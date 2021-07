Kolik stojí benzin a nafta v různých zemích Evropy? I nedaleko ČR jde o zlomek našich cen před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Na ceny benzinu a nafty si u nás často stěžujeme. A právem, bez extrémního zdanění může stát i zlomek českých cen. Také ale může být citelně hůř, ovšem ze stejných důvodů.

Nevíme, jak moc se vám letos v létě chce vyrazit do zahraničí, z našeho okolí vnímáme jistou otrávenost nad představou překládání dokladů o testech, prodělané nemoci či očkování. A také nejistotu nad tím, jaké podmínky budou ve výsledku panovat v místě pobytu a jak složité bude vrátit se domů. Pokud vás ale nic z toho neodradilo, mimo ČR vyrazit chcete a plánujete i v cílové destinaci hodně cestovat, mohlo by vás zajímat, kde za kolik natankujete.

S přehledem aktuálních cen benzinu a nafty napříč celou Evropou přišla ruská agentura RIA Novosti a má pro vás horký tip na letní automobilovou dovolenou. Je to Kazachstán, kde jsou momentálně oba typy paliv jasně nejlevnější na celém kontinentu. Berte zmíněné s nadsázkou, v případě cen benzinu a nafty jde ale o holý fakt.

Benzin, který u nás známe jako Natural 95, se tam dá koupit v průměru za 10 korun a 10 haléřů za litr v přepočtu, nafta dokonce za 9,90 Kč. To zní velmi lákavě a tušíme, že ani s podmínkami spojenými s bojem proti covidu to tam nebude tak horké, se zbytkem to ovšem může být komplikovanější. Alternativou budiž o něco civilizovanější, druhá země v pořadí - Rusko. Tam přijde benzin na 14,50 Kč za litr a nafta na 14,70 Kč.

Také třetí je postsovětská země, Bělorusko, nám docela blízké místo. Tedy alespoň teritoriálně. Stačí pár set kilometrů cesty přes Polsko a můžete tankovat benzin i naftu za 17 Kč za litr. Dále už to není tak zajímavé - na Ukrajině už se platí v průměru 23,60 Kč za litr, v Bulharsku 28,10 Kč. Pak už jsou tu země EU, jako Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Maďarsko... Tam už si moc nepomůžete, nakonec v jedné z nich nejpravděpodobněji zrovna bydlíte.

Naopak nejdražší benzin je - uhádli jste - v Nizozemsku, kde průměrná cena činí 48,80 Kč, ale v civilizovanějších oblastech či u hlavních tahů nekoupíte litr pod 50 Kč. Následuje Dánsko, Portugalsko, Finsko a překvapivě Řecko, vše s cenami okolo 44 Kč za litr.

Zmíněná čísla potvrzují dlouhodobý trend, kdy o cenách rozhoduje v podstatě jediný faktor. Všechny země mají přístup ke stejným cenám stejné ropy na mezinárodních trzích, lokální vlivy nehrají podstatnou roli. Výslednou cenu placenou u čerpacích stanic tak ovlivňují hlavně daně. Ty jsou v Rusku nebo Kazachstánu minimální, u nás vysoké, ale z globálního hlediska jen nadprůměrné. A zejména v severských státech Evropy jsou extrémní. V EU ale zkrátka řidiči platí za dojné krávy a lépe bude jen stěží, ať už bude auta pohánět cokoli.

V případě cen benzinu a nafty je Česká republika je kdesi v nadprůměru, nejlevněji je v Evropě v Kazachstánu, Rusku a Bělorusku, nejdráže v Nizozemsku, Dánsku a Portugalsku. Ilustrační foto: ADAC

Zdroj: RIA Novosti

