Drtivá většina Němců chce zrušit zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Jen nesvéprávní mohou chtít opak

Je to nejlepší ukázka toho, jak moc dnes demokracii ctí ti, kteří se jí nejvíc ohánějí. V nejlidnatější zemi EU, která Unii doslova platí, je 70 procent občanů jasně proti tomu, aby Brusel spalovací motory v roce 2035 zakázal. Přesto je to v plánu.

Vlastně jsou to zbytečné průzkumy veřejného mínění. Protože ale někteří odmítají slyšet jakékoli věcné argumenty i v případě preferencí obyčejných lidí, vznikat musí. Bylo by na emigraci, pokud bychom žili ve společnosti, která by většinově volala po zákazu něčeho, co sama v tu chvíli masivně preferuje při svých nákupech. „Zakaž mi to, ať to znovu neudělám!?” To jsou věty patřící do slovníku nesvéprávných lidí, kteří nemají dost rozumu na to, aby se v jeden každý moment rozhodli, co je pro ně i pro okolí tím nejlepším možným řešením.

Takových je spolu s těmi, kteří se chtějí nepochopitelně montovat do životů jiných (však ať si koupí, co chtějí, jiným mohou nechat stejný prostor), v Německu 17 procent. Není to málo, vedle nich pak existuje ještě 7 procent těch, kteří by totéž chtěli dělat ještě ve větší míře. Bavíme se o lidech, kteří si přejí zákaz spalovacích motorů od roku 2035, jak jej svévolně nejen bez ohledu na vůli občanů, ale i bez ohledu na technickou realitu a ekonomické dopady takového kroku naplánovala EU, popř. by si jej přáli ještě dřív. Ostatní buď neví (6 %), nebo jsou proti (70 % - 46 procent úplný odpor proti jakékoli podobě, 24 procent připouští možnost pozdějšího zákazu).

Vyplývá to z průzkumu společnosti Autoscout24, který jen podtrhuje to, co je stále zjevnější z upadajících německých prodejů elektrických aut - většina lidí je prostě nechce. Data získaná mezi reprezentativním vzorkem 1 008 respondentů ukazuje mimo jiné také to, že příklon na tu či onu stranu není projevem sexismu jakéhokoli druhu - ženy a muži mají na věc téměř stejný názor. A výsledky se nijak zvlášť dramaticky neliší ani v závislosti na věku, třebaže více životních zkušeností nepřekvapivě vede k poněkud vyššímu odporu k podobným zákazům - ty ještě nikdy nepřinesly nic dobrého.

I další závěry průzkumu jsou nepřekvapivé - pokud mají lidé nižší příjem (pod 1 500 Eur, asi 38 tisíc Kč měsíčně), roste počet lidí takovému nařízení úplně odporujících (51 procent), stejně tak odpor roste mezi lidmi s lepším než středoškolským nebo vyšším odborným vzděláním - dokonce 53 procent vysokoškoláků je pro úplné zrušení. A vidíme z dat ještě jeden jev, který je ve společnosti též patrný - úplné zrušení si přeje také 56 procent lidí s maturitou nebo základní školou. Odpor proti zákazu zkrátka panuje hlavně na „obou koncích” společnosti, střední proud je též dominantně proti němu, ale ne až v takové míře.

Výsledky by šlo jistě dál sociologicky různě rozpitvávat, na to nám chybí odbornost, ale to hlavní je jasné - 70 procent Němců říká zákazu od roku 2035 jasné „nein”. Ohled na ně z politiků rozhodujících v Bruselu bere málokdo, což je skutečně fascinující, neboť takový signál (signál!) dostali i v nedávných volbách. Vzpomeňte si na to, až se budou zase ohánět slovy jako „demokracie” - evidentně ani neví, co to znamená.

Proč by si někdo zakazoval koupi aut jako Škoda Octavia RS, no proč? Drtivá většina Němců se tak staví proti snaze EU zakázal spalovací motory od roku 2035, bráno v potaz to zatím není.

