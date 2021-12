Zdá se, že i moderní Volva vydrží, s tímto první majitel 5 let v kuse jezdil a jezdil před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Schaab Automobile, publikováno se souhlasem

Volva jsou vyhlášená svou trvanlivostí, jde ale o relativně staré modely, které nemají mnoho společného s moderními, o poznání komplikovanějšími stroji. Jak je ale vidno, s tím správným motorem mohou být i ta pořádnými držáky.

Nad odolností některých aut pravidelně žasneme. Za dobu existence našeho magazínu jsme vám ukázali mimo jiné řadu starších Volvo, která zvládla kilometráž blížící se klidně milionové metě a přesto působila dojmem, že by si to dala klidně ještě jednou. Z novějších modelů to bývá hlavně V70 a nejde o nic nahodilého - toto auto se pravidelně objevuje mezi statisticky největšími držáky.

Odolnost starších Volv je zkrátka fakt, velkou otázkou ale bylo, jak si povedou ta novější. Švédská firma se v mnohém změnila, patří nyní Číňanům, kteří zaveleli k downsizingu a hybridizaci, což si se spolehlivostí obvykle netyká. Na koherentní statistická data o odolnosti těchto aut si musíme ještě pár let počkat, máme-li se ale držet extrémů objevujících se v nabídce ojetin, mohla by švédské značce vykreslit znovu pěkný obrázek.

Nevíme tedy, jak to bude s oněmi nemístně malými motory a jejich hybridizovanými bratry, velké SUV XC90 s jedním z tradičních dieselů o dvoulitrovém objemu ale s výdrží zjevně problém nemá. Právě takové auto zachycují fotky níže a byť na to na první pohled nevypadá, má za sebou opravdu pernou službu.

Zvenčí vypadá jako klidně zánovní vůz, uvnitř je zejména na kůži na sedadlech vidět, že se trochu projel. Když ale přidáme informaci o tom, že byl poprvé registrován na samém konci roku 2016, a nemá tedy za sebou ani kompletních 5 let služby, tip na 250 tisíc najetých km by byl docela odvážný. Ale ouha - auto má na tachometru 546 257 km.

Čtete správně, jde o skoro 550 tisíc km za 4 roky a 11 měsíců. To znamená neskutečných 9 258 km ujetých každý měsíc, přes 300 km denně včetně víkendů a svátků. Říci, že se toto auto skoro nezastavilo, není ani moc přehnané. A když uvážíme, že celou dobu patřilo jedinému majiteli, je to skutečné obdivuhodný výkon. Co na to auto? Vlastně nic, podle prodávajícího se měnil jen spotřební materiál, neobjevila se na něm žádná významná porucha a majitel s ním celou dobu jezdil do autorizovaného servisu na předepsané prohlídky. Činit tak musel několikrát za rok.

Jasně, jedna vlaštovka jaro nedělá, zdá se však, že i moderní Volva přes řadu podstatných technologických změn vydrží. Tedy aspoň s tradičními diesely, v tomto případě agregátem D5 s až 235 koňmi. A samozřejmě, tohle auto se dá koupit za 23 790 euro, tedy asi 508 tisíc Kč. Nevíme, jestli je to výhodná nabídka, ale o to tu nejde, vůz vám ukazujeme hlavně pro zajímavost, takto ojeté moderní Volvo se pochopitelně nevídá. Však kolik lidí jezdí 110 tisíc km ročně a k tomu 5 let v kuse...

Starých Volv s vysokými nájezdy jsme viděli už spoustu, tohle je ale necelých 5 let stará XC90. Přesto najela téměř 550 tisíc km. Foto: Schaab Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

