Zapomenutá silniční stíhačka Volkswagenu je k mání nejetá. Prodává ji dealer Porsche, cena odpovídá před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche Zentrum Hegau-Bodensee, publikováno se souhlasem

Nedivili bychom se, kdybyste už zapomněli, že tohle auto vůbec vzniklo, optikou současných standardů působí jako z jiné planety. O to zajímavější je, ničím lidovým ale ani dvě dekády po svém zrodu navzdory značce VW zdaleka není.

Volkswagen New Beetle celkově moc úspěchu nesklidil. Byl to vůz založený na Golfu čtvrté generace, který ale stál klidně i dvojnásobek a technicky nebyl v ničem výjimečný. Vizuálně možná, kulatá karoserie a vázička na květiny v palubní desce leckomu učarovaly, kopretina utržená někde u silnice „zasazená” do palubky ale lepší auto nedělá.

Třebaže ale Wolfsburg vyráběl tyto vozy pro zástupkyně něžného pohlaví nebo novodobé hippies, kteří nemají hluboko do kapsy, ve velmi omezené sérii vznikla i ostrá, dokonce velmi ostrá verze, na kterou se dnes už zapomíná. Měla označení RSi a sloužil také jako vývojová platforma pro VW Golf R32, což napovídá, co bylo pod kapotou - 3,2litrový šestiválec VR6, který na všechna kola přes šestistupňový manuál a spojku Haldex posílal 225 koní a 319 Nm. To stačilo ke zrychlení na stovku za 6,4 vteřiny a maximálku 225 km/h.

Podvozek odpovídal, s tím ve standardním New Beetlu toho moc společného neměl. Z velké části pocházel z Audi A3, ale zejména vzadu byla geometrie nastavená spíše na závodní tratě než na jízdu po silnicích. S tím také souviselo použití rozpěr mezi zadními koly. A mimo jiné i kvůli takovémuto nastavení bylo nutné zadní osmnáctipalcové pneumatiky, standardně nazuté na kolech OZ Superturismo, měnit až nepříjemně často.

Je to hot hatch své doby, oproti většině aut tohoto ražení je ale od svých civilních sourozenců poznat velmi snadno. Vypadá méně nafouklý, ale ve skutečnosti mechanickým steroidům odpovídá i karoserie - je širší o osm centimetrů a hranaté nárazníky dost kontrastují s kulatou střechou. Vzadu se do míst, kde původně byla mlhová a couvací světla, nastěhoval výfuk od Remusu. Uvnitř zmizely sériové přední sedačky ve prospěch kůží čalouněných skořepin, interiér dostal několik budíků navíc, které vypadaly jako trochu neumělý tuning, a na palubní desce i ve výplních dveří se objevil skutečný karbon. Z nějakého důvodu tvůrci nevymontovali zadní sedačky, asi aby zachovali aspoň špetku praktičnosti.

Je to hodně vzácné auto, vyrobeno bylo jen 250 kusů s plaketou s pořadovým číslem v interiéru každého z nich. Lidový vůz to nebyl ani náhodou, VW chtěl zhruba tři miliony korun za kus. Jak vynikající mechanika, tak i vpravdě šílený vzhled a velká vzácnost New Beetlu RSi znamená, že nejenže potkat ho na silnicích je skoro zázrak, znamená také vysoké ceny, za které se dnes prodává.

Kousek na fotkách níže je jedním z nejhezčích, které jsme viděli za poslední roky. Má číslo 58, vznikl v srpnu 2001 a najel od té doby pouhých 13 800 km, je to prakticky nové auto. Nemá chybu od pohledu a prodávající říká, že i mechanicky je 1A. Nemáme důvod nevěřit nejen vzhledem k jasné historii (1 majitel za 21 let), ale i proto, že prodávajícím je oficiálním dealer Porsche. Trochu nepatřičné u Golfu 1,6 TDI, ale ne u této silniční stíhačky.

Na výši je ostatně nejen vzácností a mechanikou, ale také cenou - 89 911 euro dealera Porsche nezapře. V českých je to 2,2 milionu korun, vlastně láce, uvážíme-li původní cenovku. To už berte s velkou nadsázkou, na druhou stranu je krajně nepravděpodobné, že by zrovna takový kousek výhledově ztratil na ceně.

New Beetle RSi bylo bláznivé auto už v roce 2001, natož pak dnes. Svůj divoký vzhled doprovázel nejen výkonem, ale i patřičným zvukem. Tento kousek je k mání prakticky nejetý za 2,2 milionu Kč. Vyrazit s ním do ulic bude svátek pro celé město, i kdyby to Praha měla být... Foto: Porsche Zentrum Hegau-Bodensee, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

