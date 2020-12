Jak dobře si drží cenu různá ojetá auta? Správnou volbou jde ušetřit spoustu peněz před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Ačkoli srovnatelná auta stejných tříd vypadají na první pohled podobně a mohou jako nová stát i velmi podobné peníze, jejich pozdější ceny jako ojetin ukazují, že některá vás mohou vyjít dlouhodobě mnohem levněji.

Zmiňovali jsme to mnohokrát a musíme to neustále opakovat - na provozu automobilu je obvykle nejdražší to, co na první pohled není vidět. Když s autem pravidelně jezdíte, pociťujete hlavně, kolik vás stojí palivo, opravy nebo pneumatiky, po celou tu dobu ale všechny tyto provozní náklady převyšuje jeden docela jiný - ztráta hodnoty. Pravda, existují případy výjimečných aut, u kterých se z nějakého důvodu pokles cen už krátce po jejich zrodu zastaví nebo jejich hodnoty dokonce začnou růst, pak vás může i provoz Porsche stát méně než provoz škodovky. To jsou ale skutečně výjimky.

S obvyklým nájezdem auto třeba za 600 tisíc koupíte, za 300 tisíc po třech letech prodáte a za celou tu dobu se nepotkáte s jediným nákladem, který by se mohl rovnat 300 tisícům Kč zmařeným ve ztrátě hodnoty vozu. Však i kdybyste jezdili docela dost a docela rychle, např. ujeli 60 tisíc km s průměrnou spotřebou 10 litrů benzinu na 100 km, projedete na 6 000 litrů benzinu, bude vás to stát na palivu „jen” něco přes 160 tisíc Kč. Pravda, někteří najedou i více a může to vypadat jinak, většina lidí ale bude jezdit ještě méně a za méně, přičemž pokles hodnoty to výrazně neovlivní. Pak bude jeho význam ještě výrazně větší.

Tři roky a 60 tisíc km jsme nezmínili náhodou, přesně na toto stáří a kilometrový proběh se tradičně zaměřuje firma Schwacke, specialista na oceňování aut a ceny ojetých vozů. Ta analyzovala data týkající se hodnoty aut zakoupených v roce 2017 právě se zmíněným stářím a kilometráží, sesumírovala je podle značek a dala dohromady přehled toho, jak vozy jednotlivých výrobců drží ceny coby ojetiny na německém trhu. A protože ceny českých a německých ojetin se vzhledem k čilému obchodnímu ruchu mezi oběma zeměmi liší jen málo, ukážeme výsledky i vám.

Přehled neukazuje, jak velkou část hodnoty si přesně udrží auto té které značky, to ani takto nejde - např. Porsche 911 bude co do zachování hodnoty držák, 718 méně a Cayenne vůbec. Proto jsou data uváděna relativně, tj. značka aut, která si jako ojetiny nejlépe drží cenu, je doprovázena hodnotou 100. Všechny ostatní mají pochopitelně nižší a rozdíl udává, o kolik hůře si cenu drží. Např. Škoda s výsledkem 84,2 je tak o 15,8 procenta horší.

Kompletní přehled naleznete v tabulkách níže vypíchneme z něj ale několik zajímavostí. Že je první Porsche (kvalifikačním předpokladem bylo určité množství ojetých aut v prodeji, proto tu nenajdeme třeba Ferrari nebo McLareny, které by na tom byly zřejmě ještě lépe), nepřekvapí, pozoruhodná je ale druhá pozice Land Roveru. Ta ukazuje, jak velký zájem širokého spektra zákazníků se značce v posledních letech podařilo vyvolat. Zajímavá je i čtvrtá pozice Jeepu, který na tom býval podstatně hůře, ale hlad po SUV jej posunul až takto vysoko. A Dacia profituje hlavně z velmi nízkých transakčních cen nových aut - ty pak skoro nemají kam klesat, o zákazníci ojetin za ně platí relativně málo vzhledem k ostatním vozům na trhu, ale relativně hodně vzhledem k původním pořizovacím cenám.

To jsou všechno značky s indexem nad 90, do 80 se vejde většina ostatních včetně třeba české Škody (u nás na tom zřejmě bude ještě o trochu lépe), v jejímž případě v menší míře platí to, co u Dacie - škodovky dnes už moc levné nejsou, třebaže před pár léty byla situace lepší, pořád ale představují dobrou hodnotu za peníze a ta zjevně hned tak nezmizí. Výsledky ukazují i horší pozice VW, Mercedesu nebo Audi, třech z německých model, o Opelu ani nemluvě. Ten je skoro na dně doprovázen očekávaným Smartem a podobně nepřekvapivě Jaguarem - vozy této značky špatně držely cenu vždy a úpadek zájmu o její nová auta v posledních letech situaci nemohl napravit.

Projděte si kompletní výsledky sami, jsou zajímavé už pro velký rozptyl. Co si z nich vzít? Pokud chcete dobře koupit auto a do budoucna tratit co nejméně, volte značky z těch výše v pořadí. Rada: „Kupte si Porsche!” je asi trochu knížecí, nejen značky výjimečných - a výjimečně drahých - vozů na špičce žebříčku najdete. A jde tu vážně o velké peníze. Je-li kupříkladu mezi Toyotou a Opelem, které vyrábí spoustu srovnatelných aut, rozdíl 13 %, pak koupí Toyoty můžete během pár let ušetřit desítky tisíc korun, které vám pokryjí klidně všechny náklady na palivo. Pokud za tři roky najedete 30 tisíc km se spotřebou 5 litrů na 100, bavíme se rázem o nějakých 40 tisících korunách.

Na jeho konci najdete cenové propadáky, ale to může mít i svůj pozitivní aspekt - koupíte je levně a třeba vám na další ztrátě hodnoty až tak nesejde. Samozřejmě, některé vozy si drží špatně cenu kvůli vysokým provozním nákladům daným např. nespolehlivostí, to nebude dobrý kauf, jiné ale třeba jen proto, že z různých důvodů nejsou zrovna „trendy”. A relativně levně koupit kvalitní „netrendy” auto také nebude znít racionálně uvažujícímu člověku špatně.

Značky ojetých aut nejlépe a nejhůře si držících cenu za poslední 3 roky

Zdroj dat: Shwacke, Grafika: Autoforum.cz



Mezi značky aut nejlépe si držící cenu patří Porsche... Foto: Porsche



...a pro leckoho možná překvapivě třeba i Dacia. Foto: Dacie



Velmi slušně jsou na tom i Škody, mezi kterými v případě sledovaného období drží prapor předchozí Octavia po faceliftu. Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz



S ojetým Jaguarem v garáži naopak moc vysokou zůstatkovou hodnotu nečekejte... Foto: Mirek Brokeš, Autoforum.cz



...a se Smartem ještě méně. Foto: Smart

Zdroj: Schwacke

Petr Miler