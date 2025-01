„Elektrické Passaty”, modely ID.7 od VW, ihned ruinují majitele. Za pouhý rok a hrstku km ztratily na ceně až 570 tisíc před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Mense, publikováno se souhlasem

Asi nikdo soudný nemohl čekat, že tohle auto bude nějaké investiční terno, realita nákladů jeho vlastnictví ale přesto překvapí. Výhledově navíc nejde čekat nic lepšího, snaha VW tyto vozy udat navzdory minimálnímu přirozenému zájmu jej donutí je dál zlevňovat.

Elektrický pohon si rozumí s každým typem vozu různě, dokážeme si ale představit jen pár absurdnějších věcí než „elektrický Passat”. Auto, které proslulo jako téměř dokonalý univerzál, který zejména ve verzi kombi s motorem 2,0 TDI dokáže zastat neuvěřitelně širokou škálu „automobilových poslání”, je přesně tím vozem, jenž laská majitele bezstarostností jeho používání.

Potřebujete ráno odvézt děti do školy? Passat. Potřebujete pak odjet do práce? Passat. Potřebujete přes den obsloužit služební cestu za zákazníkem? Passat. Potřebujete o víkendu za tchyní? Passat. A potřebujete následující další týden na dovolenou s rodinou, klidně do hor, k moři nebo do horoucích pekel? Odpověď už znáte, je to Passat, ve verzích jako Alltrack klidně i do oněch pekel. A funguje skutečně „on demand”, všechno to zastane na povel, kdykoli si zamanete, klidně ve tři ráno. Možná si při tom všem jednou řekne o plnou nádrž, kterou ale naplníte bezpečně do 100 sekund kdekoli.

Uvážíme-li, že takové auto se pořád dá koupit od 899 900 Kč, je to navzdory růstu cen v posledních letech velmi lákavá nabídka, i onen diesel ve slušné výbavě dostanete pod 1,2 milionu. Čím si chce získat zákazníky elektrická alternativa v podobě modelu ID.7? Kapacitou baterie 77 kWh, která je ekvivalentem ani ne 20litrové nádrže nafty? Je to elektrický odvar z Passatu, je to nabídka jiné, podstatně nižší úrovně, která vás ale vyjde o mnoho set tisíc dráž. Ani za poloviční cenu bych ID.7 nechtěl, protože k čemu by mi byl? Abych při každém ze zmíněných úkonu přemýšlel nad tím, kde a jak mu udělám dobře zasunutím nabíjecího konektoru do jeho útrob? Takové vztahy s auty neudržuji - automobil má být váš dobrý sluha, ne zlý pán.

Nedalo se tedy čekat, že by ID.7 udělal prodejní díru do světa, je to další z řady „compliance cars”, kterým odbyt zajistí hlavně mechanismy EU a firmy, které samy sobě nařizují sebetrýznění nákupy podobných vozů. České prodeje tomu odpovídají - 186 loni dodaných vozů podle dat SDA je skoro komedie, kdyby to nebyla spíš tragédie - i zaříznutý doprodejový propadák Arteon oslovil o polovinu lidí víc.

Tento stav věcí se celkem nevyhnutelně musí odrážet na poklesu hodnoty těchto aut. Jsou to pořád elektromobily, ke všemu s extrémně drahými bateriemi, což jim leští kliky na cestě do království pekelných ztrát hodnoty dopředu. Navíc jde o vozy výše popsaným způsobem cpané do chřtánu prvních kupců, což je faktor, který se na trhu ojetin neopakuje, a tak způsobuje značný převis nabídky použitých vozů nad poptávkou po nich. A aby toho nebylo málo, VW tahle auta musí prodávat stůj co stůj, a tak je bude zlevňovat, aby dosáhl vytyčených prodejních kvót. Dejte si to všechno dohromady a nemůžete se divit, že hodnota existujících ID.7 dělá to, co vrány v písničce od Buty - letí, letí, letí, letí. Dolů.

Upozorňují na to kolegové z Auto Bildu, kteří si všimli výhodné nabídky ID.7 s 25 tisíci najetými z konce roku 2023, po krátké rešerší ale můžeme říci, že takových nabídek je celá řada. Ty opravdu nejvýhodnější začínají na 44 900 Eur, tedy 1,1 milionu Kč v případě vozů s ještě nižším nájezdem, což je na auta, která loni stála klidně 1,6 až 1,7 milionu, opravdu soda. Z řady takových jsme ale vybrali jinou.

Jde o auto, u kterého bezpečně známe pořizovací cenu - v prosinci 2023 bylo poprvé registrováno s fakturou na 68 150 Eur v ruce, to je asi 1,72 milionu Kč. Celkem typická cena na pořád nijak mimořádný ID.7 (verze Pro, což znamená 286 koní, 77 kWh a už solidní výbavu) po jednom roce, pár dnech a 23 tisících najetých km klesla na 46 785 Eur, což je asi 1,18 milionu Kč. Bavíme se tedy o 540 tisících dolů, navíc to opravdu není extrém. V Německu vidíme i 570tisícové poklesy, u otevřeně dealerských (kterým bude tento kousek též, ale není to podstatné, ráz poměrům na trhu to dává tak jako tak) aut v Česku vidíme na webu VW předváděcku zlevněnou už o 608 700 Kč. A nic.

Nabídka je totiž stará jako Metuzalém, dealeři jsou zvyklí vystavovat podobné vozy předem s tím, že je někdo koupí dokonce dřív, než si odbydou své „předváděčkové” povinnosti. V popisu tedy vidíme, že dealer auto slibuje už od loňského února s tím, že k dispozici bude v srpnu 2024. Ale nikdo ho dodnes nekoupil. To je tragédie sama o sobě - představte si, že v únoru 2024 vystavíte nabídku s tím, že v srpnu auto někomu prodáte, a další rok v lednu pořád nemáte prodáno přes slevu, která vygradovala až na 608 700 Kč. To jen podtrhuje, jaký nezájem o tyto vozy panuje.

Slevy jsou to velkorysé, ale povedou k nadšeným koupím? I podle posledního zmíněného případu je jasné, že nikoli. Pořád se bavíme o vozech za 1,1 nebo 1,2 milionu Kč, což je na auto tak problematické využitelnosti zatraceně hodně. A i druhé majitele čeká obrovský sešup hodnoty, s vidinou ceny náhradní baterie bude hodnota vozu někdy mezi 8. až 10. rokem stáří nebezpečně blízko nule. Ve srovnání s tím nové Passaty, které se dostaly do prodeje ve stejnou dobu a není je problém sehnat s obdobnými nájezdy ve vysokých specifikacích za podobné peníze, nekoupíte s většími než 300tisícovými slevami. Což nebude mít daleko k reálné pořizovací ceně. Opravdu nevíme, jak a čím by se ID.7 mohl někomu vyplatit...

VW ID.7 je v prodeji jen něco málo přes rok, přesto není těžké narazit na sotva jetá auta, která ztratila na ceně až kolem 600 tisíc Kč. Něco takového musí kupce podobně koncipovaných vozů nutně ruinovat. Foto: Autohaus Mense, publikováno se souhlasem

Zdroje: Auto Bild, Mobile.de, Volkswagen.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.