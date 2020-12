Nejméně spolehlivá SUV současnosti, kterým je podle JDP lepší se vyhnout před 2 hodinami | Mirek Mazal

Zvěsti o nespolehlivosti některých aut mohou znít jako klišé, jenže i podle statistik J.D. Power jsou mezi SUV na chvostu obvykle auta těch značek, o nichž se to traduje. Produktům koncernu FCA „konkuruje” Jaguar, Mercedes a Volvo.

Pojišťovny dnes nabízí produkty, které dovedou vyřešit téměř všechny problémy, které vás s autem na silnici mohou potkat. Podobná zadní vrátka jsou dobrá pro klidné spaní, ale opravdu pohodové cestování zajistí jen spolehlivost auta, kterým právě jedete. Nefunkční motor, rozbitá převodovka nebo porouchaná elektronika překazí plány a přivolaná asistenci všechny tím způsobené problémy nevyřeší.

Prodejně nejrychleji rostoucí kategorií aut jsou dnes SUV a tak se podíváme na přehled těch nejporuchovějších podle společnosti J.D. Power, kterým je dle výsledků její studie spolehlivosti lepší se zcela vyhnout. Ta je postavena na hodnocení desítek tisíc majitelů konkrétních vozů modelového roku 2017 a vyššího, z nichž vyvozuje celkovou kvalitu a spolehlivost. Ta odráží mechanické problémy, nedostatky v interiéru i exteriéru a další chyby vozu. Zkoumání byly podrobeny stovky modelů a nešvary známkovány s výsledným hodnocením od 0 do 100. A čím menší bodové skóre je, tím je spolehlivost auta nižší.

Přehled těch nejhůře hodnocených modelů, které si můžete koupit i na našem trhu, následuje. Vozy jsou seřazené podle hodnocení od nejlepšího k nejhoršímu, hlavu vám ale asi nezamotá - polovina problematických vozů je od Fiatu a Jeepu, tedy od koncernu FCA.

1. Mercedes-Benz GLC

Německá auta v podobných přehledech obvykle nevídáme, model GLC od Mercedesu je ale pro třícípou hvězdu nevítanou výjimkou. Populární SUV vzešlé z modelu GLK je vizuálně přitažlivé, jeho majitelé jej ale řadí mezi nejméně spolehlivé mezi kompaktními prémiovými typy. Dostalo jen 71 bodů za celkovou spolehlivost a kvalitu.

2. Jeep Wrangler

Drsný, robustní, zároveň také ikonický Jeep Wrangler je špičkovým terénním vozem, ale o co více zvládá v terénu, o to méně dokáže na silnici. Vozy modelového roku 2017 získaly od majitelů celkové skóre spolehlivosti a kvality 71, u tak robustního auta překvapí zejména časté mechanické poruchy.



3. Fiat Freemont

I u nás docela populární model se v USA prodává jako Dodge Journey, na velké „journeys” ale podle majitelů moc vhodný není. Je nejméně spolehlivý mezi středně velkými sportovně užitkovými automobily. Hodnocení číslem 70 stačí ještě na čtvrté místo od konce, kritizována je znovu hlavně kvalita mechaniky.



4. Jaguar F-Pace

Co by to bylo za podobný přehled bez alespoň jednoho britského auta, chce se skoro říci. F-Pace od Jaguaru je další dobře vypadající a u zákazníků populární SUV, ovšem jen do času. Vůz si vysloužil za celkové hodnocení spolehlivosti a kvality jen 68 bodů ze 100 a mohou za to hlavně problémy s motory a elektronikou. Mimochodem, Land Rover Discovery od stejné automobilky tomuto přehledu unikl jen o prsa, byl jen o fous lepší než Mercedes GLC.



5. Jeep Renegade

Elegantně stylizované SUV kompaktních rozměrů se ve studii společnosti J.D. Power také zrovna nevyznamenalo. Modelový rok 2017 založený na sdílené platformě s Fiatem 500X obdržel stejně jako Jaguar 68 bodů za spolehlivost a kvalitu. Nejvíce nevítaných zářezů má znovu v kategorii mechanických závad.



6. Volvo XC90

Seveřan s uhlazeným designem poskytuje dostatek vnitřního komfortu a mnoho bezpečnostních prvků, v oblasti spolehlivosti je ale podle JDP tím absolutně nejhůře hodnoceným SUV bez ohledu na třídu a zaměření. Skóre pouhých 61 bodů ze 100 možných dalece překonává i Jeep, Jaguar a Fiat a v kontextu s tím, na co jsme byli v případě Volv zvyklí dříve, je to překvapivé. Už dříve si ale lidé u modernějších Volv stěžovali často na nové, downsizované agregáty a jejich hybridní verze, jako je ta na hlavním snímku.



