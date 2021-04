Nejlevnější ojeté kombíky na trhu: I za zlomek ceny nové Fabie Combi si lze vybírat před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Na pořízení prostorného i jinak zajímavého auta nepotřebujete nutně hromadu peněz. Zajímavé kombíky minulých let se s cenami propadly i pod 10 tisíc Kč a tyto pořád stojí za úvahu.

Tuzemské touhy řidičů vozit stovky litrů vzduchu pro náklad vystřídala touha převážet stovky kilo navíc v autech typu SUV, přesto jsou kombíky pořád druhou nejoblíbenější karosářskou variantou aut. V zemi chalupářů budou praktické verze asi vždy patřit na špici a pokud někdy pomine aktuální móda SUV, vrátí se rodinné stěhováky skoro jistě zpět do čela prodejních statistik.

Nejdostupnějším novým kombíkem byla dlouho Dacia Logan MCV za ceny okolo 200 tisíc Kč, na konci loňského roku tak její úlohu převzala Škoda Fabia Combi, dnes Fabia Combi Tour, která se po boku nové generace hatchbacku bude vyrábět ještě pěkných pár let. I když jde tedy o dávno zaplacený vůz a pod kapotou nabízí jen litrový tříválec s 95 koňmi, s nímž zrychluje z 0 na 100 km/h za 10,8 sekundy a rozjede se na 188 km/h, zaplatíte za ní 330 tisíc Kč v základní výbavě.

To je docela soda, existují ale ojetiny i za méně než třicetinu ceny, které mohou nabídnout i více užitku při dodržení vyšší úrovně dynamiky i komfortu. Jen zkrátka nejsou nové se vším, co k tomu patří. Dnes si tedy představíme výběr nejlevnějších pojízdných kombi s potenciálem nezruinovat skromný rozpočet, které v provozuschopném stavu koupíte v Evropě nejvýše za 30 tisíc Kč. Pro lepší přehled vyjdeme z německých cen, neboť některé modely se u nás nabízí jen v pár exemplářích a představu o obvyklé ceně nedávají. A jako bonus přidáme jeden dražší, ale pořád ne až tak drahou alternativu.

Ford Mondeo II

Cena od: 350 Eur (cca 9 000 Kč)

Druhá generace Mondea na úkor místa pro zadní cestující upřednostnila kufr. Zavazadlový prostor zvládl až 540 litrů nákladu a po sklopení zadní lavice vznikla pohodlná ložnice, nebo nákladní plocha o objemu 1 700 litrů. Prostornost vycházela z krabicového tvaru těla Mondea Turnier, které se nemusí líbit každému, ale v kontextu roku 2000 je to čistě racionální volba. Ceny této generace Fordu střední třídy se pohybují proklatě nízko, na pojízdné auto stačí i méně než 10 tisíc a i auta o pár tisíc dražší působí použitelně.

Foto: Ford

Opel Omega B

Cena od: 350 Eur (cca 9 000 Kč)

Stejně nízko začínají dnes schůdné nabídky Opelů Omega Caravan, tedy verze B1 z let 1994 až 1999. Délka vozu 4,79 metru předpovídala schopnost převozu dlouhých předmětů bez nutnosti omezovat posádku. Vrcholné šestiválce s pohonem zadních kol stále zabaví pravé řidiče, ale to už nelze pomýšlet na koupi do deseti tisíc korun. Pozor je při koupit třeba dávat hlavně na korozi, nezrezlá Omega za tyto peníze bude spíše zázrak.



Foto: Opel

Alfa Romeo 156

Cena od: 400 Eur (cca 10 300 Kč)

Alfa Romeo je spíše emocionální volba než tip na velkorysý prostor pro rodinu a minimálně jednoho psa, i tomu al dokáže stylově posloužit. Kapacita Sportwagonu pod zadním oknem je relativně skromných 360 litrů, možností je ale také používat trvale jen přední sedadla a v mezičase poznat zbytky sportovního srdce, tedy otřepaného „cuore sportivo“. Skutečně už za méně než 400 euro najdete v prodeji kousky, které nevypadají zralé jen na vrakoviště.



Foto: Alfa Romeo

Volkswagen Passat B5

Cena od: 400 Eur (cca 10 300 Kč)

Méně odvážní zájemci o více prostoru a lepší dostupnost servisů sáhnou po Volkswagenu Passat Variant. Generace B5 z let 1998 až 2006 má velmi dobou pověst, případné nedostatky pokryje bohatá znalost všech problémů u servisních techniků vybavených množstvím dostupných náhradních dílů. A kdybyste jej opravovat nechtěli, na další „nový” kus je možné našetřit za chvíli.



Foto: Volkswagen

Peugeot 406

Cena od: 550 Eur (cca 14 200 Kč)

Už máme pátého kandidáta a pořád se držíme u dna nutných investic do pojízdného kombi s velkým zavazadelníkem. Francouzský Peugeot dostal z výroby 526 litrů volného prostoru, bez sedadel se možnosti nafouknou na 1 741 litrů dostupného místa odvozu všeho potřebného. Auto z roku 2002 ochotně prodá rozumný prodejce i za méně než 15 tisíc Kč.



Foto: Peugeot

Saab 9-5

Cena od: 550 Eur (cca 14 200 Kč)

Exotický Saab bude mít větší problém se servisem než například koncernový Passat, ale 9-5 nabídne mnohem více individuality. Originální varianta s přeplňovaným motorem o výkonu 186 koní (137 kW) se prodává skoro zadarmo, prodejci mají k mání kusy vybavené hezkými litými koly a udržovaným interiérem v kůži.



Foto: Saab

Citroën C5

Cena od: 550 Eur (cca 14 200 Kč)

C5 Break nedokázal nikdy držet krok s německým konkurenty při aktivní jízdě, na to Citroën vůbec nebyl. Francouzský létající koberec ale uměl odfiltrovat veškeré nerovnosti i při obsazení pěti sedadel a zabalení bagáže naskládané v kufru o objemu 563 litrů. Bez zadních pasažérů se vešlo dovnitř svého času ohromujících (a dodnes nikoli marných) 1 658 litrů nákladu.



Foto: Citroën

Volvo 850

Cena od: 600 Eur (cca 15 500 Kč)

Celosvětově prodávaná vyšší střední třída byla úplně prvním automobilem od Volva s poháněnými předními koly. Kombi bylo v Evropě dostupné od roku 1992. Jednoduchý tvar prázdné krabice umožnil vměstnat náklad o objemu 960 litrů, někteří zájemci ocení možnosti koupit vůz s 2,5litrovým motorem TDI - skutečně TDI nakupovaným od VW -, který platí za podobný držák jako vůz sám.



Foto: Volvo

BMW řady 5 E39

Cena od: 700 Eur (cca 18 000 Kč)

Levné může být i k řidičům přívětivé BMW řady 5, samozřejmě zde v nafouklé verzi Touring. Celoocelová karoserie zlepšila strukturální pevnost po zabrání všech 410 litrů zavazadlového prostoru. V naložení většího břemena bránil pohon zadních kol, který na oplátku uměl pobavit.



Foto: BMW

Jaguar X-Type

Cena od: 800 Eur (cca 20 600 Kč)

Elegán z Britských ostrovů byl postaven proti BMW 3 Touring. Jaguar X-Type Estate ztratil šarmantní styl sedanu, který vyměnil za nafouklý kufr s výklopným zadním oknem. Dovnitř se dalo naskládat mnoho potřebných věcí, pokud nestačilo 455 litrů, dalších 960 přidalo místo k sezení zadních pasažérů.



Foto: Jaguar

Subaru Legacy Outback

Cena od: 800 Eur (cca 20 600 Kč)

Japonec do nepohody s permanentním pohonem 4x4 vyjede až na chatu bez potřeby souseda s traktorem. Nad zadní nápravu šlo umístit dost věcí o základním objemu 459 litrů. Máme zde větší a levnější kombi, ale žádný z konkrétních laciných příkladů nemá roky výroby tak blízké současnosti - takto levná jsou už auta stará 20 až 12 let.



Foto: Subaru

Mercedes-Benz C230T

Cena od: 1 000 Eur (cca 25 800 Kč)

Za stejnou cenu jako Saab inzerují obchodníci klasický Mercedes-Benz C230 T. Německá limuzína dovybavena batohem naložila najednou až 465 litrů nákladu. Klasické sklopení zadních sedadel nabídne až 1 510 litrů uvnitř hranaté karoserie.



Foto: Mercedes-Benz

Citroën XM

Cena od: 1 000 Eur (cca 25 800 Kč)

Nástupce CX je složité auto náchylné na údržbu, navíc na trhu ojetin je už docela vzácné. Zanedbané vlastnictví se projeví u vysokých nákladů na servis, a to není řeč jen o hydropneumatické odpružení. Verze Break označující kombi nabídla už v roce 1989 celkem 480 litrů prostoru v kufru. Výroba trvala do roku 2000 a nejlevnější použitelné kusy začínají cenou u 26 tisíc Kč.



Foto: Citroën

Volvo 940

Cena od: 1 100 Eur (cca 28 400 Kč)

Evropská inzerce eviduje nejlevnější Volvo 940 za cenu 1 100 Eur, což je na 25 let starý stěhovák vysoká částka. Šestiválcový odkaz na dávnou éru ryze praktických aut by si zasloužil péči a klid místo role náklaďáku s obřím kufrem, ale i tuhle věc svede.



Foto: Volvo

Bonus: Škoda Superb II

Cena od: 3 800 Eur (cca 98 000 Kč)

Klasický český ideál je ve srovnání se zbytkem zmíněných aut pochopitelně dražší, ale možná až překvapivě dostupný obří kombík z řad už celkem moderních modelů. Mladoboleslavské lákadlo číslo jedna má hodnotu 633 litrů, téměř bezedný prostor snad na bydlení funguje jako přesvědčovací argument u tuzemských zákazníků. Cena už i nižší než 100 tisíc korun je příjemným překvapením, i s platbou za základní servis by se slabší verze Superbu mohla stále jevit jako rozumná volba.



Foto: Škoda Auto

Zdroj dat o cenách: Mobile.de

