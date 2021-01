Jak co nejrychleji zbavit auto námrazy na sklech? Chytrý postup ušetří čas i trápení před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Pokud neparkujete v garáži, ranních patálií s namrzlými skly auta se v zimě nezbavíte. Jak se s nimi tedy poprat co možná nejrychleji a nejelegantněji?

Letošní zima není k řidičům nejvlídnější a předpověď pro další dny naznačuje, že to horší teprve přijde. Největší nepříjemnosti připravují rána, kdy starosti s „rozmrazováním” auta zažívají všichni, kteří nemají to štěstí a parkují mimo garáž nebo nemají vůz vybavený nezávislým topením. Každý řeší tuto nepříjemnost po svém - někdo zkrátka vezme škrabku a oddře si své, další si sednou do auta a čekají, až se na místě vyhřeje. A jiní riskují a s mizerným výhledem na všechny strany vyrazí na cestu.

Ani jedna z těchto cest ale není ideální - některé jsou zdlouhavé, další zbytečně pracné, jiné nesmyslně nebezpečné. Správným postupem se přitom lze těchto patálií zbavit relativně rychle a s výsledkem, který vás bude těšit. Stačí se držet kombinace triků, která se osvědčila jako nejefektivnější.

Pochopitelně, stále se neobejdeme bez dobré škrabky na sklo - každý nechť si vybere tu, která mu sedí nejvíce. Po příchodu k vozu není nejlepší se hned pustit do škrabání, lepší je odemknout vůz, nastartovat motor a pustit výhřev zadního okna. Šťastlivci s elektrickým vyhříváním toho předního okna mají částečně vystaráno stiskem příslušného tlačítka, ale zbytek je odsouzen podniknout další krok. Následuje zapnutí topení na maximální možnou teplotu a navedení foukaného vzduchu na čelní sklo.

Není z toho potřeba mít strach, postupným zahříváním sklo na rozdíl od jeho polévání horkou vodou nepraskne, neboť topení se bude zahřívat pomalu a stejně pozvolna bude rozehřívat i sklo. Třetím bodem celé akce je zapnutí vnitřního okruhu. Recirkulace uvnitř zamezuje přístupu studeného vzduchu zvenčí, topení tak rychleji zahřeje vzduch v kabině. Problém je, že dva poslední kroky v moderních autech často nelze provést současně, zůstaňte tedy alespoň u maximálního proudu vzduchu na čelní sklo.

Až poté je čas vystoupit znovu ven a pustit se do manuálního čištění námrazy na vozidle. Začít je dobré u bočního prosklení, které bývá vzhledem ke své velikosti namrznuté relativně málo a díky tloušťce i ploše skel také nejdříve povolí. S tím si tedy poradíte rychle a než se tak stane, topení dostane chvíli času na zahřátí čelního skla, které naopak bývá namrznuté nejvíce. Díky tomu se alespoň částečné uvolní vrstva ledu z předního okna, jehož očištění vám pak půjde snáze.

Pokud byste chtěli postup dále urychlit, můžete použít tekutiny, díky nimž námraza povolí ještě rychleji. V obchodech se dají koupit rozličné rozmrazovače, obvykle chemické směsi, nám se ale nejvíce osvědčila směs, která svou primitivností mnoho důvěry nevzbuzuje, funguje ale velmi dobře. Stačí smíchat ocet s vodou v poměru 3:1 a tento „lektvar” nanést na sklo pomocí vlastního rozprašovače. Jen vždy dbejte na to, aby maximum tekutiny skončilo na skle a ne na laku, kterému nemusí dělat dobře.

S tímto postupem uvidíte, jak snadno půjde námraza dolů. Příjemným a rychlým procesem se zbavování auta ledu a sněhu nestane nikdy, tak příjemný a rychlý, jak jen může být, ale být může.

Namrzlé auto čeká o zimních ránech na naprostou většinu řidičů. Foto: Škoda Auto



Pokud si s námrazou chcete poradit co nejrychleji a nemáte vyhřívání čelního skla, nejprve pusťte motor a namiřte proud vzduchu na čelní sklo. Foto: Škoda Auto



Pak teprve vystupte a pusťte se do těch bočních, povolí obvykle mnohem dříve. Foto: Škoda Auto



Pak teprve očistěte čelní sklo, jehož námraza v mezičase obvykle povolí též. A pokud chcete postup dále zrychlit, připravte si doma vlastní rozmrazovač - stačí smíchat ocet a vodu v poměru 3:1. Foto: Škoda Auto

