosáhl svého vrcholu, pak BMW „peakovalo” právě zde. Snad už jen verze 330Ci s M paketem je komplexnější auto, když nabídne řidičsky ještě více, tedy pomineme-li M3. Ta ale nikdy nedostala faceliftovaný design kupé, který je podle nás hodně šik. Foto: Oldiehalle, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

