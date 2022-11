Někdo najel se supersportem přes 1 milion km. Má pořád původní motor, i tak ho to stálo desítky milionů před 7 hodinami | Petr Miler

Tohle je splněný sen svého druhu - jezdit každý den supersportem se stovkou za pár sekund jako s úplně obyčejným autem. Splní si jej málokdo, tento člověk si jej splnil s jediným autem. Muselo ho to stát desítky milionů.

Je zcela mimořádné, když někdo s jakýmkoli autem najede víc než pár set tisíc kilometrů. Je celkem jedno, o jakém voze a způsobu využití se budeme bavit, prostě se to nevídá. Důvodů je řada - od toho, že když někdo má dost peněz na nové auto, obvykle si jej nenechává déle než pár roků, až po to, že více jetý vůz logicky vyžaduje více údržby. A to se někomu, kdo jezdí a jezdí, nehodí ani časově, ani ekonomicky.

Přesto občas na takový vůz narazíme, před pár dny jsme tu měli dieselový kombík Mercedesu s více jak 1 milionem km. Zrovna u takových aut se to ještě vídá, bývají používána pro přepravu osob a když to vydrží s rozumným množstvím technických problémů... Vůz, o kterém bude řeč dnes, je ale z úplně jiného ranku. Jde o Porsche 911 996 Turbo, tedy svého času vrcholný supersport německé značky, který sice má pověst vozu, jenž vydrží, spatřit ale v prodeji auto s více jak 200 tisíci km je celkem neobvyklé. Tom Thalmann s ním ovšem najel více než 676 tisíc mil, poslední servisní záznam 21. listopadu hovoří o 1 089 291 najetých km. To je skoro neuvěřitelné.

O reálnosti udávané kilometráže ale není nutné mít pochybnosti. Jednak je zachycená na fotografiích na sociálních sítích a jednak je po léta dokumentována firmou, která se o vůz stará. Je opravdu obtížné pochopit, proč si někdo nechal zrovna takové auto tak dlouho, ale stalo se to. Zdokumentovaná je příkladná péče a kondice vozu je prý vynikající. Na fotkách vypadá velmi dobře, snad až na pár drobných odřenin uvnitř, ale co byste také chtěli po 1 milionu kilometrů?

Auto patří bohatému člověku, pochopitelně, však i kdyby s ním ujel jeden kilometr za „nízké desetikoruny”, stála ho tahle 20letá legrace několik desítek milionů korun. Za to si mohl koupit Veyron, sušit ho v garáži a ještě vydělat. Ale on chtěl jezdit, a tak jezdil, kam se mu zlíbilo - majitel jej prý používá jako každodenní auto pro cokoli. To je skutečně splněný sen svého druhu.

Pozoruhodné je, že vůz má stále původní motor. Ven se dostal jen jednou po 616 tisících km, kdy byla vyměněna turba a ojniční ložiska. Motor jinak prý v řadě ohledů stále odpovídal továrním specifikacím, majitel říká, že tomu on ani servisní technici nemohli uvěřit. A tak jezdil a jezdí dál a nehodlá s tím přestat. Sluší se smeknout klobouk. A také tiše závidět. I když pořád máme pocit, že lepší a levnější by bylo tohle auto prodat už před léty a vyměnit jej za novější model, však 996 Turbo už není zase taková střela, jakou bývala kdysi. Ale kdo chce 911 Turbo s manuálním řazením, nemá už moc na výběr - pozdější generace 997 byla tou poslední z řady.

Americký majitel najel s podobným Porsche 911 Turbo přes 1 milion kilometrů. A jezdí dál, pořád s původním motorem po jednom velkém servisu. Obdivuhodné. Ilustrační foto: Porsche

