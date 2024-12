Muž vyhrál v loterii elektrické Mini, nechtěl ho ani zadarmo včera | Petr Miler

Auto bývá v podobných soutěžích docela častou a lákavou výhrou. V tomto případě se jím ale nestalo, výherce o vůz nestál. Loterijní společnost si s tím ovšem hlavu neláme, nemá problém ani s tím, že výherce k autu vůbec nepřiblíží, nemusí si s ním udělat ani jednu fotku.

Jako automobiloví nadšenci si nedovedeme představit lepší výhru v jakékoli soutěži, než je auto. „Já ale vím, že jsem vyhrál první cenu... Obyčejnou ženu,” zpívá Petr Spálený, podle nás ale stejně chtěl spíš to Porsche, o kterém se ve svém slavném songu zmiňuje též. Je tedy pravdou, že získat něco jako Škodu Fabia v úplném základu by nás asi ze židle nezvedlo, ale co už, každé auto se nakonec dá prodat a vyměnit za jiné.

Takto ve výsledku postupoval nizozemský výherce v loterii požádané tamní Nederlandse Loterij, který si už na přelomu loňského a letošního roku koupit dva tikety (podle okolností bychom řekli spíš losy) s tím, že zkusí štěstí jako každý rok ve stejnou dobu. Nedopadlo to pro něj úplně zle, získal 120 Eur, tedy asi 3 tisíce korun, které si hned u prodejce zčásti vyměnil za další dva losy. A víte, jak to v podobných případech chodí - pokaždé uzřel výhru přesně 0,00 Eur.

Vypadá to jako konec jednoho příběhu, jak ale nyní informuje Omroep Brabant, byl to nakonec nový začátek o dost košatější story. Dotyčný má totiž zvláštní zvyk si losy nechávat a znovu je kontrolovat další rok v prosinci. To před pár dny učinil prostřednictvím internetové aplikace a co se nestalo - výhra 0,00 Eur byla sice korektní, přehlédl ale, že dole na jednom z oněch dvou losů bylo menším písmem uvedeno, že vyhrál elektrické Mini Cooper SE. A to je o dost víc než nic.

Zpočátku tomu nechtěl věřit, třebaže slyšel o tom, že auto si loni nikdo nevyzvedl, ač byl výherní los s ním někomu prodán. A tak vyrazil do obchodu v Eindhovenu, kde si losy koupil. Tam mu vše potvrdili a pogratulovali k novému autu, výherce ale nadšením nekřepčil - o elektrický Cooper S nemá zájem. Důvod? „Je mi 71 let. Máme už s manželkou potíže chodit. Je to pěkné auto, ale Mini je příliš nízké. Sami máme vyšší auto,” řekl k věci stejnému zdroji.

Auto si tak vůbec nechtěl převzít a provozovatel loterie s tím kupodivu nemá problém, nebazíruje ani na jindy nezbytné fotce šťastného výherce s jeho „kořistí”. Prý se nestalo poprvé, že lidé o auto jako o výhru nestojí a pořadateli je to fuk. „Obvykle se dohodnou s dealerem, který předání auta zajišťuje. Takže ho vyhraje, jakoby převezme a obratem prodá zpět. Auto nemá najeto ani metr,” říká mluvčí Nederlandse Loterij.

Takže místo Mini Cooper SE u garáže bude mít tento výherce na bankovním účtu přibližně 35 000 Eur, tady asi 875 tisíc Kč, jak odhaduje loterijní firma. A asi bychom navzdory zkraje řečenému volili stejně, byť s jinou motivací než tento výherce. Ten prý část peněz utratí za jiné kratochvíle a zbytek si nechá pro strýčka Příhodu.

Mini Cooper SE stojí v Česku od 904 799,98 Kč. Za podobné peníze bychom podobné auto také nechtěli a zvolili raději jiný vůz... Ilustrační foto: Mini

Zdroj: Omroep Brabant

