Britové spočítali, o kolik dražší je ježdění s SUV ve srovnání s „normálním” autem před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

SUV jsou na koni a oproti autům konvenčních tříd mají své výhody. Užívat si jich ale není zadarmo, větší a těžší auto s jinak srovnatelným prostorem stojí provozně víc.

O SUV stojí i v České republice stále více zákazníků a obvykle pro to mají alespoň trochu rozumné důvody. Líbí se jim image většího auta, jeho univerzálnější využití, snazší nastupování a vystupování, vyšší pozice za volantem vzhledem k okolnímu provozu a další více či méně známé výhody. Za tohle všechno je ale třeba ve srovnání s jinak stejně prostorným autem konvenčního ražení platit. A kolegové z britského Auto Expressu se pokusili spočítat, kolik.

Nákladů navíc spojených s používáním většího a těžšího auta s méně aerodynamickou karoserií je víc, Britové se ale pro ukázku zaměřili na dodatečnou spotřebu paliva, kterou lze spočítat ještě relativně snadno. Výsledky jsou pochopitelně poplatné tamním podmínkám, nicméně český motorista bude čelit velmi podobným číslům. Proto je zajímavé vědět, že majitelé sportovně užitkových automobilů vynakládají každoročně v průměru o 409 liber více oproti stavu, kdy by vsadili na úspornější sedany, hatchbacky nebo kombíky stejných tříd.

Suma rovná 12 tisícům korun českých rozhodně není zanedbatelná, pochopitelně se ale liší třídu od třídy, model od modelu. Zkoumání předpokládalo průměrný dvanáctiměsíční nájezd každého řidiče 9 700 kilometrů, což je stav velmi podobný českému. Například vlastníci malých SUV jako jsou Renault Captur nebo Audi Q2 zaplatí každoročně za doplňování nádrže v přepočtu o 3 800 Kč více než majitelé malých aut typu Ford Fiesta či Volkswagen Polo.

Sportovně užitkové modely v kategorii BMW X1 respektive Volva XC40 stojí o 154 liber (4 500 Kč) více než středně velké verze osobních aut jako Honda Civic a VW Golf. Větší SUV podobné Škodě Karoq či Volkswagenu Tiguan za celý rok vyžadují investici vyšší o 199 liber (5 800 Kč) než střední kombíky a o 182 liber (5 300 Kč) člověk zaplatí u benzínky více ve srovnání s vozy jako Škoda Octavia anebo Audi A4.

Nakonec to nejdražší - citelně se prodraží provoz prostorných SUV. Zájemci o největší varianty konkurující Škodě Kodiaq či prémiovým modelům jako BMW X5 by měli předem vědět, že britští motoristé v tomto případě tankují v průměru za 1 561 liber (45 700 Kč) ročně, což je rozdíl přes 12 tisíc Kč ve srovnání s rajónem Škody Superb či BMW 5 Touring a částka o 331 liber (9 700 Kč) převyšuje i účty provozovatelů aut typu Ford Galaxy a Volkswagen Sharan.

Každá legrace zkrátka něco stojí a ježdění s SUV není výjimkou. Je navíc třeba připomenout, že vícenáklady spojené s vyšší spotřebou paliva jsou jen jedním ze střípků mozaiky. SUV i mimo jiné více opotřebovávají větší a dražší pneumatiky a prakticky totéž platí i o brzdách. Nepředpokládáme, že by to někoho od koupě těchto aut odradilo, není ale od věci si to uvědomit, za specifika SUV se připlácí hned na několika frotnách.

Auta podobná Škodě Kodiaq jsou nejdražší z hlediska nákladů na roční tankování. Pokud si koupíte Kodiaq místo Superbu, budete při typickém ročním nájezdu platit každý měsíc asi o tisícovku víc jen za palivo, to není málo. Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: Auto Express

