Lidé přezouvají na zimní pneu stále méně, je to další pozoruhodný obrat trendu

/ Foto: ADAC

Je skutečně zajímavé, jak rychle se situace na tomto poli mění. Doby, kdy s počátkem zimy téměř všichni vyrazili do servisů pro zimní obutí, jsou zjevně dávno pryč a dění v letošním roce odrazuje další.

Možná jste příliš mladí na to, abyste to pamatovali, ale ještě kolem roku 2000 nebylo přezouvání na zimní pneumatiky ze strany českých řidičů ničím samozřejmým. Nemáme po ruce statistiku, kterou bychom tehdejší situaci objektivně podložili, ze strany snad většiny lidí, kteří nepoužívali auto jako pracovní nástroj pro ježdění vysokých desítek tisíc kilometrů za rok, bylo ale obvyklé nechávat vůz i přes zimu na letních.

Optikou pozdějšího dění, všech varováních v médiích a možná i vlastních zkušeností to zní šíleně, mělo to ale svou logiku. Češi nebyli ještě z dob komunismu automaticky zvyklí přezouvat, v 90. letech jsme byli relativně chudí a pneumatiky nebyly tak úzce zaměřené na co nejvyšší výkon v precizněji stanovených mantinelech. Jinými slovy - letní pneu v zimě relativně fungovaly, pak ale přišly jejich nové generace, které z použití zimáků udělaly prakticky nezbytnost. Jakmile nasněží nebo namrzne, je moderní letní pneumatiky téměř k ničemu.

Někdy v polovině právě končící dekády jsme tak byli svědky toho, jak zimní pneu používá naprostá většina Čechů. I kvůli zavedené částečné povinnosti jejich použití nasazoval zimní obutí na vůz skoro každý, kdo by ale čekal, že tento stav trvá dodnes, mýlil by se. Asociace evropských výrobců pneumatik a kaučuku ETRma (European Tire and Rubber manufacturers' association) informuje, že přezouvání na zimní je už sedm let v řadě obvyklé stále méně. A letos nezájem o výměnu pneu vrcholí.

Důvod? V zimě není zima. Situace se pochopitelně na různých místech Evropy liší - asi není reálné, aby zimní nepoužíval Rakušan žijící v alpském podhůří a naopak stejně nepřekvapí, že zimní nepoužívá Ital z Říma. V oblastech s mírným klimatem, jako je většina míst České republiky, ale smysl přezouvání mizí. Dnů, kdy byste zimáky opravdu potřebovali, bývá pár za celou zimu a lidé, kteří nemusí nutně jezdit každý den delší štreky za prací, je vcelku pochopitelně vnímají jako zbytečný luxus. Nakonec, po velkou část zimy, kdy je tepleji, jim jízdní vlastnosti auta snadno zhoršují, nikoli zlepšují.

„Vidíme, jak mírnější kilma zasahuje poptávku po zimních pneumatikách. Nějakých sedm mírných zim znamená, že poptávka klesá a lidé přestávají zimní pneu kupovat,” říká Robert Vervaart za Bridgestone. „V řadě zemí vidíte rychle se měnící klimatické podmínky v úzkém časovém rozsahu, mohou být 2 stupně ráno a 10 odpoledne. (...) Když teploty rostou, materiál zimních pneumatik se stává měkčím a pneumatika je méně stabilní. Tak jako se letní pneu stává příliš tvrdou v chladnu, stává se zimní příliš měkkou za teplejšího počasí,” stojí ve vyjádření firmy Apollo-Vredestein, které jen připomíná, že zimní za tepla jsou stejný problém jako letní za zimy

Lidé tak pod tíhou okolností dělají dvě věci - přestanou přezouvat (ať už z letních na zimní nebo méně často ze zimních na letní) nebo volí celoroční pneu. Je to pro ně pohodlnější a levnější, říká Continental. „Nemusíte jezdit dvakrát za rok do servisu a ušetříte peníze za druhou sadu pneu, když jsou zimy stále teplejší,” uvádí.

Právě na poptávce po celoročních pneu je nejlépe vidět, jak zájem o zimní obutí a přezouvání klesá. Podle čísel ETRma zájem o univerzální obutí pro obě sezóny v Evropě meziročně stoupl o 13 % pro 13- a 14palcové rozměry, o 33 % pro 15- a 16palcové rozměry a neskutečných 66 procent pro ty 17palcové. To je opravdu velká změna oproti časům, kdy se říkalo, že celoroční pneu jsou nesmysl fungující špatně v létě i v zimě.

Že jde o kompromis, pochopitelně připomínají i výrobci, vzhledem k poptávce po celoročním obutí už si ale nedovolí být tak příkří. „Letní a zimní pneu byly vždy lépe vybaveny pro specifické klimatické podmínky. Celoroční pneu jsou vždy kompromis, který funguje o něco hůře v zimě a o něco hůře v létě. Jako kompromis mohou být perfektní pro druhé auto v rodině nebo pro lidi, kteří nejezdí moc. Pro časté řidiče je moto pořád stejné: Přezujte,” konstatuje Continental.

Zdá se tedy, že přeplněným pneuservisům na sklonku podzimu a začátku jara pozvolna začíná odbývat a přezouvání se po nějakých 20 letech opět stává automatickým jen pro silniční rutinéry. Tedy přinejmenším do doby, než se vrátí tuhé zimy, které by jiné než zimní obutí učinily dost dobře nepoužitelným. Trend trvající řadu let je zřejmý a letošek jej podle ETRma jen podpořil - jezdí se méně, leckdo nestihl přezout na jaře a další si to odpustí za současné situace, kdy spousta lidí ve většině evropských zemí pomalu nemá kam autem jezdit. Poptávka po zimních pneu tak meziročně klesla o dalších 10 %.

Přezouvání auta na zimní pneu nebylo, pak bylo a teď znovu není samozřejmým. Stále více lidí si nechává letní pneu pořád, volí ty celoroční, nebo zůstávají na zimních. Ilustrační foto: ADAC

Zdroj: ETRma

