Dodatečně instalovaná LED světla oslňují, i když jsou reflektory v nejlepším pořádku před 4 hodinami | Mirek Mazal

Diody ve světlech pro halogenové žárovky vypadají jako lákavé vylepšení staršího auta, obvykle v nich ale nemají co pohledávat. Tovární konstrukce lamp nepočítá s paprsky svítícími do různých stran.

Technologie osvětlení LED prošla v posledních letech rychlým vývojem. Kdysi exkluzivní doplněk drahých aut dnes nabízí v případě hlavních světel spousta obyčejných značek - jasnou záři diod dostala za příplatek třeba už třetí generace Škody Octavia po faceliftu a ta čtvrtá ji má pochopitelně též.

Obvykle příplatkové řešení montované rovnou ve výrobě doplňuje i druhovýroba ve formě náhrad žárovek konvenčních světel. I takové diodové lampy jsou samozřejmé lákavé, protože kromě vyššího sebevědomí mohou slibovat lepší viditelnost a nižší odběr energie. Zjištěním těchto výhod ale zájem kutilů o plusy a minusy tohoto řešení končí. A je to chyba.

LED zdroj osazený na standardní patici konvenčních žárovek v praxi obvykle nemá šanci zajistit přijatelný výsledek a nejčastěji způsobuje nebezpečné oslňování protijedoucích řidičů. Nic proti starším autům, letité vozy ale používají žárovky s bodovým zdrojem, které vytváří požadovanou záři v jednom směru. Světlo je pak různými odrazy cíleně směřované přes specificky vyhotovený průhledný kryt lampy do určitých míst na silnici s co nejmenším rozptýlením do nebe či očí jiných motoristů. Vyrobit takto přesný světlomet dá práci a přesné matematické výpočty osazení LED o velké ploše rychle zhatí.

Laické nahlédnutí do konstrukce předních reflektorů má vést k pochopení zcela zásadního doporučení. Lidé s neutuchající touhou vyměnit klasické žárovky za LED, nechť hledají v regálech benzínových pump a supermarketů krabičky s obsahem, který je pro jejich stroje určen a homologován. Takových je ale minimum, převaha nabízeného zboží totiž skutečně pálí oči studeným světlem, které ovšem míří do všech stran a v kombinaci se sériovým světlometem oslepuje všechny okolo.

Diody principiálně svítí jiným způsobem, čemuž je potřeba přizpůsobit konstrukci předních lamp. Zesílení světelného účinku není otázkou pouhé záměny zdrojů světla, vylepšením se zabývají experti či celé firmy účtující nemalé poplatky výměnou za funkční systémy výkonnějších světlometů. V rámci bezpečnosti silničního provozu je nejlepší nechat inovace na odbornících, připlatit za lepší výbavu už z výroby nebo udělat něco se zašlými reflektory a kryty sériových světel. Vzhledem k četným výzkumům bude asi třetí rada nejlepší prevencí před nezkušenými zásahy do standardního osvětlení.

Srovnávání halogenu s LED opakovaně upřednostňuje klasiku. Neprofesionální zásahy či instalace pochybných žárovek nadělá z obecného pohledu víc škody než užitku

