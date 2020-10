Nejméně poruchová ojetá SUV všech stáří pro rok 2020 podle německých STK před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Audi

I na trhu ojetin jsou SUV stále populárnější, a nebude tedy od věci vědět, jakým směrem se vydat, pokud chcete spolehlivý vůz. Data z milionů kontrol německých STK napoví.

Prodejní boom SUV stále pokračuje a i během těžkých koronavirových časů upevňují svůj tržní podíl. Pravda, jejich pozici nahrává, že jsou bez ohledu na třídu házena do jednoho pytle, třebaže Dacia Duster a Rolls-Royce Cullinan oslovují docela jinou klientelu. Bylo by ale naivní říkat, že nefrčí, neboť vznikne jen naprosté minimum modelů této kategorie, které by bez ohledu na velikost i ceny nebyly okamžitým prodejním hitem.

Na trhu s ojetinami dál vedou klasičtější koncepce, popularita sportovně užitkových vozidel ale stoupá i zde. Je to nakonec logické, neboť čím více si lidé budou pořizovat nová SUV, o to více se rozšíří nabídka ojetin pro druhé či třetí majitele. Chtít ojeté esúvéčko tedy dnes není nic exotického, po jakém ale sáhnout, pokud s ním nechcete jen objíždět servisy? Dobrým vodítkem pro tu správnou volbu jsou tradičně data z německých stanic technické kontroly, která TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) každoročně zpracovává do statistiky spolehlivosti naznačujících ty správné i špatné volby.

Německými kontrolami prochází pravidelně přes deset milionů automobilů, podle nichž vznikl i TÜV Report 2020 odhalující nejspolehlivější SUV různého stáří bez ohledu na cenu. Jejich přehled provází informace o četnosti závad a srovnání s průměr. Obvykle jsou to auta vcelku bezproblémová, i je doprovází informace, na co si u nich případně dát pozor.

Kategorie dvou- a tříletých aut

1. Mercedes-Benz GLC (2015-současnost)

Četnost závad: 2,17 (průměr 5,8)

Pohodlné a dostatečně prostorné SUV je k mání s řadou různých motorů. Při první STK se nejčastěji řeší zavěšení, jinak nejsou známá žádná slabá místa. GLC exceluje kvalitou, proto se vůz stal vítězem kategorie i celého TÜV Reportu 2020.

Foto: Mercedes-Benz

2. Mazda CX-3 (2015-současnost)

Četnost závad: 2,7 (průměr 5,8)

CX-3 je přesvědčivé auto do města i na dálnice. Technicky zlobí občas odpružení kol a zpomalená navigace. Vcelku drobné neduhy vylepšuje letošní facelift, tím pádem může být řešením chvíli počkat a vybrat si lehce dražší, ovšem novější kus. Četnost závad 2,7 je proti průměrů stále skvělý výsledek.



Foto: Mazda

3. Audi Q5 (2008-2016)

Četnost závad: 2,8 (průměr 5,8)

Jen o chlup horší je Audi Q5 často vytěžované dlouhými trasami. Na první technickou dojely některé exempláře s vyšším nájezdem a více opotřebovaným odpružením. Časté používání těžkého SUV se může takto projevit, ale fakticky není důvod vyřazovat vůz z hledáčku ojetin, jde o tradičně velmi spolehlivý model.



Foto: Audi

Kategorie čtyř- a pětiletých aut

1. Opel Mokka (2012-2019)

Četnost závad: 5,0 (průměr 10,0)

Menší SUV volitelně s ortopedickými sedadly je překvapivě těžké, proto slabé motory nejsou dostatečně výkonné. Pohon bude zřejmě nejslabší místo Mokky, proto se servisní technici nejčastěji setkali s únikem oleje už u čtyř- a pětiletých aut. Jinak jde ale o velmi odolný vůz.



Foto: Opel

2. Audi Q5 (2008-2016)

Četnost závad: 5,3 (průměr 10,0)

Druhé umístění tohoto SUV Audi vysoko v žebříčku dokazuje její robustní konstrukci. Průměrně vyšší denní zápřah zvládá Q5 bez podstatných nedostatků, i dlouhodobější hodnocení je jedním z nejlepších. Dlouhověkost podpoří používání na kvalitních silnicích, které šetří zatěžované komponenty podvozku.



Foto: Audi

3. Mitsubishi ASX (2010-současnost)

Četnost závad: 5,7 (průměr 10,0)

Dinosaurus mezi současnými moderními byl uveden už v roce 2010, což je v dnešním automobilovém průmyslu plném pokroku skoro pravěk. Dostupné SUV s atmosférickým motorem těží z jednoduchosti, stačí sledovat stav brzdové soustavy nebo výfuku a méně náročný majitel získá klid od pravidelných návštěv servisu.



Foto: Mitsubishi

Kategorie šesti- a sedmiletých aut

1. Audi Q5 (2008-2016)

Četnost závad: 8,5 (průměr 16,4)

Třetí potlesk pro Q5 první generace. Pětidvéřové Audi s interním označením 8R potěšilo techniky TÜV i po najetí průměrných 98 tisíc kilometrů v období šesti až sedmi let. SUV o hmotnosti 1,9 tuny doplácí leda vyšší zatížení podvozkových částí, ale to bychom se opakovali.



Foto: Audi

2. Mazda CX-5 (2012-2017)

Četnost závad: 8,8 (průměr 16,4)

Větší Mazda z druhé ruky může postrašit prázdnou autobaterií, což je skutečně problém často v nejméně vhodnou chvíli. Na druhou stranu se ale obvykle nekazí nic jiného. Občas je potřeba pohlídat pružení zejména při náročnějším využívání vyvýšeného podvozku. Kvalita CX-5 je obecně vysoká.



Foto: Mazda

3. Mini Countryman (2010-2017)

Četnost závad: 9,5 (průměr 16,4)

Přerostlé Mini přesvědčilo německé odborníky o tom, že se nejedná jen o vykrádání kdysi fantastické pověsti značky. Countryman v důležitých ohledech drží laťku hodně vysoko, dojem kazí jen použité horší materiály, jejich zpracování a úbytek oleje v motoru nebo převodovce.



Foto: Mini

Kategorie osmi- a devítiletých aut

1. BMW X1 (2009-2015)

Četnost závad: 13,1 (průměr 22,5)

Malé prémiové SUV trpí chrastivými zvuky od panoramatického okna nad hlavou. Druhé negativum je nespolehlivá parkovací brzda, jiné stížnosti TÜV Report nezaznamenal, proto je X1 dobrá volba z druhé ruky.



Foto: BMW

2. Audi Q5 (2008-2016)

Četnost závad: 13,5 (průměr 22,5)

Samozřejmě ani v osmi- a devítileté kategorii nechybí Q5. Starším exemplářům hrozí rozbití skleněného střešního okna, slabé místo i pro X1 by mělo být ošetřeno záruční opravou, respektive bezplatnou výměnou.



Foto: Audi

3. Honda CR-V (2006-2012)

Četnost závad: 15,1 (průměr 22,5)

Dříve vyrobené Hondy doplatily na globální problémy s airbagy. CR-V typ RE5 vydrží opravdu hodně, proti lepšímu výsledku v žebříčku zafungovala jen horší kvalita naftového čerpadla nebo tolik nedobré řízení.



Foto: Honda

Kategorie deseti- a jedenáctiletých aut

1. Honda CR-V (2006-2012)

Četnost závad: 22,6 (průměr 28,2)

S přibývajícím časem se projevila poctivá montáž Hondy CR-V. Desetiletý kus má nadprůměrně vysokou známku za zjištěné potíže na STK. Nejsou známé žádné chronické závady, u dieselu jen pokulhává převodovka a špatná údržbou občas má za následek chyby osvětlení.



Foto: Honda

2. Volkswagen Tiguan (2007-2016)

Četnost závad: 23,2 (průměr 28,2)

Pozor na motor 1,4 TSI s řetězovým rozvodem, který se z prvních let výroby natahuje, přeskakuje a praská. Odpružení z Passatu nezvládá jinou stavbu, tudíž se brzy může ozvat přední náprava. Zmíněná negativa lze pohlídat před výběrem jinak velmi dobře sloužícího Volkswagenu.



Foto: Volkswagen

3. BMW X3 (2003-2010)

Četnost závad: 23,3 (průměr 28,2)

Poslední v seznamu zmiňovaných zase může přivodit vrásky na čele kvůli střešnímu oknu, mechanismus jeho otevírání může dělat problémy stejně jako pružiny podvozku, vybitá baterie, nebo ztráta oleje. Vyjmenovaná slabá místa nejsou nic neobvyklého u jedenáctiletých aut podobné kategorie.



Foto: BMW

Zdroj: TÜV

