Zlatan Ibrahimovič říká, že Volvo je čínská, ne švédská automobilka, i když si ho dekádu platila jako ambasadora před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Vlastně ani nevíme o tom, že by jejich spolupráce skončila, ale podle všeho musela a v dobrém se obě strany nerozešly. Jinak si nedovedeme představit, proč by se slavný fotbalista tímto způsobem vyjadřoval.

Pokud v posledních letech byla v automobilovém světě řeč o Zlatanu Ibrahimovičovi, obvykle to bylo v souvislosti s jeho svéráznou tradicí nadělovat si každý rok k narozeninám nové Ferrari. Ani letos ji neporušil a ke 43. výročí svého narození (máme pocit, že je v pozici, kdy lze toto spojení použít...) dopřál před pár dny sám době model SF90 XX Stradale, i když je také majitelem „standardní” SF90.

Nezbývá než popřát všechno nejlepší, jeho jméno se ale v automobilové komunitě nyní skloňuje hlavně v docela jiných souvislostech. A možná sám netušil, že se to stane. Nedávno dal rozhovor 13leté slečně, která si na Youtube říká Jazzy a provozuje jakýsi dětský televizní kanál. Slavní fotbalisté se předmětem jejího zájmu stávají docela často a tentokrát dokázala pro krátký rozhovor získat právě Ibrahimoviče.

Je to jedno z těch formátů, které asi nepochopíte, pokud vám není něco okolo 13 let, neboť jde o krátký sled v podstatě bezvýznamných otázek, v posledních letech dost populární věc. Jednou z otázek, která padne, je, jaký vůz používá Zlatan pro každodenní ježdění. Odpovědí je: „Ferrari,” což tázající se slečnu překvapí. Na to říká: „Vím, že jste Švéd, tak jsem překvapena, že to není Volvo.” Ibrahimovič je skutečně Švéd, a to nejen formálně, v této zemi se už narodil, emigrovali tam jeho rodiče. Navíc je tu ještě jeden podstatný důvod pro očekávání jiné reakce - slavný fotbalista se stal tváří několika reklamních kampaní značky a nejméně od roku 2014 byl jejím ambasadorem. A tak jeho další slova nutně překvapí.

„Koupili ho Číňani, takže se sice vyrábí ve Švédsku, ale je to čínská firma. To jen kdysi dávno byla švédská,” řekl doslova. Nebudeme nyní řešit, co jakou automobilku váže k té které zemi, pozoruhodné je, že to vůbec takto vyřkl, neboť v podstatě na to ani nebyl tázán a vyznívá to poněkud hanlivě. A tak je z toho velké haló - sice všichni ví, komu Volvo patří, sama automobilka je ale citlivá na to, pokud se o ní nemluví jako o švédské, nakonec ani sami Číňané jistě nechtějí, aby tak byla vnímána. A protože Ibrahimovič je magnet na pozornost (video níže má 1,5 milionu zhlédnutí, i když většina podobných ze stejného kanálu si získá zlomkovou sledovanost), jeho sdělení se šíří světem rychle i daleko za hranice obvyklého auditoria oné dětské „televize”.

Nebývá ostatně obvyklé, aby se podobným způsobem vymezovali vůči svému chlebodárci bývalí ambasadoři. A vlastně ani s jistotou nevíme, že Ibrahimovič někdy přestal ambasadorem Volva být, ale buď se to stalo (vše tomu nasvědčuje), anebo si prostě dál dělá, co chce. Ostatně je to Zlatan I., takový Chuck Norris fotbalového světa, se kterým jsou spojovány legrácky typu: „Zlatan neslaví narozeniny, to narozeniny slaví jeho,” „Když se Zlatan narodil, pogratuloval svým rodičům, že ho mají!” nebo „Zlatan nepotřebuje auto, to auto potřebuje jeho.” Tak možná jen zjistil, že to on nepotřebuje Volvo, ale Volvo potřebuje jeho. Kdo ví, na každý pád pozoruhodná slova.

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej? Ne ve světě Zlatana I., tam opravdu ne. Foto: Volvo

Zdroje: Jazzy's World TV@Youtube, iamzlatanibrahimobic@Instagram

Petr Miler

