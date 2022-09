Němci jednou větou přesně popsali, komu jedině mohou dobře posloužit elektrická auta před 3 hodinami | Petr Miler

Auta jsou technicky složité stroje a reálné možnosti elektromobilů jsou dokola překrucovány. Pro normálního člověka tak nebývá jednoduché pochopit, komu vlastně mohou elektrické vozy dobře posloužit, Němci to ale nyní v testu Mazdy MX-30 shrnuli dokonale.

O elektromobilech píšeme velmi často, v současné době ani nemáme na výběr. A stojíme na straně těch, kteří je z ryze racionálních, především ekonomicko-fyzikálních důvodů odmítají jako univerzální řešení osobní automobilové dopravy. Snad v každém článku se snažíme vypichovat důvody od vysoké, třebaže milionem přerozdělovacích instrumentů uměle snížené ceny přes nemožnost uložit do nich dostatečné množství energie či ji rychle doplnit až po nejasné vyhlídky z hlediska dlouhodobé životnosti. A nezřídka saháme po fyzikálních vzorcích a matematických výpočtech pro doložení zmíněného.

Je to nevyhnutelné, pokud nechceme, aby nás někdo osočoval z nějakého povrchního odmítání neznámého - je to naopak fundované odmítání mnohokrát dobře (ve smyslu hloubky, nikoli pocitu) poznaného. Docela ale chápeme, že spoustě lidí nejsou blízké výhřevnosti, účinnosti, energetické hustoty, ztráty při dobíjení či detailní rozbory dnes až neuvěřitelně košatých pravidel zejména Evropské unie snažících se zajistit, aby něco dopadlo tak, jak si přejí politici, nikoli občané. Pochopit tak z jednotlivých článků, zda elektrické auto je či není vhodné zrovna pro vás, nemusí být snadné.

V tomto směru ale existuje jednoduchá a velmi výstižná teze, která vše shrnuje. Dopustila se jí ve svém testu Conny Poltersdorf, redaktorka Auto Bildu, která s kolegy otestovala (no, spíše si s ní sjela) Mazdu MX-30. Tedy jeden z těch méně nadaných elektromobilů co do kapacity akumulátorů a dojezdu. Je to žena nakloněná elektrické mobilitě, a tak to neřekla nijak pejorativně, své dojmy z vozu ale shrnula následovně: Je to auto pro někoho, kdo vůbec nepotřebuje auto.

Dovolili jsme si to zvýraznit tučným písmem, neboť je to opravdu chytrá věta, kterou lze vztáhnout k libovolnému elektrickému autu. Pokud vám takový vůz vyhovuje, vlastně žádné auto nepotřebujete. A vice versa - pokud žádné auto nepotřebujete, jen tehdy vám může elektromobil vyhovovat. Je to poměrně kruté hodnocení, ale je to po mém soudu přesně to dělítko nepochopení nepoužitelnosti elektroaut pro některé ze strany jejich příznivců. A naopak nepochopení jejich použitelnosti pro jiné ze strany jejich odpůrců.

Jsem bohužel z těch, kteří auto nutně potřebují ke své práci. Potřebuji jeho flexibilitu, možnost kdykoli se bez přípravy vydat kamkoli a být tam v co nejrychlejším čase. Něco takového s elektrickým autem nelze obsloužit, i kdybyste si na zahradě postavili Supercharger, prostě nejde. Stane se, že přijedu v šest večer domů z dlouhé cesty, o půl hodiny později musím zase zmizet a být třeba z místa vzdáleného 100 km do 2,5 hodin zase zpátky. To s elektromobilem nejde a nepůjde, i kdyby cokoli. Je to absolutně nereálné s ohledem na to, co mohou v jakkoli dohledné době nabídnout baterky i možnosti jejich dobíjení z hlediska akumulátorů samých i výroby elektřiny a rozvodné sítě. Absolutně nereálné.

Udiveně tak hledívám na věci jako motoresty spojené s dobíječkami coby „řešení elektrické otázky”. Sice tam lidé budou čekat hodinu stejně jako kdekoli jinde, ale dají si kafíčko a muffin... Fajn, ale jsou lidé, kteří pořád nemají onu hodinu, potřebují jet, pracovat, pro takové žádné řešení neexistuje.

Věta německých kolegů ale vysvětluje vše. Pokud máte auto jako „rozmar”, jako věc, se kterou sem tam vyjedete na výlet, kdy můžete dojet do cíle stejně tak ve 13 jako v 15 hodin, zajedete si nakoupit, protože je lepší dát tašku do kufru než hodit nákup do batohu na kolo nebo si ho dát do klína v autobusu, pak je to opravdu jedno, kupte si elektromobil a poslouží vám. Jakmile ale auto skutečně potřebujete, je pro vás zejména pracovním nástrojem, jde o absolutně nespolehlivé řešení, které potáhne vaši pracovní efektivitu přesně tak, jak nedávno popisoval kolega.

Conny najela s MX-30 za týden 50 km (sic) a byla spokojená, nabíjela prý jen ze sportu. Chápeme, sama ale uznává, že auto vlastně vůbec nepotřebuje. Kdyby ho reálně potřebovala, bude z MX-30 „na prášky” a vlastně nejen z ní. Je úplně jedno, jestli jde o tento model nebo třeba vrcholnou Teslu, pokud budete muset jezdit stovky kilometrů denně po Autbahnu, budete „na prášky” z jakéhokoli elektromobilu. Taková Tesla nemá dost po pár desítkách kilometrů ostré jízdy jen proto, že s polovinou baterek už ani nejede rychle.

Až tedy potkáte někoho, kdo bude velebit elektroauta a vy to nebudete chápat, mějte toto na paměti. Nemusí to být žádný „zelený šílenec”, dost možná jen vlastně nepotřebuje auto. A elektromobil je prima hračka, kterou si může dovolit. Lidí takto používajících auto nebude málo, troufnu si ale tvrdit, že většina motoristů automobil alespoň čas od času skutečně potřebuje. A to stačí na to, aby poznali, že s elektromobilem se dlouhodobě nedá žít.

Za cenu od 930 500 je Mazda MX-30 tragikomicky drahým nesmyslem, Němci ale díky jejímu testu dokázali přesně popsat, komu mohou taková auta dobře posloužit - jen těm, kteří vlastně žádné auto nepotřebují. Foto: Mazda

